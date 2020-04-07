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不雅「綽號」緊貼政治人物 甩都甩不掉

聯合新聞網 / 卓越
卓越雜誌首席顧問陳正修先生。
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【文/陳正修】

近期，新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，大陸官方、世界衛生組織（WHO）相繼正名，目的是防止特定地名遭汙名化，不過除新冠肺炎，包括MERS、西班牙流感等歷史上大眾熟知的流行病，其實都有汙名化特定地區嫌疑。

相對於國家、城市等汙名化，可被正名，政治人物若被冠上「綽號」，甩都甩不掉。如前總統馬英九為例，曾誤將鹿茸說成「鹿耳朵裡的毛」，被冠上有「鹿茸總統」之稱，在位期間還被經濟學人雜誌（The Economist）以「笨蛋，馬英九」（Ma the bumbler）為題大做文章，網友更戲稱是另類臺灣之光。副手吳敦義搜尋一下Google，「吳敦義白海豚」、「白賊義」等關鍵字自然呈現，高雄市長韓國瑜受到「草包」綽號，負面形象揮之不去，這些「綽號」如何產生，不在本文討論，筆者要強調的是，政治人物被貼上「綽號」，真的甩都甩不掉。

以綠營來說，曾是最年輕的外交部長黃志芳，當年就因為介入巴紐外交弊案而下臺，任內主導讓外界驚訝聲連連的「迷航」外交之旅，讓臺灣成為世界的笑柄，目前仍受重用擔任外貿協會董事長的他，推廣新南向多年是否有所進展不得而知，但他「迷航外長」綽號卻深植民心，揮之不去。

前外交部長陳唐山，最火紅的「LP事件」也是範例之一，當年時任新加坡外交部長楊榮文，在聯合國大會發言支持「一個中國」、「反對臺獨」的言論；前外交部長陳唐山當時在外交部接見「臺灣外館正名運動聯盟」時批評「新加坡不過是一個鼻屎大的國家，竟耀武揚威在聯合國批評台灣，根本是『捧大陸的卵葩』」，因此被稱呼「LP部長」，他也不以為意，卻也無損臺灣人對他的尊敬，至少讓臺灣人出了口氣。

立法院則有更多故事，已故六連任立委廖福本，在於那個沒有遊說法、政治獻金等規範下，各式請願拜託、找門路拉關係、想打通關節的富商鉅子、市井小民，都會「送紅包」等著見面，想透過他解決各種疑難雜症，因為廖福本的雲林憨厚外表，加上發胖的身材，被調侃「紅包本」的綽號。

永遠的立法院長王金平，日前在最後一次總質詢向立法院告別，強調「國會沒有協商就沒有妥協，政治是一個妥協的藝術」，出書《橋：走近王金平》，回顧一生政治路，欣然接受「喬王」封號。

卓越雜誌2020.04號408期
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