Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

畫家游志忠筆下的歷史建築，用工筆畫描繪保留了當時的建築風貌。 圖/力麗集團提供

【文·葉怡君】

從紡織、營建業跨足文創，力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶創立「Back to 1919」品牌系列，把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，不僅讓過去的風貌重現眼前，更能親身體驗於其中。

笑起來眼睛彎彎，聲音帶點沙啞，這位極具親和力的長輩，正是力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶，卸下力麒建設董事長一職，從商場跨足文創領域，開始積極從事臺灣歷史建築物與古蹟保存工作，並創立「Back to 1919」品牌系列，正展開全臺北、中、南都會區的古蹟繪製與巡迴展覽工作。

力麗集團多角化

致力環境保護不遺於力

創始於一九七五年的力麗集團（Lealea Group），創辦者為郭木生，從原本彰化的布莊開始經營，到北上臺北設立工廠等事業，一直到成立力麗集團等多家上市上櫃公司，橫跨紡織、營建、環保及觀光等多角化的產業；一九九二年力麗跨足營建，創立力麒建設，深耕臺北市高品質住宅建設圈，二○○二年起從商辦主力轉攻精品與住宅市場。

走過四十五個年頭，力麒從營建為出發點，也積極尋找事業的新天地，觀光休閒以及環保工程，成了事業的另一片天。環工部分，從汙水處理到海水淡化，都是業務範圍，並成立了綠山林與東山林兩家公司營運；觀光事業與飯店則以哲園、儷山林以及威斯汀為主體，遍布全臺，推動在地觀光產業。

說起紡織本業，郭銓慶如數家珍，力麗從下游印花做起，往上游擴張事業版圖，從液體原料做到成衣成為一條龍的上市公司；搭上世界潮流趨勢，十年前跨足綠能產業，紀念祖父郭山林命名的山林水（8473）專注於汙水處理；更成為臺灣第一家使用廚餘發電的公司；拿下彰化縣芳苑鄉的離岸風電門票，同時正在申請陸上風電及地熱，致力於環境保護不遺餘力。

跨界合作 重現臺灣老建築風貌

從紡織、營建業跨足文創到成立「Back to 1919」，這個故事可以從拿下「日治時期臺北茶葉仕紳陳朝駿宅邸（臺北故事館）」的經營權說起。

正所謂人生難求知音難覓，一直以來郭銓慶很想蓋棟能流傳百年的房子，在建設現代建築的同時，認為過去的老建築也很值得保留，讓大家共同來欣賞，從這個思考點開始對歷史建物感興趣。某次因緣際會下透過朋友介紹認識畫家游志忠，本身是建築師的游志忠懂建築設計，對老建築很有興趣，也因此郭銓慶與游志忠第二次見面，談話就進入主題。

郭銓慶指出，成立力麗慈善事業基金會是從「心」出發，秉持著以「住民中心」為人本照護的核心精神，思考怎樣做才能讓長者有更好的生活；然而對文化資產有興趣，最開始只是覺得現在看到的臺北市過去一些建築覺得很漂亮，可惜很少人知道。直到與游志忠老師合作，才想到可以做些什麼把過去的歷史古典建築保留下來，因此開始了在臺北故事館展覽。

古典建築之美 沿鐵道全國巡展

最初的目標是希望把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，並且在各個縣市都能夠全國性的巡迴展出。目前已經從臺北故事館出發，到臺南、臺中等，去年與鐵路局合作，沿著軌道前進，從臺北車站出發到花蓮車站，下一站即將於二○二○的二月在高雄車站展出，將這些古典建築之美帶給全國！

郭銓慶說：「我對臺灣一直有一份自我期許的使命感，希望能為這塊土地盡點心力。現在我們的目標就是把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，重新活在人們眼前，最重要的也是讓年輕人能看到，不僅看到，還能親身體驗其中。」