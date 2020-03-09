快訊

畢業即失業？疫情難控 中國874萬大學生首當其衝

「半夜頻傳救護車聲」 米蘭台商盼包機撤僑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死而復燃 美國流感第二波攻勢

聯合新聞網 / 卓越
流感防疫除了戴口罩、勤洗手及出入口量體溫，疫苗注射更是預防流感的有效方法。 攝影/徐裕庭
流感防疫除了戴口罩、勤洗手及出入口量體溫，疫苗注射更是預防流感的有效方法。 攝影/徐裕庭

【文‧陳怡瑄】

大陸爆發的新冠肺炎引發各國恐慌之餘，美國的流行性感冒疫情也正延燒。當地衛生官員表示，近期年長者與孩童，因此喪生或住院的比率攀高，是自十年來流感疫情的高峰，且而這波疫情恐怕還會持續數周以上。

二○一九年十月美國南部地區就出現類流感疾病數量攀高，在新冠肺炎與流感夾攻之際，美國人似乎更為害怕新冠肺炎，但就死亡人數來看美國的流感似乎更為恐怖。

也許是因為目前新冠病毒未有疫苗，治療主要還是為患者緩解症狀、維持生命，這包括輸氧、輸液、呼吸機等；而流感則可以通過克流感等抗病毒藥劑治療。

孩童死亡率　創下十年新高

許多病例所感染的流感種類，以往通常是在春季才較為好發，也就是流感季的尾聲。該波疫情在十二月達到高峰，隨後幾周一度回穩。

但在一月底左右，第二波流感疫情爆發。美國疾病管制與預防中心指出，自上周左右開始，由於類流感症狀就醫比例又再度攀升，初估這個秋季到冬季之間，有約兩千六百萬美國人感染流感，二十五萬人因流感相關問題住院治療，且造成約一．四萬人死亡。

然而，美國流感爆發至今，至少已有九十二名孩童，因流感相關症狀繼而喪生，創下過去十年同期的新高，而現階段住院比例也比過往高上許多，原因可能是兩種對年幼者殺傷力特別大的流感種類，在同一個季節同時蔓延之故。

百年一見　巧合還是人為？

二○二○年的春節，卻不同於以往喜慶，中美紛紛爆發疫情，人們臉上的喜悅都換做口罩，似乎早已註定接下來幾個月會是不平靜的日子。各國防疫的同時，也注意到幾乎每一百年都會有致命的流行病大爆發，這其中到底只是巧合抑或是人為？不得而知。

一七二○年馬賽大瘟疫，使得歐洲疫病爆發，造成十萬人死亡。一八二○年第一次霍亂大流行，始於印度，本次疫情更進一步將霍亂傳播到泰國、菲律賓，幾乎影響了亞洲各國，造成十萬人死亡。

一九二○年西班牙流感，當時全世界都面臨著流行性感冒大流行，此次涉及甲型H1N1流感病毒，初估感染了全世界五億人口，甚至也涵蓋北極圈地區，當時大約有五千萬人死亡，也可能高達一億（占當時全球人口的三％至五％）的人死亡，成為人類歷史上最為致命的流行病之一。

破萬人死於流感

為什麼美國不驚慌？

在傳染病爆發的早期階段，很多恐慌是來自對未知的恐懼，美國流感之所以會肆虐，或許與不接種疫苗有著直接的相關。

每年一次的季節性流感疫苗是預防流感的有效方法。數據顯示，上個流感季，只有不到一半的美國成年人接種了流感疫苗；在兒童中，接種流感疫苗的比例也只有六十二％。且美國民眾對流感的重視程度不夠。

衛生專家指出，流感雖在生活中比較常見，但包括肺炎、支氣管炎、哮喘突發和心臟問題等流感引起的併發症，可能達到致命。

美國天普大學劉易斯．卡茨醫學院家庭與社區醫學系主任瑪戈．薩沃伊表示，美國人對流感早已習以為常，正是因為這種習慣性帶來的低估，讓此次流感變得更加危險。

且流感病毒每年都在不停的改變，有時某個流感季的主要毒株會比前幾年的毒性更強，這更直接影響了感染人數和症狀的嚴重程度。

卓越雜誌2020.03號407期
卓越雜誌2020.03號407期

相關新聞

死而復燃 美國流感第二波攻勢

大陸爆發的新冠肺炎引發各國恐慌之餘，美國的流行性感冒疫情也正延燒。當地衛生官員表示，近期年長者與孩童，因此喪生或住院的比率攀高，是自十年來流感疫情的高峰，且而這波疫情恐怕還會持續數周以上。

