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後新冠肺炎時代的政經情勢

聯合新聞網 / 卓越
專欄作家邱文通。 圖/邱文通提供
專欄作家邱文通。 圖/邱文通提供

【文‧邱文通】

新冠肺炎以迅雷不及掩耳之姿席捲全球，這個黑天鵝不僅重擊世界第二大經濟體大陸，也攪亂全球的經濟秩序。隨著疫情持續升溫，衝擊全球的經濟、貿易運輸、商品需求及金融市場，已掀起所謂的「蝴蝶效應」。

新冠肺炎以迅雷不及掩耳之姿席捲全球，這個黑天鵝不僅重擊世界第二大經濟體大陸，也攪亂全球的經濟秩序。隨著疫情持續升溫，衝擊全球的經濟、貿易運輸、商品需求及金融市場，已掀起所謂的「蝴蝶效應」。

新加坡總理李顯龍表示，新冠肺炎對新加坡經濟的影響已超越SARS，因新加坡和其他地區的經濟連結，比起二○○三年的SARS時期更加緊密，特別是和大陸的經貿關係。

這波疫情對全球經濟的影響到底有多大、會多久？國際貨幣基金組織（IMF）態度格外審慎，總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，如果疫情迅速獲得控制，全球經濟成長可能急速下滑後迅速反彈，呈現所謂V形走勢。但值得一提的是，與二○○三年SARS疫情作比較，當年發生非典疫情時，大陸經濟只占世界經濟總量的八％，如今則高達十九％。

臺灣為了降低這場疫疾對經濟所造成的影響和打擊，行政院推出總額六百億元的紓困方案，同時將發「振興折價券」以振興經濟。二○○八年全球金融海嘯，當時主政的馬英九政府透過立法，舉債新臺幣八五八億元，在第二年發放給全國每人新臺幣三千六百元的消費券，鼓勵全民踴躍購買國產貨、及早消費並多流通。依經濟學乘數效應的原理推估，消費券對當年GDP的貢獻，增加了○．六六至一個百分點。

根據主計總處二月所發布的「二○二○年最新經濟成長率預測」為二．三七％，較上次預測值下修○．三五個百分點，主因是疫情衝擊我國對外貿易的擴張力道，輸出入表現同受負面影響，民間消費成長也下修。不過，主計長朱澤民預估，新冠肺炎對今年全年經濟成長率的影響小於○．五個百分點，不會像SARS時期那麼嚴重。

後新冠肺炎時代的經濟情勢會如何演變？固然與疫情的發展密不可分，即使擔心，也有前例可循，相信政府會提出各種有效的因應方案。比較讓人憂心的反倒是，兩岸政府在疫期當中互有嫌隙的對話，及其累積不信任的不斷傳播，致使兩岸民間也產生了互不善意甚至敵視感，必須正視，能解最好，至少不再節外生枝。

卓越雜誌2020.03號407期
卓越雜誌2020.03號407期

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