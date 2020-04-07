品牌整合 如何引領企業開創新格局?

【文‧葉怡君 攝影‧孫玉璞】

待過鴻海、去過上海工作，一個平凡的上班族，被一億八千萬元一夜驚醒，辭去工作，憑藉著設計天賦白手起家，如今他已是五間公司股東，事業版圖擴及品牌行銷、視覺設計及石油。

美國09ners能源暨墨龍品牌行銷品牌執行總監張書瑋笑說，「記得那年在上海工作，某天夜裡開車到一個酒吧，隨手記下一天花費，突然有個念頭，寫出一生想要的東西所需的花費，出現的數字讓我發呆了一陣子，才回過神來！」

紙上那「一億八千萬」的天文數字，怎麼賺也賺不到，彷彿一夜驚醒，隔日，毅然辭掉上海的工作，回臺創業。現在，他是五間公司的股東，事業版圖擴張至東南亞。

鴻海、華碩紛紛找上門

國、高中，靠著興趣、翻書自學設計軟體，二十年前，當多數人還對PS、AI、ID設計軟體相對陌生時，張書瑋就已經靠著純熟的設計天賦接案。一路學習視覺設計，求職時因讓面試官印象深刻進入鴻海工作。

在科技大廠工作近四年，之後轉戰上海成衣廠；二○一一年回臺，利用自身長才，創立「墨龍品牌行銷公司」，以視覺設計為主軸，憑藉著過去在鴻海累積的人脈，藉此獲得鴻海、華碩等科技大廠案子。

營運遭遇亂流 初嘗敗果

創業初期案源不斷，張書瑋形容，「當初一通電話打來，都是幾十萬」，幾乎每月都能有四、五十萬的收入，但好景不長，原窗口異動，不少案子斷了線，他的創業之路初嘗敗果。

也因為一創業就賺錢，遭遇第一次亂流，當下的他不太能接受，本想結束公司，但前鴻海張姓主管勸告，「即使苟延殘喘也要留下公司，要對得起自己」，決定「無論如何，都要讓公司留下來」。

重新歸零 反而迎來更多機會

重新調整心態、資遣員工，不用再煩惱付不出房租、薪水，彷彿回到剛創業時的感覺，重新歸零，反倒讓他願意去嘗試更多機會。

幸好，創業期間接手上百間公司，替品牌設計包裝，讓張書瑋有了別人沒有的機會，深入瞭解不同產業、不同公司的商業模式，憑藉著這些年累積的經驗，帶領墨龍轉型，成功幫助不少搖搖欲墜的企業，塑造嶄新的品牌形象，帶動來客數，提升銷售目標，同時也救活自家公司，更獲得「Generatiion T台灣前50新世代企業家」獎項肯定。

親飛美國 統籌亞洲區石油計畫

二○一八年初，張書瑋透過美國客戶，結識從事石油開採公司09ners董事長王冕，當時在亞洲區開採石油的公司不多，抱持著半信半疑的態度，王冕邀請他飛了趟美國，親自瞭解、深入研究石油的開採，發現沒有一個行業能像石油，如此受到法規嚴格保障，並具有市場獨占性。

於是，當王冕決定進入亞洲市場時，便找張書瑋幫助09ners統籌亞洲區的營運計畫，期望能在亞洲市場教育投資者，進入石油產業並非想像中遙遠，並提供投資者一個最直接的投資方式，成功幫美國石油業擴展新的事業版圖。

壯大自身能力 回饋社會

張書瑋形容，創業的過程當中，一路走來得到很多人的幫助，不論在生意、工作、人脈、財務及心靈上，靠無數貴人扶持，在得到幫助的過程當中，深刻體會，「如果想讓社會變得更好，必須得先壯大自己」。

張書瑋對任何事都抱持好奇，遭遇幾次風波，曾是Monster競技啦啦隊員的他，曾獲得十多面冠軍獎牌，低潮時靠著運動、看書讓自己重新振作，如今，他已經不是那個遇到挫折，就不知道該如何是好的創業新鮮人，而是五間公司的股東，事業版圖擴及品牌行銷、視覺設計及石油等產業。

「你不會得到你想要的，你會得到你相信的」─《靈售力》，這是張書瑋近期正在看的書，抱持著同樣的信念，設下目標，期望未來能入股一百五十家企業，透過壯大自身能力，回饋社會，幫助更多企業得到更好的發展。