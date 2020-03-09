09NERS投資能源新契機 剛性需求 低風險、高報酬

【文‧編輯部整理】

根據OPEC（石油輸出國家組織）發布的世界石油展望報告，二○一八至二○四○年間，全球能源需求仍有二十五％的增長空間，天然氣為增長最多的能源，石油更是全球最重要的燃料。

二○一八年，美國能源資訊局（EIA）資料顯示，隨著德州頁岩油產量大增，加上開採技術精進，美國將自一九七三年以來，首度超越俄羅斯和沙烏地阿拉伯，成為全球最大產油國。顧問公司 Rapidan Energy Group 總裁麥克奈利（Bob McNally）表示，「這是歷史性的里程碑」，並提醒市場，千萬不要看空美國石油業。

各層面考量 立於不敗之地

投身石油產業，目前在德州當地握有六千英畝的開採權，09NERS董事長王冕指出，投資石油具有風險低、回報率高的優勢，相較電子業、旅遊業等具有「週期性」問題，石油業有剛性需求，沒有市場問題，若是油價過低，只需關閉油井，等待油價上漲再進行開採作業。

一九一一年五月，美國政府以「反托拉斯法」確保石油市場的公平性，防止標準石油壟斷，由西德州原油市場價格公告，確保石油銷售的穩定性，因此王冕形容，「這是一個立於不敗之地的產業，沒有虧錢問題。」

對產業會那麼有自信不是沒有原因，王冕表示，這個行業只需擔心賺多賺少，不用擔心虧本問題。說自己比較幸運，石油開採在美國擁有百年歷史，是全球少數礦權於私人的國家之一，目前約由一百四十多個家族分持土地，這些持有者相對低調且封閉。

這些家族不做開發，僅等開發商找上他們後，與開發商談分潤，或許產出油的二十至二十二％的銷售分潤，舉例一天一百桶得產量，地主分得二十桶，八十桶可讓開發商自行平衡成本。

王冕除了保持與地主家族的良好互動，一般一至兩年的開發期，王冕一簽就是十年，甚至招待參訪團至世襲制的私人俱樂部用餐，當初在德州一帶當兵，王冕對當地相當熟悉，判斷投資石油開採市場風險低，具有高度的投資價值。

淺層、深層油

十倍油量差距

目前與王冕合作的家族握有十七萬英畝的土地，共與六個開發商合作。王冕表示，石油分為深層與淺層的開採，淺層油約地底四百英尺，只需透過MRI即可探測是否具有石油，開採年限約四至五年，一組成本約一百二十萬美元；深層油則需要鑽進兩公里深的地底，成本約百、千多萬元，投資成本大、風險也高，適合大型開發商。

深層油即便前期投入成本較高，但若是開採成功，與淺層有十幾倍的油量，回報率高，作為中小型開發商，09NERS目前專注淺層油的開採，不過假設未來資金到位，也不排除進行深層油的開採。

過去的慘痛教訓 不跟銀行借錢

即便有資金壓力，不過王冕聽從地主建議「不跟銀行借錢」，目前以「特別股」的方式在市場上募資，目前循阿美石油模式，朝資本市場邁進。

不跟銀行借錢的原因在於，假設以六十三美元的油價，一組井兩百萬美金的開發成本，五、六千萬蘊藏量的條件豐厚，向銀行借款並不難，但銀行通常會設下兩、三年的還款週期，假設兩年間，油價走跌至四十美元，開發商還不出款項，正好掉入銀行設下的陷阱。

回顧二○一四年，當時油價走跌，三分之二的開發商都面臨慘痛的教訓，銀行利用開發商還不出款項的原因，將已開發的油井轉變成銀行資產，並以五千萬美元的蘊藏量計算，向FDIC（美國聯邦存款保險公司）申請十倍，五億美金存款能力，石油商大多因此成為銀行資產增值的利用工具。

09NERS總經理張紹璜。 攝影/孫玉璞

改變投資方式 即時分潤

出身臺灣的王冕選擇臺灣初試啼聲，09NERS成為第一個在臺，以石油產業於AIT（美國在台協會）登記的公司，為拓展海外業務，目前09NERS也已在香港、新加坡等地設立公司。

09NERS總經理張紹璜表示，第一組油井在二○一八年十一月完成募資，投資者約兩百人的團隊，也陸續邀請至美國德州當地參訪。

張紹璜表示，公司已有造血機制，油田每日穩定產出一百桶油，改變既有投資模式，特別股按照每月期貨市場油價，以公平公開的方式計算分紅，董事會及投資者的利潤分開計算，即時將利潤分到持有者手中。

動盪經濟環境 提供穩定報酬率

如何打進對石油產業陌生的市場？張紹璜笑說：「剛開始取得信任最難」，介紹產品要花點時間，不過透過網路時代的訊息傳達很快，公司所有憑證在美國公家機關的官方網站，包含美國石油管理局、土地管理局及美國法院等都查詢得到，包含油井編號、公司登記等。

展望未來，王冕指出當市場成熟度越高，預計會加快後期的募資速度，目前設定一組井的募資金額為一百一十萬美金，預估每日一百桶的產量，投資回收期為二十五﹒○二個月，未來只要油價高於三十八美元以上的價格，投資就能穩動成長獲利，試著在全球動盪的經濟環境中，提供十至十五％年報酬的新投資商品。