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無聲的霸凌 你知道多少人死於「文字」下嗎？

聯合新聞網 / 卓越
網路霸凌對受害者來說是一種看不見的痛。 圖/本刊資料庫
網路霸凌對受害者來說是一種看不見的痛。 圖/本刊資料庫

【文‧魏鈺慈】

衛生福利部部長兼疫情指揮中心指揮官陳時中：「少點對立，多點體諒。」如果大家對於確診者充滿歧視，確診者怕被孤立而不敢勇於承認，只會讓防疫更困難。 

衛生福利部疾病管制署於二月二十三日，開放民眾查詢傳染病資料查詢系統，不過僅限新冠肺炎個案戶籍地縣市，陳時中面對立委和民眾意見，仍堅持不公布案例所在地，認為公布所在地也無法減輕大家的恐慌。

我認為陳時中的做法是對的。在這個網路資訊流動快速，隨時隨地都可以追查出名字、地址的ｅ世代（享受數位化時代方便的人們），隱私幾乎被曝光在網路上，公布案例所在地，不僅無法消除民眾的恐慌，無論案例有無康復，都可能被排擠霸凌，甚至波及到子女。如同醫護人員小孩被說不要去上學，外送不願送到醫院，連醫護人員租屋都受到異樣的眼光，更何況案例被視為病原體，製造更多的不友善。

肉搜？鄉民的正義？

在網路發達的時代，「肉搜」（人肉搜索）、神人（找人）已成為人人都有辦法做的事情，二○一二年《BBS鄉民的正義》就演出在網路上，因其匿名性和迅速的傳播性，許多人躲在鍵盤後面，數落起未曾謀面的人們。

謠言變得一發不可收拾，所有資訊未經查證就輕易相信，一面倒跟隨惡意言論而隨意批判、公審，又或者基於忌妒、羨慕公眾人物過得比自己好、抑或是支持的陣營不同，任何一個小誤會、不滿，都會成為網路霸凌的開端。

霸凌從有形轉成無形，彷彿不用害怕被發現，加上訊息幾秒鐘就會有上千萬人知道，被霸凌者無時無刻受到不實謠言的折磨，內心的煎熬與痛苦難以想像，最終被逼上絕路，用最激烈的方式結束一生。

每個謾罵留言者都是加害人

日劇《勝訴狠女王》第五集談及網路霸凌和暴力威脅，在網路上落井下石的網友們，收到求償信函時，還怒氣沖沖的跑到事務所理論，認為自己只是發表感想，發揮所謂鄉民的「正義」，有什麼過錯？甚至想要公審該事務所，直到女主角小鳥遊翔子說出所有人都是兇手才閉嘴，短短幾分鐘卻演出了鄉民普遍地想法。

生活上的不滿發洩於被塑造出來的「壞人」，那些面對面說不出來的話，在網路上輕輕敲幾下鍵盤就能留下，就算真的害死人也只會說：「我怎麼知道他會那樣？」、「我並沒有想害死他」及「是他自己抗壓性太差了」撇清責任，轉過身又成為網路霸凌的加害者。那可是一條人命啊！怎麼能說這麼不負責任的話？

雖然刑法第一百三十條意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

但因鄉民（網路使用者）過多，網路IP追查不易，尤其如BBS的匿名性，或公共靠北版，要追究起來定罪實屬困難，每個霸凌的旁觀者都是加害者，同樣的在網路上盲從謾罵的作為，也可能成為殺死人的最後一根稻草。

多少生命殞落？

只因每個人短短一句話

全世界有多起因網路霸凌而死去的人們，美國許多偶像明星演員，因不堪惡意中傷言語，而不在乎事情對錯的網民騷擾，最後選擇關閉Instagran（Facebook公司旗下一款免費提供線上圖片及視訊分享的社群應用軟體）。

二○一二年加拿大一名國中生阿曼達．陶德（Amanda Todd）因不夠瞭解網路的危險性，嘗試脫衣視訊被網友拍下裸照，以此要脅她，從此她的人生變了調，搬家、吸毒及飲酒都無法讓她逃脫被恥笑的命運，自殺未遂時非但沒有引起同情，還有人建議她換個牌子，最終她以字卡代替言語拍成影片，離開這個不友善的世界。

去年南韓女星雪莉自殺身亡，原因就是網路霸凌讓她身心受創，而網路霸凌開始的原因僅僅只是退出f（x）、與年紀大她十四歲的音樂人交往、提倡不穿內衣為個人自由，及與演員金秀賢合作拍大尺度犯罪電影《Real》（리얼）敬業裸身演出，在民風相對保守的韓國社會，她的自由奔放不符合社會期待，就這樣殺死了一個妙齡女孩，而她所受的痛苦，酸民（喜歡對事情發表尖酸刻薄言論）永遠也不會瞭解。

別以為臺灣沒有

以死明志大有人在

在臺灣同樣也有因網路霸凌的惡毒而死去的人們，二○一五年二十四歲的藝人楊又穎在家中輕生，遺書寫下「我將帶著事實到別的地方去」，雖然眾人懷疑是朋友與工作上遭受的霸凌，導致她憂鬱症，最後以死明志，不過也是因為網路上的匿名性，才讓散播謠言者如此囂張，我認為這也是一種網路霸凌。許多人認為應該找出兇手，對她哥哥以德報怨的想法無法理解，還可能讓兇手逍遙法外。

二○一八年臺灣前駐大阪辦事處處長蘇啟誠，被臺北大學游姓學生造謠在燕子颱風國人滯日沒有妥善處理，還是大陸派車接送，事後證實是虛構的，在備受質疑時又疑似有網友將責任推給大阪辦事處，不關駐日代表謝長廷的事，致使蘇啟誠不堪受辱選擇自殺以證明罪名莫須有。

這世界如果多點溫暖，不要跟隨大眾起舞，人多並不代表就是對的，在現實生活中，都沒辦法面對面說出那些狠毒的話，那為什麼隔著網路的無遠弗屆，反而卻可以了呢？如果今天是自己被這些無謂的流言蜚語攻擊，還能夠在螢幕前沾沾自喜嗎？

公眾人物並沒有錯，每個人都是平等的，可以不喜歡並不代表能夠攻擊，那鍵盤後的每一句話都化成一把刀，刺進每個被攻擊的受害者心裡，他們無處可逃，最後只能選擇閉上了雙眼，就再也看不到了。

卓越雜誌2020.04號408期
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