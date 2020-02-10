往非煤國家邁進 臺灣何時能非煤？

【文‧魏鈺慈】

荷蘭為全世界腳踏車高速公路最成功的國家，還在車站設置盪鞦韆充電供旅人邊等車邊充電，英國陸上風電受到阻礙，於是改開發離島風電，世界為環保致力於節能減碳的時候，臺灣又在哪裡呢？

荷蘭為環保開闢腳踏車高速公路，並在烏特勒支中央車站設置白色盪鞦韆可邊盪邊充電；英國設立離島風電廠，藉此發展觀光船之旅，首都倫敦更制定低碳排放區，超過標準需付費；以及日本對塑膠垃圾制定相關法規，而臺灣呢？

自行車高速公路

二○一二年，丹麥在首都哥本哈根開通自行車超級高速公路，更打算鋪設二十六條自行車道，但因各城市自行車道保養參差不齊，依然有照明、溝壑等問題。

二○一六年德國開放全長約六十公里的自行車高速公路，前五公里路段道路寬約四米，時速可達四十公里，路面少斜坡，轎車、卡車禁止通行，沿途不設紅綠燈和交叉路口，晚上有路燈保證照明，冬天有專人清理積雪，為兩百多萬人提供快速通勤方式，減少五萬輛車上路，上班族騎單車上班，可減少近六百萬噸的二氧化碳排放。

廈門在二○一七年建造完成空中自行車道，達成環保出行，疏散擁擠的交通，方便上班族，但幾年後因夏熱冬冷緣故乏人問津，使用率大幅下降，即使是最長的腳踏車公路還是荒廢了，依然有人騎機動車和電瓶車，但騎自行車的人很少。

而荷蘭是最早完善腳踏車高速公路設施的國家，並有許多相關措施，被稱為單車大國，二戰後的荷蘭以汽車為主要規劃，卻因人車爭道死傷頻繁，在人民的爭取下改為以腳踏車為主的道路規劃，透過自行車高速公路可到達各個地方，上班、上學，甚至和地鐵合作的轉乘優惠政策，孩童在幼年就有腳踏車考照訓練，更認為道路安全是所有人的責任，汽機車也會懂得禮讓自行車，保護頭盔幾乎是不需要戴的。

英國離岸風力發電

英國再生能源組織統計，二○○○年只有百分之三的電力來自風力，二○一六年風電占比一度突破三成，預期二○三○年離岸風電可占總發電量的三分之一，若再加上陸上風電，占比更超過四成。

英國與業界未來十到十五年之間，計畫遍布電力電網，除中央電網外，希望達到每家戶都是一個巨大的電池跟發電廠，在尖峰用電時間或缺電時節，家戶發出的電可主動送回供電中心。

在建置風電時遇到不少阻礙，陸上風電較便宜，但會受到地方居民的抗爭，認為把鄉村工業化，風電廠運作時的噪音，以及可能對於鳥類、蝙蝠和農作物的影響，因此蓋陸上風電較不容易，大多都朝向離岸風電發展。

綠色和平政策策略長道格帕說，離岸風電很多建在英國北邊與東邊海岸線附近，是生物多樣性區域，需更多評估跟調查，在選擇風場地點時，要評估對生物多樣性的影響，也要避開鳥類冬夏兩季遷移途徑，會升高離岸風電建置的難度與時間。風力發電設置提供在地工作機會及在地產業供應鏈，另發展出風機觀光，讓對風機好奇的民眾搭船出海，親見風機現場及是否真有環境疑慮。

倫敦 低排碳區

而倫敦當局四月時推出全時段執法的超低排碳區（ULEZ），若進入該地區的車輛排碳量未能符合嚴格標準，將被徵收空汙費，成為全球第一個設立全時段執法、超低排碳區的城市。倫敦希望能藉此降低空氣汙染，保護公眾健康。

政策改不了使用習慣

英國亦有全世界通用對塑膠袋收費的政策，但因環保袋過於便宜，人民沒有改善使用習慣，用完即丟，反而讓環保袋製作時塑膠使用量增加；有些國家甚至沒有這項政策。日本是塑膠包裝第二大的國家，幾乎所有商品皆有塑膠包裝，近年開始正視這些塑膠垃圾，希望在二○三○年減少二十五％的一次性廢物塑膠，垃圾運往東南亞國家又沒有處理廢棄物的能力，垃圾追蹤不易，受到質疑。但重要的是改善國民用過即棄的習慣，才能真正有效得減少塑膠垃圾。