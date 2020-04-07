隨機殺人案再起 廢死備受爭議

【文‧葉怡君】

目前全球有七成國家廢除死刑、三成保有死刑，臺灣是其中之一，有八成民眾反對廢死，未來，這道千古電車難題，仍是臺灣執政者與人民要共同面對的棘手問題。

二○一四年的某日，苗博雅一如往常走進辦公室，桌上躺著一封來自臺南看守所的信。杜氏兄弟在信裡充滿希望地寫道：「如果不是你們全心全意的幫忙，可能我們父子三人就冤枉死了。感恩！」，落款日期四月二十六日，死前三天。

假設十個人當中，為了處死九個罪證確鑿的人，就會有一個無辜的人同時被處死；又或者，為保護一個無辜被判死刑的人，爭取平反的機會與時間，讓剩下的九人被關到老死。此時，你會做出怎麼樣的選擇？

杜氏兄弟在獄中寫給苗博雅的親筆信。 圖/廢死聯盟

廢死沒有正解

取決於人民選擇的價值

新店隨機殺人案讓沉寂已久的廢死議題再度浮上檯面，現任法務部長蔡清祥指出，政府逐步朝往廢死的政策並未改變，在此之前，法律並未停止執行死刑，不過，面對判決死刑的案件，法務部以審慎的態度面對，會在極盡所有的救濟程序無效後，才會依法執行。

廢死的議題角度多元，長時間關注廢死，曾任臺灣廢除死刑推動聯盟法務主任，幫助冤獄平反的社會民主黨籍臺北市議員苗博雅表示，自己是法律人，以法律為架構出發，國家制定政策以替人民帶來最大利益為考量，沒有正確答案，就如同要不要廢核，同樣也是充斥著不同的聲音，很難說是好是壞，僅取決於不同的國家社會人民選擇什麼樣的價值？

刑罰從古至今淵遠流長，刑種多元包含肉體刑的斷手腳、臉上刺字、燒烤、流放邊疆及死刑等，隨著人類文明進入現代化，世界上絕大多數國家減少死刑的執行，多採用自由刑讓監禁成為主流，原因很多，其中之一是因為自由刑最公平，每個人每天擁有的時間相同，犯的罪越重關得越久；但若以肉體作為償還方式，難以衡量到底要砍掉一隻手，還是挖掉一雙眼睛？

沒有人想要錯誤的判決

機率小不表示不存在

會堅持在廢死道路，苗博雅解釋，主要原因來自於「人為錯誤的判決」，判決牽涉到法官，人為因素介入下的結果，即使機率不高，卻難免會有「意外」發生。她舉核電為例，建置核電廠就不能排除核能外洩的可能性，即使機率極小，但並不是表示不存在，她強調，「沒有人想要錯誤的判決，這是一個意外，即使機率很小還是得納入作為政策考量，有可能會發生的事，不能夠當作不存在」。

或許不少人還是認為，在現代精密的科學儀器跟生物鑑定之下，誤判的機會不高？但以司法先進，具有陪審團制度的美國為例，近十年內，仍有超過一百件確定死刑的判決翻案。過去曾有一名美國獲無罪釋放的死刑犯形容，「自己像是從墳墓爬出來的。」

已遭槍決的江國慶案，當所有的測謊結果、DNA檢驗結果矛頭全指向他，就連江國慶自己都曾懷疑，是不是其實有犯罪，只是忘記犯案的過程！

但經美國國家科學研究院研究報告指出，測謊並非絕對完美，針對不同的問題設計、測謊情境，自白結果不一定正確，更何況江國慶是在被打、被恐嚇及熬夜等不正當偵訊下進行測謊，去被詢問一個自己從未做過的事情，還被要求提出證據，誰能不慌？

鄭性澤案則是臺灣冤獄平反距今最接近的案件，二○○二年，鄭性澤在警方不當的偵訊下自白，被認定罪證確鑿死刑定讞，多年來，民間團體極力奔走，二○一七年，鄭性澤無罪獲釋，然而十四年的牢獄期間，每日都在可能隨時被無預警執行死刑的恐懼中及牢獄之苦度過，早已讓他身心備受煎熬。

廢死讓錯誤

有被彌補的機會

面對不少反對廢死的民眾認為，無期徒刑既浪費納稅人的錢，且無法讓犯罪者受到立即的處罰。苗博雅反駁，真要將人命秤斤論兩，一個收容人每月兩千元的預算，五十年約一百二十萬的花費，若以江國慶案判賠一億三百一十八萬元的金額計算，可供給一○九個收容人入獄五十年的花費，更不說加上其他冤案的賠償金額。

也有不少人提出，既然執行死刑充滿爭議，就讓已經罪證確鑿的罪犯直接處死，譬如隨機殺人；對還有疑慮的死刑犯暫不處死。不過苗博雅指出，這樣的作法忽略法律公正性，面對死刑的執行態度應一視同仁，近年，卻仍有超級罪證確鑿的被告，在牢裡關了大半人生或已槍決才發現遭到誤判。

