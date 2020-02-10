臺灣獨有！五腳自升風機安裝船

【文‧葉怡君 攝影‧孫玉璞】

創新者總是孤獨的，當離岸風電在市場還不成氣候之際，百年造船廠之子、大橋舟董事長陳文淵，早已看好趨勢一頭栽入，如今積累的造船經驗，將伴隨政府政策及臺灣豐富的資源環境風生水起！

為積極落實非核家園的政策，二○一六年，行政院通過推動方案，將綠能科技列為「5+2」產業創新計畫之一，以「太陽光電」及「風力發電」為主力，預期二○二五年，再生能源的發電占比將達二十％，當中的離岸風電具有兆元商機，更能為臺灣創造約兩萬個工作機會，被視為驅動未來經濟發展的強勁動能之一。

全球最好風場 八成在臺

臺灣擁有得天獨厚的自然資源，分布於臺灣海峽、西部沿海及澎湖離島地區，年平均風速可達五至六公尺／秒以上，極具開發潛力。根據國際工程顧問公司4C Offshore發布的全球「二十三年平均風速觀測」研究指出，世界上風況最好的二十處離岸風場，光是臺灣海峽就占了十六處；歐洲商會以「難得的機運」加以讚揚，臺灣擁有完美的再生能源條件，投入離岸風電的發展再適合不過。

離岸風電近年備受到市場重視，二○二○年投資逐步到位，要求「本土化」的國家隊儼然形成，帶動臺灣上下游供應鏈，更炒高離岸風電個股在市場的熱度，包括中鋼、中鋼構、世紀鋼、永冠─KY、上緯投控、台船、樺晟及新光鋼等，這些具有相關生產實力的廠商因而受惠。

然而，十年前，當市場對離岸風電一詞尚陌生之時，百年造船廠之子、「大橋舟能源科技」（以下稱大橋舟）董事長陳文淵，早已看好離岸風電必定成為未來趨勢，如今，積累的造船經驗，將伴隨政府政策及臺灣豐富的資源環境風生水起！

從小與船為伍

展開另一段海上旅程

「董事長簡直就是泡在淡水河裡長大的，說他最瞭解臺灣海域的情況一點也不為過」，大橋舟能源科技總經理杜俊賢半開玩笑的說。陳文淵一輩子與海洋為主，家族在大稻埕的淡水河岸發跡，一九一九年創立，大橋遊艇具有百年造船經驗，從過去的木製帆船，到現在國際競賽中的賽艇等都是由大橋遊艇一手打造。

二十五歲便在家族企業擔任總經理的陳文淵，從小看著船舶長大，熟稔船隻的設計規劃，也擅長與國際客戶打交道。家族的遊艇事業陸續交由姪兒輩接手，六十歲的他屆臨退休年齡，但對造船與海洋的熱情難以抹滅，驅動他再度成立大橋舟，展開下一段海上奇幻旅程。

同樣是造船，但這次，他想造更不一樣的船。踏入離岸風電的機緣，源起於某次他正在處理台電的陸上風機的扇片維修，發現扇片的製程與船隻的製程幾乎百分百雷同，這是他第一次接觸到風電產品，深知綠能將成為未來趨勢，於是不惜耗資千萬，向台電買回報廢的陸上風機，做起逆向工程。

陳文淵形容，光是要把長三十五米、重達五十噸的發電機，從臺中托運到花蓮廠就花三天時間，為了怕影響用路人，只能在夜間作業。

大橋舟能源科技董事長陳文淵，加足具有百年的趙船經驗，將以自身經驗，設計出最適合臺灣海域的風機安裝船，打造獨一無二的國家隊。 攝影/孫玉璞

具有國家DNA

百年底蘊、根留臺灣

成立於二○○二年的大橋舟，二○○九年投入離岸風電領域，並於二○一一至二○一六年期間，陸續獲得經濟部SBIR、能源局、科技部及工業局CITD補助經費，可以說是具有國家DNA的離岸風電公司之一。

離岸風電具有兆元商機，但對投入的廠商而言，是一個全新的技術，投資伴隨著高風險，雖然政府不斷強調要落實本土化，但目前也只能做到成立合資公司，與發展較成熟的歐洲廠商結盟合作。

陳文淵指出，離岸風電的困難之處並非只是打造風機，而是如何將風機設置在距離岸邊二至九公里、水深十五至五十公尺，海底一片泥濘，被稱之為黑水溝、海象極為兇險的臺灣海峽，此時，「風機安裝船」便扮演著關鍵角色，這也讓陳文淵看到落實本土化、打造國家隊的契機。

懂海懂船 才想得出的五腳設計

採取一般海事工程所迴避的統包方式，避免讓客戶成為海上孤兒，去年十一月，大橋舟進行BOT的三方簽約，將自行設計、具有專利及DNV.GL國際認證的風機安裝船，委託新加坡的國營造船廠「勝科海事（Sembcorp Marine）」打造；未來操船及相關人員訓練，則交由同為新加坡的「德海海洋工程（Teras Offshore）」負責。

杜俊賢表示，這兩家公司在國際上皆具有一等一的水準。勝科海事已有打造九十多艘，類似自升式風機安裝船的升降平臺船經驗；德海海洋工程也在近似臺灣海峽的海域，安裝完成九十多座風機的實績；加上由臺灣人專為臺灣海峽設計的先進風機安裝船，將為臺灣的離岸風電場，提供永續安全可靠的超值服務。

陳文淵親手設計的風機安裝船，能容納一百人，主吊車能吊重一千兩百噸，預計二○二二年得以造好開回臺灣，將成為第一艘懸掛臺灣國旗的風機安裝船。該船隻最特別的在於「五隻腳」的設計，將船上的吊車設置在船艉龍骨正上方的第五隻腳。

陳文淵指出，一般四隻及六隻腳的設計，吊車常置於船舷，當吊裝風機時，容易因失去平衡翻覆，但加上第五隻腳吊裝風機時，船身不容易側翻，能做浮吊使用，也可兩船合併合吊，最大吊重可達兩千四百噸，且能有較大吊臂迴旋角度，不用挪移動船身減少時間浪費。

省下二五○萬

這個風機船很不一樣

近年，全球政府積極發展綠能，離岸風電於各國盛行，陳文淵也指出，最缺的就是風機安裝船，光是一艘船的一天租金就可高達一千兩百萬，設置海上風機可以說是時間與金錢的競逐。陳文淵保守預估，自家的風機安裝船每安裝一支風機，能較其他船隻省下四到五小時的作業時間，以一小時五十萬計算，將可省下約二百五十萬的時間成本。

打造屬於臺灣自己的風機安裝船，二○二二年大橋舟設計規劃的第一艘風機安裝船將開回臺灣，年後大橋舟即將迎來以歐洲開發商為主的首梯客戶。創新的路不好走，陳文淵感受很深，不過展現十足海洋民族的韌性，他從未想過放棄，如今搭上世界潮流，大橋舟的未來也將跟著揚帆、迎風再起。