軍人從商 打造黑金帝國

【文‧編輯部整理 攝影‧孫玉璞】

09NERS董事長王冕，因緣際會從畜牧業跨足到石油產業，將以自身豐富經歷，為臺灣投資界打造新商品，擴張黑金帝國版圖。

能源投資新商品來臺，你也能擁有一口油井，交易投資新契機─黑金！全亞洲第一，透過09NERS開發商，單位一千股起的門檻，投資美國德州油井，目前第一組油井已達募資金額，每日一百桶的產出量，投資者每年約有二、三十％的報酬率；第二組油井預期今年三、四月達標後，即將開採。

軍人特質經商 轉戰石油業

離開臺灣已四十七年，09NERS董事長王冕，美國CCNY大學工商管理學系畢業，畢業後入伍美國陸軍第一騎兵師、直升機飛行員，四年期間駐點在聖安東尼奧胡德堡。

商管畢業，王冕發揮所學，軍人退役後陸續任職知名企業高層，包含BMW北美洛杉磯地區行銷經理、美國福特大連地區總代理、本田北美地區銷售總監、中國好又多超市副總經理、北京金色谷超市管理公司執行長、EXA畜牧種植公司董事長等。

畜牧業採石油？ 危機成轉機

二○一四年因緣際會之下，成立EXA美國艾克薩斯石油公司，投身石油產業，二○一八年再成立O9NERS能源及新加坡EXA石化，致力於石油開發，王冕指出，「進入石化產業全是偶然」。

二○一三年，還是EXA畜牧種植公司董事長的王冕，面臨大陸因牧草不足，造成奶牛採奶不夠，某些不肖業者用加水、灌水方式，增加質量，之後爆發三聚氰胺的食安危機。二○一四年，大陸官方提供兩百億人民幣，提出兩個解決方案：第一、到國外買地種草；第二、官方集中奶牛豢養。

為此，王冕飛到美國科羅拉多州尋覓土地，發現一塊八千多畝能夠種植牧草的土地，豈料原本地主願意轉讓合約，但卻在執行合約的前一個月突然反悔，居中協調發現，原來這塊土地下蘊藏頁岩油，地主的家族土地已開發十幾口油井，光是所分得的權益金，就已足夠養老，因此不願再耕種，所幸最後地主表示，願意共同合作開採石油。

賣電不成 打造黑金帝國

原本王冕慶幸，因此獲得進入石油產業門票，隨即展開油井開發，不料，二○一四年九月十七日，當時美國總統歐巴馬通過相關法案，禁止石油伴生氣繼續燃燒。王冕指出，伴生氣屬天然氣，內含十五種氣體，成分混雜提煉成本過高，因此多數業者選擇放火燃燒。

法案一出，影響油田開採，過去飛過直升機，王冕對內燃機高度瞭解，他認為既然能夠燃燒，便是能夠利用的能源，不過氣體內的丁烷溫度高達一千三百度，會將內燃機燒壞，因此回到大陸，詢問相關廠商，耗費四十萬美元改造兩檯內燃機，之後通過美國排放標準，解決排放廢氣問題。

原本想的很單純，機器改裝後便能賣電給電力公司，甚至連合約都已經簽定，以當時美國一度電能賣六﹒五分，以二﹒五分的成本計算，還能有一八○％的利潤，但王冕卻忽略無論是何種能源發電，皆需要電纜才能將電傳輸至電力公司，最後，由於賣電成本過高，王冕計畫回收機器，但又顧慮已經開採的油田，因法案的通過無法進行開採，與地主商討過後，地主願意與王冕進行油田的共同開發。

二○一四年王冕獲得土地開發權，展現軍人性格，歷經縝密的規劃，瞭解油井開採的相關程序及產業，募資計畫一出隨即達標，僅三個月的時間，王冕成功帶領團隊及股東展開獲利模式，打造黑金帝國。

石油的不可取代性

實務與理論相衝突

臺灣致力能源轉型，理論、實務不同調。王冕指出，石油百分之四十作為能源使用，百分之六十用於石化產業，為國民經濟提供基礎原料，與民生用品息息相關，上至航空等高科技產品，下至衣服所使用的纖維等生活用品，只要往上溯源，都能見到石油的蹤影。

石油有它的不可取代性，王冕表示，世界若是缺乏石油，屆時民生必需品的成本增高，「能想像一個塑膠袋的價格，飆漲至十元的世界嗎？」

一直以來，石油扮演著左右全球經濟體制衡的角色，油價的高低影響，也影響著各國的貨幣政策，以至於消費端的你我他；再生能源要完全取代石油，事實上不太可能達成。

石油40%用於能源，60%是石化產業的重要原料。 圖/09NERS提供

王冕認為，臺灣政府致力達成潔淨能源的使用，這種想法「不能說是全對」，尤其是在推廣電動車上，犯了很大的錯誤，更是與環境污染相互違背。日前，新加坡的一位特斯拉電動車主，因二氧化碳排放量超標遭罰單，顯示電動車並非如想像中環保。

以日本的發電結構為例，事實上電動車「間接」所造成的汙染，幾乎與傳統內燃機車一樣。

他指出，電動車看似環保，但試想電動車使用電瓶需要反覆充電，同樣需要使用電力，依照目前臺灣的用電占比，十六％來自核能，火力發電占比約六十％，源頭仍來自汙染性極高的火力發電廠，電動車只是將燃油車排放的廢氣，轉移到了發電廠，此外，當鋰電池淘汰時，同樣製造一部分比塑膠還難分解的廢棄物，對環境造成二次汙染。

臺灣的能源轉型，走上不可逆的世界潮流，王冕給出了一個不一樣的答案！