正值青壯年就被判死刑，與司法纏訟二十一年的蘇建和、莊林勳及劉秉郎，被關十六年的徐自強，已被處死的江國慶，再也沒有機會為自己辯駁的盧正、杜氏父子等案，有哪個不是被認定「罪證確鑿」？

只要被判處死刑，除非具有極度有力的事證，提起非常上訴，並且在等待期間不被行刑，否則很難重啟判決推翻原有判決，在法律公平性下，即使發現已被判死的疑慮者，在法律的天枰下可能隨時被執行死刑，造成難以挽回的局面，但若死刑改以無期徒刑判決，他們將可能藉由重啟審判再獲新生。

司法人牽涉人為，過程難免有誤，過去已有那麼多的判決錯誤，就該重新思考廢死的可能性。這也是苗博雅堅持廢死的理由之一─「讓這些錯誤能有被彌補的機會。」

臺灣的無期徒刑假釋曾面臨兩次修法，第一次將假釋門檻拉至十五年，二○○五年再度修法，延長假釋門檻，需服刑滿二十五年才能申請，還不一定會通過，因此罪犯有極大的可能性，一生都被關在牢裡直到老死，處死雖然可以讓罪犯立即得到處罰，但並不會有任何感知，無期徒刑的嚴厲性不亞於死刑，同時可以提供補救誤判死刑的機會。

二○一四年，中研院曾進行調查，在不知道假釋門檻的前提下，有八成民眾反對廢死，但若死刑修改成無期徒刑，並限制服刑二十五年內不得假釋，支持民眾提升至四成；若再增加收容人需工作賠償受害者家屬，支持廢死的民眾提高至七成。

透過調查不難發現，如何讓民眾能夠被溝通，清楚廢死可行的替代方案，願意重新思考廢死的可能性將大大提升。

在利益面前

誰是政客誰是政治家？

走上主張廢死的道路，苗博雅從未退卻，面對臺灣民意大部分反對廢死，難道不曾擔心流失選票？苗博雅指出，廢死是她從政以來一直主張的政策，不是拉抬民調、爭取選票的手段，會盡最大可能與反對意見溝通，但不可能為了迎合選票改變初衷。

立場堅定的她更曾發文指出，「面對眼前的利益，誰都會猶豫，但政治家和政客的差異，並不是政治家從不為眼前的利益猶豫，而是當有公共性的理想與眼前的個人政治利益衝突時，經過猶豫之後，政治家還是會選擇理想，而政客則會拿出一百個自我合理化的理由，選擇利益。在長遠的理想和眼前的利益之間，你怎麼選擇？這會決定我是一個政客，還是有可能成為一個政治家。」

臺灣雖然尚未走向廢死，但近十年已大幅減少死刑的執行，過程中伴隨著重大犯罪率穩定下降，雖不能說有直接的因果關係，但也證實執不執行死刑與犯罪率沒有直接關係。

相較陳水扁、馬英九內任分別執行三十多起死刑，現任總統蔡英文在任內僅執行一起死刑明顯偏低。蔡英文在今年勝選後接受BBC專訪指出，「廢死是一個棘手的問題，這或許是人們一直想要達成的目標……但在人民有足夠的信心，覺得可以放心之前，我們很難獲得足夠的支持採取行動。」

正義跟死亡哪個會先來到？

美國的死刑從判決到執行，平均時間約十五年，並在執行前半年至兩年預告，目前某些原不支持廢死的州已改變，某些雖沒廢死但多以不執行為主，大多陪審團傾向終身監禁而不是死刑。

英國在臺辦事處代表唐凱琳曾表示，英國在半世紀前廢除死刑，當時同樣面對強烈的民意反對，但直到今日，「死刑」的選項早已不在英國人民腦袋中。

臺灣仍有充滿疑點、證據不足，但被判處死刑定讞，並隨時可能被執行死刑的個案，已知的包含沈鴻霖、王信福、邱和順及謝志宏等，民間團體正努力營救當中，然而，死亡跟正義哪個會先來到？沒人知道！

根據各國經驗，廢除死刑經由國會表決或大法官釋憲，某些國家經憲法檢視，認定死刑不合乎國家憲法，臺灣過去也曾有過大法官解釋，認定死刑並不違憲，今年，死刑違憲解釋案則未被排入審理議程。

目前全球有七成國家廢除死刑、三成保有死刑，臺灣是其中之一。自由之家（Freedom House）曾評比，在完全民主自由、經濟高度發展的國家中，只有日本、美國跟臺灣維持死刑。相信未來「要不要廢死？」的這道千古電車難題，仍會是臺灣整體社會要面對的棘手問題。