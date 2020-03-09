死而復燃 美國流感第二波攻勢

【文‧陳怡瑄】

大陸爆發的新冠肺炎引發各國恐慌之餘，美國的流行性感冒疫情也正延燒。當地衛生官員表示，近期年長者與孩童，因此喪生或住院的比率攀高，是自十年來流感疫情的高峰，且而這波疫情恐怕還會持續數周以上。

二○一九年十月美國南部地區就出現類流感疾病數量攀高，在新冠肺炎與流感夾攻之際，美國人似乎更為害怕新冠肺炎，但就死亡人數來看美國的流感似乎更為恐怖。

也許是因為目前新冠病毒未有疫苗，治療主要還是為患者緩解症狀、維持生命，這包括輸氧、輸液、呼吸機等；而流感則可以通過克流感等抗病毒藥劑治療。

孩童死亡率 創下十年新高

許多病例所感染的流感種類，以往通常是在春季才較為好發，也就是流感季的尾聲。該波疫情在十二月達到高峰，隨後幾周一度回穩。

但在一月底左右，第二波流感疫情爆發。美國疾病管制與預防中心指出，自上周左右開始，由於類流感症狀就醫比例又再度攀升，初估這個秋季到冬季之間，有約兩千六百萬美國人感染流感，二十五萬人因流感相關問題住院治療，且造成約一．四萬人死亡。

然而，美國流感爆發至今，至少已有九十二名孩童，因流感相關症狀繼而喪生，創下過去十年同期的新高，而現階段住院比例也比過往高上許多，原因可能是兩種對年幼者殺傷力特別大的流感種類，在同一個季節同時蔓延之故。

百年一見 巧合還是人為？

二○二○年的春節，卻不同於以往喜慶，中美紛紛爆發疫情，人們臉上的喜悅都換做口罩，似乎早已註定接下來幾個月會是不平靜的日子。各國防疫的同時，也注意到幾乎每一百年都會有致命的流行病大爆發，這其中到底只是巧合抑或是人為？不得而知。

一七二○年馬賽大瘟疫，使得歐洲疫病爆發，造成十萬人死亡。一八二○年第一次霍亂大流行，始於印度，本次疫情更進一步將霍亂傳播到泰國、菲律賓，幾乎影響了亞洲各國，造成十萬人死亡。

一九二○年西班牙流感，當時全世界都面臨著流行性感冒大流行，此次涉及甲型H1N1流感病毒，初估感染了全世界五億人口，甚至也涵蓋北極圈地區，當時大約有五千萬人死亡，也可能高達一億（占當時全球人口的三％至五％）的人死亡，成為人類歷史上最為致命的流行病之一。

破萬人死於流感

為什麼美國不驚慌？

在傳染病爆發的早期階段，很多恐慌是來自對未知的恐懼，美國流感之所以會肆虐，或許與不接種疫苗有著直接的相關。

每年一次的季節性流感疫苗是預防流感的有效方法。數據顯示，上個流感季，只有不到一半的美國成年人接種了流感疫苗；在兒童中，接種流感疫苗的比例也只有六十二％。且美國民眾對流感的重視程度不夠。

衛生專家指出，流感雖在生活中比較常見，但包括肺炎、支氣管炎、哮喘突發和心臟問題等流感引起的併發症，可能達到致命。

美國天普大學劉易斯．卡茨醫學院家庭與社區醫學系主任瑪戈．薩沃伊表示，美國人對流感早已習以為常，正是因為這種習慣性帶來的低估，讓此次流感變得更加危險。

且流感病毒每年都在不停的改變，有時某個流感季的主要毒株會比前幾年的毒性更強，這更直接影響了感染人數和症狀的嚴重程度。