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國衛院深厚實力 疫苗即將問世？

聯合新聞網 / 卓越
國衛院於現階段的研發重點包含疫苗開發、藥物研發等。 圖/本刊資料庫
國衛院於現階段的研發重點包含疫苗開發、藥物研發等。 圖/本刊資料庫

【文．陳怡瑄】

國家衛生研究院積極主動提出對策，協助政府解決問題，像是過去SARS、禽流感及登革熱等公共衛生的重大事件。此次新冠肺炎，國衛院更加緊腳步研發最新藥物及疫苗。

國家衛生研究院院長梁賡義表示，國衛院於現階段的研發重點包含疫苗開發、快篩試劑研發、藥物研發、流行病學預測模式及臺灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫之建立。

臺灣疫苗啟動四大規劃

國衛院一得知新冠肺炎的病毒基因序列後即啟動疫苗研發計畫，目前可分為四大規劃，包括合成胜肽疫苗、重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單元疫苗，其中合成胜肽疫苗，將可最快進入臨床試驗；另將研發治療型抗體，用來製備具有中和新冠肺炎病毒之治療型單株抗體，並將產製治療型馬血清，以提供急重症患者在非常緊急狀況下，可作為使用選項之一。

國衛院利用過去與國防醫學院預防醫學研究所合作開發的抗SARS病毒的抗體為基礎，挑選出可以辨識新冠肺炎病毒的抗體，以利投入檢驗試劑開發。

臺灣軟實力靜待佳音

一、由自行開發的ＡＩ藥物分析與藥效預測系統，針對現有藥庫進行篩選，搜尋可能抑制新冠肺炎病毒的藥物。

二、從老藥尋找可能具抑制新冠肺炎病毒的藥物。

三、生藥所進行多年娃兒藤生物鹼及其衍生物的藥物開發，已可利用藥物篩選平臺技術測試抑制新冠肺炎病毒的效果。

四、國衛院已經完成瑞德西韋毫克級的合成，純度九十七％。預計在三月初就可以提升到公克級合成，未來可以配合疫情爆發時之國家所需，希望是備而不用。

期望透過新藥研發技術與經驗，結合臺灣醫院、學研機構與業界之力量，於短時間內找到可治療新冠肺炎病毒的藥物，降低國人恐慌，穩固國人信心。

卓越雜誌2020.03號407期
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