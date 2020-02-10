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嬉笑怒罵 宜喜宜嗔 一幅畫一萬種神情

聯合新聞網 / 卓越
梁君午作品，晨風，2019   油畫畫布，120X90cm。 圖/梁君午提供

【文·陳怡瑄】

梁君午：任何一個顏色對我而言都是一樣的，但最重要的是顏色底下有著無窮的顏色，有著我全部的思維。我與模特兒雙方在瞭解的基礎上產生了一種溝通，一幅畫若存在著雙向的溝通，那作品必然是會非常感性的。

一幅畫、一通電話，打破了梁君午的平凡，遇見了生命中的伯樂，從此便不凡。

蔣經國四次召見梁君午

只為送他出國學藝術

年少時在當預備軍官的梁君午老師，不經意臨摹月曆上的一幅《蒙娜麗莎的微笑》送給肯特勒將軍，一次機緣之下，蔣經國在肯特勒將軍家中看見這幅世界名畫，馬上派人尋找梁君午。見面這天，蔣經國慈祥地問他：「你的畫畫那麼好，有沒有想出去留學？」，梁君午老實報告他沒有過這想法，蔣經國點點頭，結束了會面。

前後蔣經國總共召見了梁君午四次，前面三次梁君午並沒有答應，在最後一次召見時，連梁君午的父親也一起召見。蔣經國只問梁父一句話：「梁將軍，我想培養貴公子去歐洲學畫，不曉得您有沒有甚麼意見？」，梁父雙腿一併，行個舉手禮大聲說到：「這是我們梁家的榮幸！」。梁君午回憶起當年笑著說，到現在我還記得第一次晉見經國先生的那天，雙手溫暖有力，對著我臉上永遠很慈祥的笑著。

宋美齡這輩子最愛的一幅畫

陪蔣經國走完最後一段路的一幅畫

梁君午在臨行前，臨摹〈燈下讀書少女〉贈與蔣經國為華誕禮物，蔣經國看到後忽然起身雙手握住梁君午的手，慈祥的問：「君午啊！我想和你商量個事！」，原來蔣經國想將這幅畫轉送給宋美齡，慶祝她華誕。梁君午一聽連忙答應。

時隔四十多年後，梁君午再次見到這幅畫是在士林官邸，標籤寫著：「這是夫人一生最愛的一張畫」，士林官邸的志工告訴梁君午，這幅畫一直掛在夫人的臥室，夫人每天早上起床，晚上入睡前都會看著這張畫。

蔣經國故居七海官邸如今床頭掛著的畫像就是出自梁君午之手，當時蔣將國的二兒子，委託梁君午為蔣經國夫婦繪製畫像，原先蔣經國並不同意，一聽到是請梁君午後，馬上改口說道：「君午先生的話那就另當別論。」

這幅畫對於梁君午意義非常重大，梁君午感慨的表示，很遺憾他過世時我正在國外，但看到我的畫陪著蔣經國先生走完人生的最後時刻，也算得到些許欣慰。

華人屆史上第一位

連西班牙國王也賞識

一九八九年，梁君午應西班牙國際觀光組織之邀，繪製〈觀光是和平的象徵〉。這幅畫梁君午以少女穿著西班牙著名的伊比薩島的白色薄紗服裝，在世界遺產阿爾罕布拉宮前，凝視飛翔的白鴿。梁君午：「一個好的畫家知道什麼時候該停筆，世界上絕對沒有完美的東西，但是你要知道如何跟你的畫達到和諧。」

有天，梁君午忽然接到皇宮的電報，竟然是西班牙國王想親自召見梁君午與他的夫人。當日梁君午在夫人的陪同下，在皇宮的書房裡覲見西班牙國王，並呈上作品，西班牙國王親切地與他們倆談論藝術最後並合影。梁君午到今時今日深覺這是他一生最無上的榮譽。

一個背影　一萬種表情

創作時因為時空的不同，色彩與光線的變化無窮，再加上主觀的感受，往往開始時以「灰色」起稿，經過一個月的塗抹，最後以「紅色」完成。梁君午表示，靈感不一定來自剎那，而是「睹物生情」的一種聯想，也可以是人與物、人與人之間應運而生的一種遐想，而這種凝聚的能量，就像是一顆種子在泥土裡蘊釀，破土而出發芽茁壯，對於梁君午來說，靈感的泉源就是天地萬物。

卓越雜誌2020.02號406期

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