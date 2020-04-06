台北市旅行商業同業公會理事長吳志健： 營收歸零 紓困金怎麼解才有效？

【文‧葉怡君】

新冠肺炎造成的傷害開始浮現，「真的從沒遇過，無論大大小小旅行社，營收全部歸零的慘況！」台北市旅行商業同業公會理事長吳志健無奈地說。

海嘯襲來 觀光產業火車頭停駛

近年，政府及民間努力發展觀光，伴隨而來的觀光旅遊人次成長，根據交通部統計局資料，二○一九年來臺旅客及國人出國人數約兩千八百九十六萬人次，超越臺灣總人口數，觀光旅遊過去為臺灣帶來八千億的觀光產值，現在早已超越，無疑是帶動經濟發展、創造就業機會的火車頭。

吳志健指出，無論是家人、朋友或者公司，每年安排一至二次的旅遊早已是日常，融入國人的生活之中，成為民眾的小確幸，有助於培養感情，讓氣氛和諧的重要因素，更有著安定社會的力量，同時也是國力的展現，是不可或缺的重要活動。

站在第一線，吳志健貼切形容，旅行社就像是觀光產業鏈的「肉粽頭」。日前，交通部觀光局才委託台灣觀光協會制定「2030觀光政策白皮書」，並以「觀光立國」為發展願景，挑戰二○三○年，來臺旅客突破兩千萬人次（二○一九年來臺觀光旅遊人次約1,186萬人次）、國旅二．四億人次。

如今，面對新冠肺炎無預警掀起的海嘯襲來，若政府能有相對應的配套措施，將有機會大大降低旅遊業衝擊。

固定開銷成最後一根稻草

疫情愈發嚴峻，各國染病數節節攀升，隨著臺灣境外移入的病例數增加，三月十九日，政府宣布，所有入境旅客需居家檢疫十四天，三月二十一，將全球旅遊疫情升高至第三級警告，強烈建議國人應避免所有非必要之出國旅遊，並規定非本國籍旅客原則禁止進入，各國防堵疫情，啟動鎖國政策。

吳志健表示，政令一出，全臺無論大中小旅行社，四月營收確定瞬間歸零，大型旅行社雄獅旅遊對外宣布，按下旅行停止鍵，高階主管減半薪因應疫情衝擊。不過，臺灣旅遊業八成由中小型企業組成，即便能停止行銷費用的等不必要的支出，但如何在營收歸零的情況下，支付每月固定的人事成本、房租及水電等基本開銷？

為了不讓旅行業者淹沒在這波襲捲而來的海嘯中，政府提出觀光產業紓困計畫，第一階段編列，合計新臺幣四十四億元的紓困金。吳志健指出，當中與旅行業者有關的項目（不包含飯店業者），分別為「旅行業接待大陸旅行團提前離境補助」、「旅行業停止出入團之補助」、「入境旅行社紓困、促進旅行業(含導遊領隊)、旅宿業、觀光遊樂業發展─人才培訓及協助旅行業」、「旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼」等項目補助，合計二十九億元，但，這樣的金額杯水車薪。

雄獅旅遊宣布，高階主管減半薪因應疫情衝擊。 圖/葉怡君

六月底前

恐一千旅行社面臨倒閉

吳志健指出，依照現金流，很難判斷整個旅行業者的現況，某些民眾不退費僅延期，導致有些現金卡在航空公司；有些民眾取消直接退費，但現金尚未完全入帳，因此很難判斷各家業者，進入每月虧損的情況下，能夠支撐多久！

沒有現金，為減少支出，接下來業者的第一個做法一定是先裁員，栽培多年的觀光人才流失，這也是業者最不樂見的。有業者預估，六月底前恐怕會倒一千家旅行社。

吳志健強調，當前，政府應該思考如何讓旅行業者延續下去，「不減薪」早已不在選項範圍，未來，該怎麼做到「不裁員」？才是重點，固定的人事開銷、房租等固定成本每月的虧損金額越來越多，對現金流量不夠的旅行社造成極大的壓力，即便是現金流量夠的公司，在每月虧損之下必定也有暫時停業考量。

政府配套措施趕不上疫情的變化，現在的情況跟上個月、上上個月大不相同，從封城到鎖國，從亞洲擴散到歐美，疫情何時會結束沒人知道！在此之前，要業者共體時艱存活下去，政府需要提供「實質到位」的補助方式。

吳志健表示，臺灣的旅遊業高達八成屬中小企業，即便祭出紓困貸款方案，但截至目前為止，尚未聽聞有業者真正申請到紓困貸款，原因在於，承作方的銀行，即便信保八成加上免責條款，都還得負擔二十％的風險，不像航空業還有飛機作為擔保品，旅遊業者要通過申請，難上加難。

但吳志健也表示，其實這個問題並不難解，只要財政部向公股銀行提出，針對旅行業者紓困方案的績效評比，就能從中找到解方。

實質補助 避免人才流失

若要令旅遊業能避免觀光人才流失，吳志健強烈建議，補貼旅行業者員工薪資的百分之六十，房租的百分之五十，此外，全球已有不少國家實施減稅、甚至不徵稅的作法，臺灣不妨跟進，並在疫情看到曙光前維持做法，或許就能支應旅行業者，在不裁員的情況下持續運作。

原先，政府第一階段提出的人才培訓轉型，一人最高補助一萬八千九百六十萬元，包含場地、師資，一小時一五八元補助，共五億元的人才培訓費用，以一個培訓案平均三百萬元的花費，五億元約能補助一六七件，光是全臺就有四萬兩千三百名從業人員，根本緩不濟急。

不過，交通部隨即調整方向，階段性提出二﹒○版紓困方案，合計一百億的紓困計畫，將人才培訓轉型從五億元拉高到二十億；並率先發放每家業者十萬元的救濟金，全臺觀光旅遊從業人員，每人可領到每月一萬元的薪資補帖，持續三個月，總金額約十二億元。

吳志健認為，雖然疫情在亞洲趨緩，但歐美高峰還沒到，要抱持希望做最壞打算。假設政府做不到上述紓困方式，或許可以提供業者一個停業的方式（目前規定最長可停業兩年），讓被資遣的員工能請領失業救濟補助，提供留職停薪等方式，讓員工還能生存下去，當疫情退燒時，才能讓人才快速回流。