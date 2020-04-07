健保吃到飽 草案推出即漲價

【文‧陳怡瑄】

臺灣健保赤字已久，因新冠肺炎導致病童以「依親」的方式享用臺灣健保，後來雖證實該病童具有臺灣國籍，但陸配的大陸籍子女確實可享用臺灣健保保障。健保費議題也因為新冠肺炎疫情，展開了不公平與否的輿論批評。

九○年代的臺灣正值民主化初期，當時的社會面臨轉型，儘管全民健保籌備多年才上路，短期內還是引發了醫院以及醫療服務業者的不安，好在最後國人接受了健保政策，且多數人對於健保表示相當滿意。

進與退之間 怎麼樣才公平

臺灣健保實施已二十四年，但漏洞與問題卻被有心人士越鑽越大，多數國人也因此表達不滿。健保法第九條規定，領有居留證明文件，並居留滿六個月，或有一定雇主的外籍人士，才能納保，如果只是停留就不能。

在馬政府時期，放寬大陸配偶前段婚姻未成年子女來臺探親滿六個月，也可用眷屬身分投保；但健保法規定，眷屬為被保險人配偶、直系血親尊親屬，或是二親等內直系血親卑親屬，而陸配前段婚姻的子女根本不符健保法定義。

或是某些人可能在海外有極高的收入，只繳每個月不超過一千元的健保費，就能享有臺灣的低收費醫療和高品質。說到此處不得不提起黃安，長期居住大陸工作，生病時會回臺就醫，引發多次輿論。

海外臺灣人的健保費議題也因為最近的新冠肺炎疫情，展開了「不公平」的輿論批評和討論。

健保的問題 該補洞？

立法委員林俊憲在臉書表示，武漢血友病童用藥的風波，連帶引起大家關注海外國人投保健保的問題，有部分人長期在海外工作生活，每年回臺時卻只要補繳少量的健保費，即可享受臺灣高品質的醫療服務，對國人十分不公平。

對於健保法修法，林俊憲也擬提案增訂「黃安條款」，對於一年沒在臺灣住滿一八三天、沒臺灣繳稅紀錄者，新增被保險人第七類，由納保人自海外申報所得，設計相對應級距，繳納健保費，政府酌予補助；而未能提出所得證明者，則繳納最高級距費率，從以往每月七四九元增加到最高八千五百元。

目前許多民眾害怕健保破產，還得繳二代健保的錢，對在地臺灣人不公平，也是相對利益的剝奪。

林俊憲此次提出的草案，將授權健保署自行設計投保金額負擔表，根據不同收入級距，設計相對應應繳交的保費。只要誠實申報收入，就依收入繳交對應保費，目的是為了杜絕「高收入低額保費」情形。若在海外已退休、無收入的臺僑，也可以申報為「無所得」，有相對較低的投保金額。

一顆老鼠屎壞了一鍋粥

二○一九年健保署的統計資料顯示，二○一七年短期返國復保，再出國停保者約有六．一萬人，短期返國復保期間，總保險費收入約三．一六億元，就醫的總醫療費用約二．八二億，總保險費收入略高於健保所支出的醫療費用，實際用數字去比較，其實這些人並沒有拖垮臺灣的健保。

然而強制增加健保費用，牽連上萬海外臺商、僑胞及留學生的就醫權利。消息一出各地臺商都表達不滿，表示政府限縮健保，傷害旅居海外臺商、僑胞的權益，相對影響對於臺灣的向心力。

雖說面對大陸刻意回臺復保、利用依親的大有人在，但無辜臺商或僑胞，因「少數特例」而修法。臺商總會也主張，原則上具臺灣國籍而且設有戶籍者，依法繳交健保費，不論居住在國內或國外，「權利義務應該都一樣。」健保是很好制度，但健保財務狀況實屬讓人擔心，期望未來不管有無修法，國人能更重視且珍惜健保。

臺灣健保VS.大陸醫保

大陸相對也擁有等同臺灣健保的中華人民共和國醫療保險（以下簡稱醫保），雖說兩者上有差異性，例如：臺灣健保屬於強制性；而大陸健保是偏向商業性。大陸醫療費用由國家和企業包攬，對供需雙方缺乏有效的控制機制，導致「小病大治長年住院，一人公費全家享用」，造成嚴重浪費。

且大陸的醫保在國外看診是無法回國報銷的，醫保對於臺灣健保相對來說公平性明顯不足。

但大陸醫保覆蓋面其實遠比理解的要廣泛得多，基本上是全民醫保，這是臺灣人誤會較嚴重的地方，認為大陸只有公務員才有醫保，其實這點大陸跟臺灣是相同的。難道這不是全民醫保嗎？在全民這個範圍上，跟臺灣又有何區別？