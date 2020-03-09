蔡英文畫靶在前 柯文哲射箭在後

【文‧金麗萍、鄭清影、蔡秀蓮 圖．沈文生】

南港，從過去的淹水惡夢到打造城市美學願景，轉變何止萬千。五年前，交通建設和國家園區打頭陣；未來三年，國際企業總部與地產大咖，接連揮棒。這一座被喻為臺北「東區門戶」的大南港，中央畫靶在前，地方射箭在後，就看選民如何評分？

大南港，這個傳統與現代交錯的城市，也成了選後，中央與地方政策會合的首驛；更是小英總統與柯Ｐ市長交鋒競合的關鍵場域。一場新冠肺炎（COVID-19）大爆發，讓早已上路的生技產業，步調仍覺緩慢，催促南港生技之都南港，加速升起舞臺。

小英總統未竟之夢在生技，生技成敗在南港。

傳染病威力 足以改變歷史

二○一五年八月二十九日，當時，擔任國家中央研究院副院長，同時也參與二○○三年對抗SARS的副總統陳建仁，在一場名為「人文講座」中，更是舉證歷歷，強調傳染病殺傷力之大，足以改變歷史。

誠如陳建仁所言，二○二○年臺灣大選過後，看似各就定位，準備捲起袖子拚經濟。只是，一場引起全球恐慌的傳染病，打破循序漸進的發展步驟，跳脫框架，狂奔向前。

於是，以大南港為中心，防疫工作的時鐘快轉，從臺灣到全球，從治標到治本，全人類繃緊神經。坐鎮中央流行疫情指揮中心的衛福部部長陳時中天天召開記者會；位於大南港國家中央研究院為首的生技研發單位，全力投入新冠肺炎新藥及疫苗研發，與四處擴散的病毒競賽。

重列政策排序 生技站上最前線

近來，媒體的畫面恍若定格，完全聚焦於新型冠狀肺炎的動向。只是，電視畫面之外，看似平靜的大建設，卻是馬不停蹄，希望超前進度。在傳染病調整政策排序後，四年前，小英總統提出的「五加二新創產業」；此刻，全球疫情卻突顯生技產業的重要性，由國家中央研究院主導「南港國家生科園區」，順勢走上舞臺中間。

特別是，根據全球資料庫網站Numbeo資訊顯示，二○二○年醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，臺灣以八六．七一分排名第一，韓國、日本分列二、三；在Numbeo二○一九年的調查結果中，臺灣同樣位居全球第一。

南港出頭 臺灣國際亮點

南港，正在親歷一場城市洗禮。由國家中央研究院主導的「南港國家生技園區」不僅承載「五加二新創產業」的政策使命，更已連結國際，並成為大南港的政策起點；其中，除南港軟體園區內一、二千家生醫藥業者外，藉由全臺最大的會展中，匯聚羅氏、輝瑞、默沙東等國際醫藥大廠的發展能量，成為臺灣在世界舞臺上的重要亮點。看來，隨著疫情持續升溫，具有生技重鎮地位的大南港，持續蓄積軟硬體建設的動能。

地方建設必然牽動土地、房市，更少不了法規在其間連結纏繞，是一門艱澀的政治學。所以，大南港建設，不經意成了土地政治學的活教材。

柯氏發言術 先放後收

二○二○年大選過後，臺灣新的民意結構成形。在此，小英總統持續掌握完全執政優勢；由柯Ｐ領軍的民眾黨，在民進黨、國民黨之後，躍為臺灣第三大政黨，順利將賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠及蔡壁如等五位新科立委送進立法院，落下四年後角逐總統大位的第一步棋。

民主政治，政績才是票房保證。猶記得二○一八年臺灣縣市長選舉，當新北市、桃園市、臺中市、高雄市等市長當選人，均以數十萬票領先對手穩坐市長寶座，柯Ｐ卻僅以三千多票驚險連任。

所以，四年後，「民眾黨」要為「民眾」端出什麼像樣的政績？地處臺北市的大南港地區，是柯Ｐ準備緊握的政績牌？但在這全國一級敏感的大建設上，他需要交手的對象甚多，柯Ｐ待修的學分不少。

最近，柯Ｐ公開為大南港建設背書，採取先放後收的典型柯氏發言術。柯Ｐ表示，未來三年，南港將呈現帶狀快速發展。只是，向來快言快語的柯Ｐ，隨即擔心此言引發土地房市炒作，急急解釋，若有人想購置房地產，現在價格已經漲高，來不及了。

中央地方 搶打政績牌

在柯Ｐ受訪的關鍵字裡，一再出現「南港」；其實，早於四年前，小英總統上任，早已大筆一揮，劃定大南港是國家生技事業發展的重鎮，在所提出的「五加二創新產業」中，大南港是火車頭，計畫由此出發，自北向南，將全臺灣的生技產業串聯起來。於是，坐落在大南港的衛福部、中央研究院、國家生技園區，處處可見中央揮舞的政策大纛，從新藥開發到智慧醫療，力道一次強過一次，群聚效應不斷向外擴散。

公私協作PPP 政商學分難度高

在國家重大建設上，公私協作（Public Private Partnership，PPP）幾乎已是硬道理；而同時帶動的民間投資，更屬必然。現在，於大南港擁地萬坪土地以上的大地主，包括台肥、南港輪胎，已快快動起來，相繼帶動的開發案如南港輪胎「世界明珠案」、國產實業「南港企業總部暨周邊開發」都更案，漢來台肥、日本三井的lalaport、國泰、潤泰南港TOD等。在國家的大建設上，政商如何攜手共進？是一門大學問。

臺灣 進入「政治+」的時代

政治，不妨借用科技語彙。

近來，涵蓋各個領域的科技，傾巢而出，從開始的物聯網（IoT），強調萬物聯網，於是「物聯網+」之說盛行，強調凡事、凡物總離不開物聯網；接著，人工智能（AI）登場，更預言將全面改變人類的食衣住行育樂，於是，「AI+」表彰了這個世代的科技樣貌。

在歷經數十年的民主化洗禮，臺灣社會出現澈底質變，無論你習慣與否，它卻是擺在眼前的事實，臺灣已進入「政治+」時代。在民主的運作機制下，管理民意的政治，成為解決各式問題的工具和手段。

這時，社會開始出現重大的觀念轉變，源頭來自於一人一票的公平性。當然，在此演變的過程中，引起社會菁英極大的不適；但民主洪流，衝垮了所有「應是」、「該是」的既有定見和規則，並且，望不見回頭路；這時，菁英們慢慢從雲端走下來，努力學習庶民語言，竭力接上地氣。

於是，政治人物的施政績效，在每一位老百姓手上，都有一張評分表。本於一人一張票的民主遊戲規則，施政滿意取決於各行各業、各個年齡層、男女老少的最大公約數。相信，精於計算選票的政治人物，眼前都一座超級大數據看板，上面跳動著施政滿意各式數據。

此刻，從中央到首都臺北市，在大南港會合交鋒，形成競合關係。現在，是否贏得民心的第一個檢視點，在於2022年的縣市長選舉，誰能玩活這棋？接著，就是2024年下一任總統大選，大南港建設將為誰加分？

或許，有人質疑：我們的社會才剛從選舉的激情中沈澱下來，何以再談選舉？但民主國家強調的是，建立民主素養，人民並非只是投票當天的一日臨時演員。在臺灣「政治+」的時代裡，「+」的符號，代表在所處的各個領域，專業的投入和持續的耕耘；否則，「政治」將一如「物聯網」、「AI」，無所依附，只是空談。