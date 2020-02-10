聽新聞
test
0:00 / 0:00

往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

聯合新聞網 / 卓越
英國與業界未來十到十五年之間，計畫遍布電力電網，並預期二○三○年離岸風電可占總發電量的三分之一。 圖/本刊資料室

【文‧魏鈺慈】

荷蘭為全世界腳踏車高速公路最成功的國家，還在車站設置盪鞦韆充電供旅人邊等車邊充電，英國陸上風電受到阻礙，於是改開發離島風電，世界為環保致力於節能減碳的時候，臺灣又在哪裡呢？

荷蘭為環保開闢腳踏車高速公路，並在烏特勒支中央車站設置白色盪鞦韆可邊盪邊充電；英國設立離島風電廠，藉此發展觀光船之旅，首都倫敦更制定低碳排放區，超過標準需付費；以及日本對塑膠垃圾制定相關法規，而臺灣呢？

自行車高速公路

二○一二年，丹麥在首都哥本哈根開通自行車超級高速公路，更打算鋪設二十六條自行車道，但因各城市自行車道保養參差不齊，依然有照明、溝壑等問題。

二○一六年德國開放全長約六十公里的自行車高速公路，前五公里路段道路寬約四米，時速可達四十公里，路面少斜坡，轎車、卡車禁止通行，沿途不設紅綠燈和交叉路口，晚上有路燈保證照明，冬天有專人清理積雪，為兩百多萬人提供快速通勤方式，減少五萬輛車上路，上班族騎單車上班，可減少近六百萬噸的二氧化碳排放。

廈門在二○一七年建造完成空中自行車道，達成環保出行，疏散擁擠的交通，方便上班族，但幾年後因夏熱冬冷緣故乏人問津，使用率大幅下降，即使是最長的腳踏車公路還是荒廢了，依然有人騎機動車和電瓶車，但騎自行車的人很少。

而荷蘭是最早完善腳踏車高速公路設施的國家，並有許多相關措施，被稱為單車大國，二戰後的荷蘭以汽車為主要規劃，卻因人車爭道死傷頻繁，在人民的爭取下改為以腳踏車為主的道路規劃，透過自行車高速公路可到達各個地方，上班、上學，甚至和地鐵合作的轉乘優惠政策，孩童在幼年就有腳踏車考照訓練，更認為道路安全是所有人的責任，汽機車也會懂得禮讓自行車，保護頭盔幾乎是不需要戴的。

英國離岸風力發電

英國再生能源組織統計，二○○○年只有百分之三的電力來自風力，二○一六年風電占比一度突破三成，預期二○三○年離岸風電可占總發電量的三分之一，若再加上陸上風電，占比更超過四成。

英國與業界未來十到十五年之間，計畫遍布電力電網，除中央電網外，希望達到每家戶都是一個巨大的電池跟發電廠，在尖峰用電時間或缺電時節，家戶發出的電可主動送回供電中心。

在建置風電時遇到不少阻礙，陸上風電較便宜，但會受到地方居民的抗爭，認為把鄉村工業化，風電廠運作時的噪音，以及可能對於鳥類、蝙蝠和農作物的影響，因此蓋陸上風電較不容易，大多都朝向離岸風電發展。

綠色和平政策策略長道格帕說，離岸風電很多建在英國北邊與東邊海岸線附近，是生物多樣性區域，需更多評估跟調查，在選擇風場地點時，要評估對生物多樣性的影響，也要避開鳥類冬夏兩季遷移途徑，會升高離岸風電建置的難度與時間。風力發電設置提供在地工作機會及在地產業供應鏈，另發展出風機觀光，讓對風機好奇的民眾搭船出海，親見風機現場及是否真有環境疑慮。

倫敦 低排碳區

而倫敦當局四月時推出全時段執法的超低排碳區（ULEZ），若進入該地區的車輛排碳量未能符合嚴格標準，將被徵收空汙費，成為全球第一個設立全時段執法、超低排碳區的城市。倫敦希望能藉此降低空氣汙染，保護公眾健康。

