聽新聞
test
0:00 / 0:00

Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

聯合新聞網 / 卓越
力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶。 攝影/徐裕庭

畫家游志忠筆下的歷史建築，用工筆畫描繪保留了當時的建築風貌。 圖/力麗集團提供

【文·葉怡君】

從紡織、營建業跨足文創，力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶創立「Back to 1919」品牌系列，把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，不僅讓過去的風貌重現眼前，更能親身體驗於其中。

笑起來眼睛彎彎，聲音帶點沙啞，這位極具親和力的長輩，正是力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶，卸下力麒建設董事長一職，從商場跨足文創領域，開始積極從事臺灣歷史建築物與古蹟保存工作，並創立「Back to 1919」品牌系列，正展開全臺北、中、南都會區的古蹟繪製與巡迴展覽工作。

力麗集團多角化

致力環境保護不遺於力

創始於一九七五年的力麗集團（Lealea Group），創辦者為郭木生，從原本彰化的布莊開始經營，到北上臺北設立工廠等事業，一直到成立力麗集團等多家上市上櫃公司，橫跨紡織、營建、環保及觀光等多角化的產業；一九九二年力麗跨足營建，創立力麒建設，深耕臺北市高品質住宅建設圈，二○○二年起從商辦主力轉攻精品與住宅市場。

走過四十五個年頭，力麒從營建為出發點，也積極尋找事業的新天地，觀光休閒以及環保工程，成了事業的另一片天。環工部分，從汙水處理到海水淡化，都是業務範圍，並成立了綠山林與東山林兩家公司營運；觀光事業與飯店則以哲園、儷山林以及威斯汀為主體，遍布全臺，推動在地觀光產業。

說起紡織本業，郭銓慶如數家珍，力麗從下游印花做起，往上游擴張事業版圖，從液體原料做到成衣成為一條龍的上市公司；搭上世界潮流趨勢，十年前跨足綠能產業，紀念祖父郭山林命名的山林水（8473）專注於汙水處理；更成為臺灣第一家使用廚餘發電的公司；拿下彰化縣芳苑鄉的離岸風電門票，同時正在申請陸上風電及地熱，致力於環境保護不遺餘力。

跨界合作 重現臺灣老建築風貌

從紡織、營建業跨足文創到成立「Back to 1919」，這個故事可以從拿下「日治時期臺北茶葉仕紳陳朝駿宅邸（臺北故事館）」的經營權說起。

正所謂人生難求知音難覓，一直以來郭銓慶很想蓋棟能流傳百年的房子，在建設現代建築的同時，認為過去的老建築也很值得保留，讓大家共同來欣賞，從這個思考點開始對歷史建物感興趣。某次因緣際會下透過朋友介紹認識畫家游志忠，本身是建築師的游志忠懂建築設計，對老建築很有興趣，也因此郭銓慶與游志忠第二次見面，談話就進入主題。

郭銓慶指出，成立力麗慈善事業基金會是從「心」出發，秉持著以「住民中心」為人本照護的核心精神，思考怎樣做才能讓長者有更好的生活；然而對文化資產有興趣，最開始只是覺得現在看到的臺北市過去一些建築覺得很漂亮，可惜很少人知道。直到與游志忠老師合作，才想到可以做些什麼把過去的歷史古典建築保留下來，因此開始了在臺北故事館展覽。

古典建築之美　沿鐵道全國巡展

最初的目標是希望把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，並且在各個縣市都能夠全國性的巡迴展出。目前已經從臺北故事館出發，到臺南、臺中等，去年與鐵路局合作，沿著軌道前進，從臺北車站出發到花蓮車站，下一站即將於二○二○的二月在高雄車站展出，將這些古典建築之美帶給全國！

郭銓慶說：「我對臺灣一直有一份自我期許的使命感，希望能為這塊土地盡點心力。現在我們的目標就是把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，重新活在人們眼前，最重要的也是讓年輕人能看到，不僅看到，還能親身體驗其中。」

