張顯耀：單獨親美解決不了問題 兩岸需要政治默契

【文‧葉怡君】

經歷一場喧鬧的總統大選，新春一過，甩不掉的中美貿易議題還在，加入新冠肺炎喧賓奪主，在亂世之中，當人們只關心今天哪裡可以買到口罩？還有人關心五二○在即，民進黨該提出的兩岸論述，臺灣未來該何去何從的問題嗎？

二○二○年一月十一日，臺灣第七屆總統大選舉，引起全球媒體關注，蔡英文在反送中催生的亡國焦慮感下，拿下八一七萬張選票，民進黨也在國會取得過半席次，獲得壓倒性的勝利，蔡英文在勝選之夜，向北京當局提出「和平、對等、民主、對話」四個原則。

待喧囂歸於理性，五二○總統就職在即，未來臺灣無論是親中反中、親美反美等決定，都將進一步影響中美、亞太及印太區域間的經濟發展與布局。挾帶著高選票的民意撐腰，看似親美的蔡英文與國安會秘書長李大維，又將拿出怎麼樣高瞻遠矚的「兩岸戰略目標」，帶領臺灣突破現有國際困境？

此次特別專訪曾任總統府國安諮詢委員、立法委員（國親聯盟）、行政院大陸委員會副主任委員、海峽交流基金會副董事長兼秘書長，現任兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀，與讀者剖析未來在中美貿易、新冠肺炎的一片混戰之中，臺灣該何去何從？

中美兩強 掌握世界格局

過去在馬政府任內，促成臺灣成功加入ICAO（國際民航組織），也曾參與大陸就臺灣參加RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）協商談判，對於臺灣該如何在兩岸及國際會議上的談判，進退應對拿捏得宜，張顯耀指出，從世界經濟格局來看簡單，美國及大陸兩強，其他各國居於次強地位，這也表示，中美兩強手握好牌，掌握世界未來的格局話語權。

美中兩強對科技、貿易及雙方未來國家的戰略意圖及角力已有明確目標，唯與兩岸分裂六、七十年的臺灣，在西太平洋以至於整個亞太區域，占有重要的戰略位置，近年卻沒看到明確的兩岸定位。張顯耀強調，臺灣位居前沿戰略位置，是大陸要突破進入太平洋及全球的重要隘口，不需要妄自菲薄，也無需夜郎自大。

看不到民進黨明確的兩岸論述

張顯耀指出，回顧中華民國六、七十年來的發展，無論在什麼時期、誰主政下，政治與軍事都難與中美脫鉤。要說蔡英文親美，比不上蔣介石時期，美國第三十四任總統艾森豪親自訪臺；要說民進黨抗共，也比不上國共內戰時，國民黨與共產黨交手的經驗。

張顯耀表示，觀察近兩年，民進黨的問題在於「提不出清楚的兩岸論述」，在亂局之中，主政者更該在此時，思考中華民國臺灣未來的「國家發展戰略方向目標。」設想民進黨早以「獨」作為臺灣發展戰略目標，或是臺灣已經獨立，那麼國安會及軍方還需建軍備戰，打獨立戰爭的必要性嗎？

民進黨為選舉親美，成美國底下一顆棋子，將全臺人民的未來命運及發展繫於美國，試想於此同時，也並未看見美國給與臺灣任何的戰略承諾及其他利益。蔡英文任內，共七個邦交國與臺灣斷交，目前我國邦交國只剩十五國，此時也不見美國老大哥發聲阻止，或者做出進一步挺臺的動作。

第一屆兩岸民間圓桌論壇。 圖/張顯耀提供

親美解決不了問題

臺灣成中美實驗場所

反觀國民黨過去執政，目標方向明確，包括與美簽屬《中美共同防禦條約》，在中美戰略架構下，決定臺灣未來的發展命運。張顯耀表示，從李登輝執政後期到阿扁八年執政，在中美「共管」下，民進黨與大陸也不斷衝撞。

兩岸關係直到二○○八年馬英九上任，維持務實執政才穩定下來，在「九二共識」下與大陸和平發展，並同時保持與美方的良好的密切互動，任內與大陸簽署了二十三項協議，當中十九項生效，二○一五年的「馬習會」，更是將兩岸關係推向高峰。

張顯耀表示，於馬任內接到指派，於國際組織間的奔走，進行與北京當局協議，終於讓臺灣得以「中華臺北」的名義，睽違四十二年參ICAO的開會。馬英九卸任時更對外表示，「這是自中華民國退出聯合國以來，最重大的成就！」

不過，自蔡英文當選後，兩岸在沒有共識的互助、互信基礎之下，臺灣至今仍一直被ICAO秉除在外，此次新冠肺炎ICAO也拒絕提供資訊給臺灣，導致臺灣對疫情掌握及飛安，暴露在極高的風險下。

張顯耀說，從邦交國接連斷交到被國際組織屏除在外，都再再顯示，國際兩強握有話語權之下，「親美」並不能幫臺灣解決現有的國際困境，若臺灣未來只單壓一方，將可能引起極高的風險危機，更有可能成為中美兩強較勁的實驗場所！

官方失靈 如何重啟談話？

從過去各種與大陸談判過程中，張顯耀感受「九二共識」的重要性，他表示，九二共識並非僅是字面上那麼簡單，它代表著是兩岸之間的「政治默契」，也正因為九二共識沒有白紙黑字強設框架，才能保有彈性空間，藉此達到一定程度的外溢效果。

張顯耀認為，中美之間看似競爭卻又合作，關係複雜。執政者不該偏廢某方，若是臺灣只能選擇一方，他認為兩相比較之下，兩岸之間的關係更為重要，過去六、七十年發展來看，臺灣生存關鍵、安全及經濟問題與大陸密不可分，五二○在即，美方也希望看到兩岸之間展開和平對話。

過去國民黨以九二共識作為基礎，展開兩岸間的談話，確實有益於臺灣突破國際困境。如今當官方談話平臺的海基、海協會失靈，在中美貿易、新冠肺炎疫情延燒，挾著高民意的民進黨，將拿出怎麼樣的提案，讓臺灣重新與大陸展開對話平臺，建立彼此的政治默契、突破外交困境？

此次透過「兩岸圓桌論壇」，將邀請各智庫學者與談，期望藉由專家意見，激盪出不同的火花！照亮臺灣未來前進的道路。