政策改不了使用習慣

英國亦有全世界通用對塑膠袋收費的政策，但因環保袋過於便宜，人民沒有改善使用習慣，用完即丟，反而讓環保袋製作時塑膠使用量增加；有些國家甚至沒有這項政策。日本是塑膠包裝第二大的國家，幾乎所有商品皆有塑膠包裝，近年開始正視這些塑膠垃圾，希望在二○三○年減少二十五％的一次性廢物塑膠，垃圾運往東南亞國家又沒有處理廢棄物的能力，垃圾追蹤不易，受到質疑。但重要的是改善國民用過即棄的習慣，才能真正有效得減少塑膠垃圾。

卓越雜誌2020.02號406期

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

老不一定危險！ 打破重建迷思 要錢還是要命？

當政府積極輔導都更、危老重建之時，民眾也當一同重視，加速推動都市更新的落實，進而提升國人整體居住環境品質。

往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

荷蘭為全世界腳踏車高速公路最成功的國家，還在車站設置盪鞦韆充電供旅人邊等車邊充電，英國陸上風電受到阻礙，於是改開發離島風電，世界為環保致力於節能減碳的時候，臺灣又在哪裡呢？

Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

從紡織、營建業跨足文創，力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶創立「Back to 1919」品牌系列，把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，不僅讓過去的風貌重現眼前，更能親身體驗於其中。

嬉笑怒罵 宜喜宜嗔 一幅畫一萬種神情

梁君午：任何一個顏色對我而言都是一樣的，但最重要的是顏色底下有著無窮的顏色，有著我全部的思維。我與模特兒雙方在瞭解的基礎上產生了一種溝通，一幅畫若存在著雙向的溝通，那作品必然是會非常感性的。

臺灣獨有！五腳自升風機安裝船

創新者總是孤獨的，當離岸風電在市場還不成氣候之際，百年造船廠之子、大橋舟董事長陳文淵，早已看好趨勢一頭栽入，如今積累的造船經驗，將伴隨政府政策及臺灣豐富的資源環境風生水起！

韓市長的口號 蔡總統的政績

近兩年，縣市長與立委總統大選充分顯示：選民與股民對於有感經濟的訴求越來越強烈；執政者必須證明所勾勒的經濟願景正在實現，而股市榮枯正是重要先行指標。

杏林之光！讓臺灣醫療被國際看見

新光醫院創院二十七年以來，不僅是臺灣民眾全心信賴的醫學中心，把愛心送到遙遠的太平洋島國扎根帛琉，更在緬甸耕耘多年，守護當地人民的健康。

在電商崛起的時代 如何不靠別人 自己賺！

有人問菲菲說，為甚麼不嫁個有錢人就好？菲菲回答：「我不想要靠任何人，我想要自己賺，我就要住那樣的大房子！」

失聯移工遽增 移民署一招見效

外來移工在臺已開放二十餘年，隨著臺灣移工人口近年來遽增，在農業及長照部分幾乎是最大功臣，但同時也衍生出越來越多非法移工的問題。

5G搶破頭 飆出新天價 廝殺結果終於出爐！

5G門票好貴！行政院副院長陳其邁曾指出，若以臺灣三五○億美元的產值估算，至二○三五年，臺灣直接及間接產業的總產值將高達一三四○億美元，為搶食市場大餅，國內五大電信業者，以高出競標金額底價的四．六倍結束第一階段，未來成本是否轉嫁消費者身上，值得後續觀察。

核四變爛帳 電費漲不漲？

自二○○○年停建核四廠後，臺灣面臨重大經濟損失，約一千八百多億元，不僅將人民納稅錢丟入大海，且以燃氣取代核能不環保不說，其中參雜太多政治因素，拖泥帶水，換來近十年大量碳排放及空氣汙染，損失何其巨大。

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

當年於演藝事業到了顛峰之際，急流勇退為愛遠赴他鄉，嫁給印尼材源帝集團主席黃雙安。今年，白嘉莉帶著即將出版的書和畫作，重現螢光幕，向大家拜年。身為臺中的女兒，白嘉莉也以“臺中全球行銷代言人”的身分回台，將帶給觀眾多年累積的作品，歡迎全國人民都能到臺中共襄盛舉。

熱門新聞

ESG概念股潛力十足！ 台股社會責任新熱潮

ETF避險搶短超夯 20檔最熱標的 該怎麼挑？

臺灣獨有！五腳自升風機安裝船

往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

Back to 1919 重現臺灣老建築風貌

嬉笑怒罵 宜喜宜嗔 一幅畫一萬種神情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。