卓越雜誌2020.02號406期

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

老不一定危險！ 打破重建迷思 要錢還是要命？

當政府積極輔導都更、危老重建之時，民眾也當一同重視，加速推動都市更新的落實，進而提升國人整體居住環境品質。

往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

荷蘭為全世界腳踏車高速公路最成功的國家，還在車站設置盪鞦韆充電供旅人邊等車邊充電，英國陸上風電受到阻礙，於是改開發離島風電，世界為環保致力於節能減碳的時候，臺灣又在哪裡呢？

Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

從紡織、營建業跨足文創，力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶創立「Back to 1919」品牌系列，把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，不僅讓過去的風貌重現眼前，更能親身體驗於其中。

嬉笑怒罵 宜喜宜嗔 一幅畫一萬種神情

梁君午：任何一個顏色對我而言都是一樣的，但最重要的是顏色底下有著無窮的顏色，有著我全部的思維。我與模特兒雙方在瞭解的基礎上產生了一種溝通，一幅畫若存在著雙向的溝通，那作品必然是會非常感性的。

臺灣獨有！五腳自升風機安裝船

創新者總是孤獨的，當離岸風電在市場還不成氣候之際，百年造船廠之子、大橋舟董事長陳文淵，早已看好趨勢一頭栽入，如今積累的造船經驗，將伴隨政府政策及臺灣豐富的資源環境風生水起！

韓市長的口號 蔡總統的政績

近兩年，縣市長與立委總統大選充分顯示：選民與股民對於有感經濟的訴求越來越強烈；執政者必須證明所勾勒的經濟願景正在實現，而股市榮枯正是重要先行指標。

杏林之光！讓臺灣醫療被國際看見

新光醫院創院二十七年以來，不僅是臺灣民眾全心信賴的醫學中心，把愛心送到遙遠的太平洋島國扎根帛琉，更在緬甸耕耘多年，守護當地人民的健康。

在電商崛起的時代 如何不靠別人 自己賺！

有人問菲菲說，為甚麼不嫁個有錢人就好？菲菲回答：「我不想要靠任何人，我想要自己賺，我就要住那樣的大房子！」

失聯移工遽增 移民署一招見效

外來移工在臺已開放二十餘年，隨著臺灣移工人口近年來遽增，在農業及長照部分幾乎是最大功臣，但同時也衍生出越來越多非法移工的問題。

5G搶破頭 飆出新天價 廝殺結果終於出爐！

5G門票好貴！行政院副院長陳其邁曾指出，若以臺灣三五○億美元的產值估算，至二○三五年，臺灣直接及間接產業的總產值將高達一三四○億美元，為搶食市場大餅，國內五大電信業者，以高出競標金額底價的四．六倍結束第一階段，未來成本是否轉嫁消費者身上，值得後續觀察。

核四變爛帳 電費漲不漲？

自二○○○年停建核四廠後，臺灣面臨重大經濟損失，約一千八百多億元，不僅將人民納稅錢丟入大海，且以燃氣取代核能不環保不說，其中參雜太多政治因素，拖泥帶水，換來近十年大量碳排放及空氣汙染，損失何其巨大。

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

當年於演藝事業到了顛峰之際，急流勇退為愛遠赴他鄉，嫁給印尼材源帝集團主席黃雙安。今年，白嘉莉帶著即將出版的書和畫作，重現螢光幕，向大家拜年。身為臺中的女兒，白嘉莉也以“臺中全球行銷代言人”的身分回台，將帶給觀眾多年累積的作品，歡迎全國人民都能到臺中共襄盛舉。

熱門新聞

ESG概念股潛力十足！ 台股社會責任新熱潮

ETF避險搶短超夯 20檔最熱標的 該怎麼挑？

臺灣獨有！五腳自升風機安裝船

往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

嬉笑怒罵 宜喜宜嗔 一幅畫一萬種神情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。