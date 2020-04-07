政府強制手段並非上上之策 境外電商崛起 卻未開立發票

【文‧陳怡瑄】

疫情之亂，全球境外電商正夯，不過卻也拉響稅收警報。假使一年查獲三次未開立發票的境外電商，將廢止稅籍登記，但境外電商欠稅不符合法律上的比例原則，難以採取強制手段。

二○二○年起財政部規定，境外電商必須開立雲端發票。在臺一一四家營業中的境外電商，僅七十六家開立（包括Google、Apple、Amazon、Uber等大型知名電商），初估每年可多開二．六九億張發票，但其他境外電商仍有三十七家未開立發票。臺北國稅局嚴正表示，對於仍未開立雲端發票的境外電商，近期將依法處罰。

一年三次未開立發票的境外電商，將廢止稅籍登記。 圖/本刊資料庫

營業額快達兩百億卻沒有繳稅？

原二○一九起境外電商就應開立發票，不過考慮到相關業者全球化經營及臺灣統一發票制度具有的獨特性，對於境外電商開立雲端發票須修改作業流程等因素，給與一年的緩衝期，但目前仍有許多業者未開立發票。

以二○一九年十一及十二月的營業稅銷售額來看，全臺七十六家電商，共一九六．○七億元，營業額占整體的九七．九一％；尚未開立的三十七家境外電商，營業額占比不足三％，稅源大部分都有掌握。

國稅局也持續透過國際航空信件、電子郵件或外交部寄送，導入雲端發票系統作業相關說明及可能罰則給電商。

不符合比例原則 無法勒令停業

仍屢勸不聽未依規定開立發票的境外電商，將依「營業稅法」規定，處三千元以上；三萬元以下之罰鍰。境外電商經人檢舉或經稽徵機關查獲涉及違章漏稅情事，也可依「營業稅法」及「稅捐稽徵法」規定，擇一從重處罰。

不過境外電商在臺無固定營業場所，實際上難以禁止境外電商營業，採斷網措施，處置又太過嚴格，且境外電商欠稅不符合法律上之比例原則，以經濟自由的臺灣來看，採取強制手段並非上上之策。如此，短期內境外電商仍然不會有「勒令停業」的風險。

防疫補償無需繳稅

另外，臺灣在SARS、高雄氣爆、金融風暴及莫拉克風災，財政部都曾祭出延期繳稅方案。根據過往經驗來看此次疫情，臺灣爆發疫情及經濟動盪情勢，不管企業或民眾稅收都會有所衝擊。二○○三年SARS稅收減少一千億餘，二○○八年金融風暴橫掃，稅收減少兩千多億；至於員工防疫假薪資免稅。

此次則是全國通案考量，規模相較以往情況放大許多，民眾因新冠肺炎居家隔離、家屬請假照顧及檢疫。

在公司未支付薪水前提之下，領取政府發放的防疫補償，每天一千元，性質屬於政府補助性質，可免於計入綜所稅申報，這部分無需繳稅。

史上最大規模延期繳稅

新冠肺炎疫情持續延燒，對於部分民眾因隔離問題無法如期繳稅，財政部祭出臺灣歷史上最大規模的延期繳稅方案，適用稅目涵蓋三月到五月須申報繳納的八大稅目。

民眾在原繳納期間，因接受居家隔離、隔離治療或檢疫等，即可在延長繳稅期間，檢具證明文件於國稅局報繳稅收。

五月開徵的個人綜合所得稅及企業營業所得稅，均展延繳納期限至六月底止；一月至二月的營業稅繳納期限延至三月底止；三月營業稅延至四月底止；三月至四月營業稅及二○二○年第一季查定課徵營業稅，均可延至六月一日止。