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網紅的經營勝法 破億營收不是夢

聯合新聞網 / 卓越
無論出席什麼場合，scrappykoko期望都可以穿上舒適好看的洋裝，因此根據銷量大的款式進行改訂製。
無論出席什麼場合，scrappykoko期望都可以穿上舒適好看的洋裝，因此根據銷量大的款式進行改訂製。

【文‧陳彥竹　圖‧史葵比可可提供】

網路新世代的快速、普遍性轉換，隨之衍伸的商機極其可觀，輕指一按，想像得到的商品，已經結好帳，盡最快的速度寄到家中，隨時隨地都有交易產生……，然而此一情況，不僅是可觀的商機，更是年輕創業家的優勢，少了年紀、學歷、資歷包袱，夠努力，你就是老闆！

「我們辦公室沒什麼好玩的！就是試衣間跟會議室而已！」這位Instergram粉絲近五十萬人的史葵比可可有限公司創辦人（以下簡稱scrappykoko）─戴涵與我們輕鬆介紹著，即便是創辦人，也僅將自己稱為店長，許多事都親力親為，話語間感受到她的謙虛與直爽，展現新世代老闆與傳統公司的差異，利用簡單的組織與空間，完成最有效益的營運。

找出市場差異＋正規經營

才能做大

看似網路旅遊吃喝的美圖，穿上一件今天想宣傳的衣服，就能被秒殺，月銷四千多件服飾的她，是扎扎實實的電商小白起家，從零開始。

「我是先經營服飾，才開始有粉絲的。」戴涵的一句話，意味著並非本身擁有數萬粉絲的網紅才有可能成功，二○一四年時的她，因為到韓國遊玩，與一般旅客相同，添購幾件美衣與玩樂，其中不同的是，她將喜愛的服飾上架到網路拍賣平臺，而這個看似不起眼的小動作，竟開啟了她的闆娘人生，「沒想到有不少人認同我的眼光。」剛開始發現小有成績的她，開啟了臉書粉絲專頁，運用社群平臺連結起買家粉絲。

平均每月六十件、營收十幾萬，是她第一年的成績，當年僅二十三歲的她，不以此為安逸，更加觀察市場，找出差異化，以自身喜愛的洋裝為主進行挑款，營收也因此增加一倍，至今每逢尾牙、聚會，需要造型的洋裝時，scrappykoko品牌儼然已成為年輕人網路選購的首選。

「從粉絲專頁轉成正式註冊公司之後，業績開始一路成長。」戴涵點出社群微商的迷思，在粉絲專頁的經營或許成本較正式公司小，但在省小錢避稅的同時，很有可能錯失了大商機，原本僅是在社群平臺上簡單販售服飾的她，因為看到大眾線上刷卡的消費習慣，成立了公司，在增加刷卡付款功能後，即便有稅金的繳納，但也因此讓營業額足足增長了五倍之多。

不怠惰、求改變　做有把握的事

「每年都有一個檻要過，所以要一直思考，還有哪個環節可以再改善。」不斷追求成長的她說到，「開始自己訂製款式後，月營業額一百萬跳到三百多萬。」觀望粉絲量成熟，本身就熱愛穿著洋裝的她，無論出席什麼場合，期望無時無刻都可以穿上舒適又好看的洋裝，也因此根據銷量大的款式進行改款訂製。

「訂製款的風險很大，因為通常要壓量，但是我比較保守，會先觀察好銷量跟客源的需求。」 訂製服飾也有相當大的學問，能夠零庫存可以說是服飾業的傳奇，即便剛開始只有一位小幫手協助包貨，每日包貨、回覆客服到天亮，早晨被第一班快遞叫醒，休息時間都快沒有的她，仍是謹慎下好每一步的決策。

至今公司邁向第六年，即便每日超過百件訂單，旺季時月營業額近千萬元，scrappykoko的辦公室也僅六位員工，美編、客服、倉管、助理，直到第四年，戴涵才真正放下包貨工作，將重心多放在服飾挑選、拍攝照片與經營社群。

scrappykoko表示自己賣的不是服飾，還是一個夢，一個自我期許。
scrappykoko表示自己賣的不是服飾，還是一個夢，一個自我期許。

「靈魂」＋「態度」

讓品牌不只是LOGO

採訪過程，即便是上班時間，也有絡繹不絕的客人前來試穿服飾，熟悉scrappykoko的都知道，要穿上他們的服飾，身材門檻不低，但是卻發現前來試穿者，各式均有，而戴涵也表示，並不稀奇，「曾經有顧客成功塑身後，一次訂購數十件衣服；也有不少人回饋，先把喜歡的款式買起來掛著，期待著有一天穿上它。」她露出自信的笑容，表示自己賣的不只是服飾，還是一個夢，一個自我期待。

「真心喜歡這件衣服，不管是拍照還是介紹它，都能讓人感受到。」從來不濫竽充數，每件商品都是戴涵的寶物，甚至認為服飾與出席的場合連結，能成為一份代表性的回憶，分享真心喜歡的款式給品牌粉絲，以及與粉絲零距離，也是她能在網路服飾市場紅海中，仍然優遊自得的一大原因。

卓越雜誌2020.03號407期
卓越雜誌2020.03號407期

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