國衛院深厚實力 疫苗即將問世？

國家衛生研究院積極主動提出對策，協助政府解決問題，像是過去SARS、禽流感及登革熱等公共衛生的重大事件。此次新冠肺炎，國衛院更加緊腳步研發最新藥物及疫苗。

後新冠肺炎時代的政經情勢

新冠肺炎以迅雷不及掩耳之姿席捲全球，這個黑天鵝不僅重擊世界第二大經濟體大陸，也攪亂全球的經濟秩序。隨著疫情持續升溫，衝擊全球的經濟、貿易運輸、商品需求及金融市場，已掀起所謂的「蝴蝶效應」。

罔顧人命！人命不是親中的籌碼

大陸武漢爆發的新冠肺炎成為全球關注議題，造成疾病大流行，高解析度彩色照片近日曝光。專家表示，病毒看起來與SARS和MERS病毒並無太大差異。

蔡英文畫靶在前 柯文哲射箭在後

南港，從過去的淹水惡夢到打造城市美學願景，轉變何止萬千。五年前，交通建設和國家園區打頭陣；未來三年，國際企業總部與地產大咖，接連揮棒。這一座被喻為臺北「東區門戶」的大南港，中央畫靶在前，地方射箭在後，就看選民如何評分？

軍人從商 打造黑金帝國

09NERS董事長王冕，因緣際會從畜牧業跨足到石油產業，將以自身豐富經歷，為臺灣投資界打造新商品，擴張黑金帝國版圖。

09NERS投資能源新契機 剛性需求 低風險、高報酬

根據OPEC（石油輸出國家組織）發布的世界石油展望報告，二○一八至二○四○年間，全球能源需求仍有二十五％的增長空間，天然氣為增長最多的能源，石油更是全球最重要的燃料。

張顯耀：單獨親美解決不了問題 兩岸需要政治默契

經歷一場喧鬧的總統大選，新春一過，甩不掉的中美貿易議題還在，加入新冠肺炎喧賓奪主，在亂世之中，當人們只關心今天哪裡可以買到口罩？還有人關心五二○在即，民進黨該提出的兩岸論述，臺灣未來該何去何從的問題嗎？

網紅的經營勝法 破億營收不是夢

網路新世代的快速、普遍性轉換，隨之衍伸的商機極其可觀，輕指一按，想像得到的商品，已經結好帳，盡最快的速度寄到家中，隨時隨地都有交易產生……，然而此一情況，不僅是可觀的商機，更是年輕創業家的優勢，少了年紀、學歷、資歷包袱，夠努力，你就是老闆！

「冬天總是送給春天一些禮物」災難面前請選擇誠實與善

災難面前，可能由於恐懼或其他原因，有人選擇不顧一切地「裸奔」，但我們堅信，沒有一個冬天不會過去，沒有一個春天不會到來；因為「冬天總是送給春天一些禮物」。

往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

荷蘭為全世界腳踏車高速公路最成功的國家，還在車站設置盪鞦韆充電供旅人邊等車邊充電，英國陸上風電受到阻礙，於是改開發離島風電，世界為環保致力於節能減碳的時候，臺灣又在哪裡呢？

Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

從紡織、營建業跨足文創，力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶創立「Back to 1919」品牌系列，把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，不僅讓過去的風貌重現眼前，更能親身體驗於其中。

熱門新聞

罔顧人命！人命不是親中的籌碼

死而復燃 美國流感第二波攻勢

國衛院深厚實力 疫苗即將問世？

網紅的經營勝法 破億營收不是夢

後新冠肺炎時代的政經情勢

軍人從商 打造黑金帝國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。