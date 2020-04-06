黃金王子楊天立： 待解套浮額、西方套現賣壓籌碼洗淨 金價發動下波漲勢

【文‧葉怡君】

今年初金價漲破一千七百美元，創下七年新高，隨著新冠疫情越演越烈，黃金跟著股市下殺，黃金還具有避險功能？

具有黃金王子之稱，臺灣銀行貴金屬部副經理楊天立指出，不少投資人藉由出脫黃金變現，補繳股市保證金，長久以來黃金的流動率相就其他投資商品好，甚至有「只有買不到，沒有賣不掉的說法」，黃金跟著股市一起大跌，更證明黃金具有避險功能。

回顧二○○八年，金融海嘯時期，黃金自高點一○三○美元大跌至六八○美元，之後黃金連漲四個月，漲幅達四十八％，如今是否可能複製相同走勢？市場將會給出答案。

一年目標價 一個月漲完

楊天立指出，去年底，金價約落在一四○○美元，當時疫情尚未爆發，市場認為今年美國不會降息，仍樂觀預期今年的多頭走勢，第一目標價一六三五美元至一六○五美元，第二目標價上看一七○○美元，當初對於二○○至二五○美元的上漲空間，市場分歧，還有不少人提出質疑，如今，沒想到原設定一年會到達的目標價，在今年初就漲完。

事實上，金價自去年八月起漲，當時市場擔心，實體經濟是否真能支撐這麼高的股市，另一方面也擔憂，成為長期抗戰的美中貿易，對全球經濟所造成的傷害及供應鏈板塊的挪移。楊天立認為，美中貿易只是美中「角力」的前哨戰，緊接而來包括華為的五Ｇ科技戰，再到貨幣戰，為市場投下更多不確定因素。

另外，包含日本、韓國、北韓東北亞，美中角力之下俄羅斯趁虛而入，中東、北非及南亞地區等地緣風險及新興市場風險，皆為金價增添上漲火種。

今年一月初，金價飆破一六一一美元，將金價支撐從一四○○美元，一下子拉高到一五○○美元，在技術分析上，支撐點位往上推高近一百美元；二月份，金價回測一五○○美元碰到支撐，之後隨著新冠肺炎疫情擴散，金價便一路往上飆漲。

解套區到價 東金西移

不過，從數據中觀察到一個有趣的現象，在金價往上過程中，亞洲地區包含臺灣皆呈現淨賣出，但西方國家無論是在ETF、期貨市場，都可以看到積極買進黃金，楊天立形容，去年「東金西移」，西方瘋黃金，連倫敦大到不可思議的國際保管庫房，黃金都滿到塞不下。

楊天立解釋，金價自二○一三年二月大跌轉入空頭，當時市場還戲稱，很多大陸大媽瘋搶黃金，甚至在下跌過程中，不少人還去撿便宜，才使得一五○○至一六○○美元，成為大套牢區，去年至今年，金價一下子衝至解套區，不少人「等太久」，看金價漲到買價後趕緊出脫變現。

金價喊到兩千美元

真有可能？

楊天立認為，一開始WHO（世界衛生組織）總幹事譚德塞發言，讓全球各國輕忽疫情，認為僅會造成亞洲「區域性」的衝擊，甚至誤認疫情不會持續太長的時間，也不至於造成全球實體經濟衝擊。

直到二月份，日韓疫情開始大幅度擴散，市場開始警覺事情不太對勁，原本當大陸封城時，歐美還事不關己，直到三月起，疫情全球大規模擴散開來，譚德塞改口、供應鏈斷鏈，實體經濟開始出問題，金融市場陷入系統性風險，各國紛紛提出相對應的貨幣、財政政策救市，FED無預警降息，義大利疫情蔓延，二月份金價飛快上漲。

楊天立表示，根據過去統計經驗，FED有過七次緊急降息，一年內金價平均會有二十五％的上漲空間，因此有人開始將金價喊到兩千美元的整數關卡，此價位也正是二○一一年，金價位於一九二一美元，市場心目中沒跨過的夢想價位。

國際分析師：且戰且走

不過楊天立認為，金價喊到兩千美元，根據歷史經驗聽來合理，但全球經濟環境背景已與過往大相逕庭，雖然不少人將此次與SARS相比，卻忽略當時大陸對全球供應鏈的影響、金融份額占比，躍居全球第二大經濟體與美國抗衡，早已不可同日而語。

「我們很習慣拿歷史當作參考，但有一定的局限性」，楊天立強調，近期，與不少國際同業討論，香港、新加坡、倫敦及紐約的分析師私下都誠實的表示，「此時，沒有人知道疫情會發展到什麼程度，對全球產生怎麼樣的衝擊，只能且戰且走，市場不確定性高，又該如何推估金價、每股、美元及債券市場會到哪去？」

不過，市場仍有一個共識，美股每日以千為單位的跌點，全球將不可避免迎接負利率時代到來，FED降息，全球貨幣政策走向寬鬆，宣告另一個資金派對開始。股市出脫資金轉往債券市場，即使美國十年公債利率不到一％，仍成為資金停靠的避風港，避險意識抬頭由此可見。

油價再低

恐引發信貸危機

實體經濟大受衝擊，在自由經濟體之下，影響商品市場需求，原油市場進入修正，油價跌破三字頭，創下二○○三年來新低。

楊天立指出，若油價再繼續下跌，對中東產油國或許無關緊要，沙烏地阿拉伯及俄羅斯態度強硬，雙方僵持不下，皆表示即使油價到二十幾塊都還能撐。

但其他國家的原油產業，都是銀行非常大的貸款客戶，或是信用市場很大的發債者，油價持續往下將造成嚴重衝擊，信貸市場、金融機構及公司債市場面臨崩盤，恐導致信貸危機。

不過市場預期，沙烏地阿拉伯及俄羅斯雖然相互叫囂，但雙方都得面臨政權保衛戰，最後有可能上演互相妥協的劇本，不太可能走向引發信貸危機的局面。

投資組合都該有

黃金部位避險幾％夠？

回頭看四大貴金屬，今年原預期鈀金漲幅最大，但如今卻黯然失色，黃金漲幅最多，成為今年的要角，工業用的白銀具有些許避險功能，漲幅次之，鉑金第三，白金最差。

楊天立預期，短線金價漲多修正，回測此波起漲點，可能在一四四五至一五○○美元反覆震盪測試，這在過去發生危機時並不罕見。如同之前所說，危機好像要發生前，金價會上漲，股市等也還在漲；當危機爆發時，市場還不太確定或認命，會賣出黃金套現，補繳保證金，下一階段，套現加上緊抱現金的賣壓，通常會將金價打回起漲點甚至於跌破起漲點，然後，市場終於認命死心，風險資產斷頭續跌，金價才會迅速反彈上漲。

「目前整個市場的風險實在太多、太大！」，楊天立指出，在金融市場一片混亂之中，建議投資人，應在投資組合策略建立五至十％的黃金部位，必要時能換現金救急，目前金價雖然還未回穩，但離低價區應該不會太遠了。

投資方式針對不同個性，可以選擇黃金撲滿定期定額方式建立部位，最能克服人性弱點，避免系統性風險衝擊；倒三角的買法，在確定趨勢上，將資金分為幾部分，回檔時可設定在第一支撐價位用部分資金建立基本部位，當價位到達第二支撐點再買進，分批買進的方式，就不怕想要買到最低點，最後卻錯過買點的遺憾；或是平均法，每跌十元買進一筆的方式，平均分散風險。

上述做法皆根據投資人性格積極、保守型而定，平時在投資組合裡建立避險部位，才有機會在風險降臨時保有一絲退路。