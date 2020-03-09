罔顧人命！人命不是親中的籌碼

【文‧魏鈺慈】

大陸武漢爆發的新冠肺炎成為全球關注議題，造成疾病大流行，高解析度彩色照片近日曝光。專家表示，病毒看起來與SARS和MERS病毒並無太大差異。

冠狀病毒表面如皇冠的冠狀病毒，有許多種類，大多在哺乳類及鳥類身上傳播，如蝙蝠和駱駝。已知會傳染給人類的冠狀病毒有七種。

四種常見的冠狀病毒：HcoV-229E、HcoV-NL63、HcoV-OC43、HcoV-HKU1，會出現如同感冒的上呼吸道感染症狀（如：鼻塞、流鼻水、咳嗽或發燒等）。

嚴重的為以下表格所列的三種，嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒（SARS-CoV）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV），以及新冠肺炎。

整理製表：魏鈺慈

世界衛生組織

把新冠肺炎變成親中秀

世界衛生組織（以下簡稱WHO）在此次新冠肺炎大流行之初，不斷得隱匿病情嚴重性，宣導疫情有所控制，沒有人傳人危險性，直到疫情無法收拾，才將大陸列為高危險區，甚至把受到感染的臺灣排除在外，即使多數國家希望臺灣加入也不為所動，還將臺灣列入大陸疫情地圖之一。

身為一個國際組織，所有國家視為疾病醫療指標領頭羊，日本即因相信WHO的說法而造成防疫過晚案例暴增，政治立場大於人命，如此親中的表現令人為之不齒。

WHO親中發言的受害者

日本聽信WHO的說法，早在疫情尚未大肆流行時未做好止血動作，加上日本仰賴陸客的比例逐年升高，因此無法像各國一樣禁止陸客前往，導致疫情大流行，對於疫情的認知不足，返日民眾不肯配合隔離觀察，還把口罩輸出大陸，導致日本內需不足，人民對於厚生省（日本厚生勞動省，主掌國民生活，促進經濟發展）和首相安倍晉三大失所望。

對於郵輪的處置方式也不夠完善，雖然國際郵輪不完全是日本的責任，但在郵輪剛停靠之時，就該區分出疑似患者、年長者、長期服用藥物者、確診者及健康的人，並透過船隻分別隔離，既不會癱瘓本身的醫療體系，也不會造成大量確診案例，讓鑽石公主號變成名符其實的人間煉獄。