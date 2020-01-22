「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

【文·葉怡君】

當年於演藝事業到了顛峰之際，急流勇退為愛遠赴他鄉，嫁給印尼材源帝集團主席黃雙安。今年，白嘉莉帶著即將出版的書和畫作，重現螢光幕，向大家拜年。身為臺中的女兒，白嘉莉也以「臺中全球行銷代言人」的身分回臺，將帶給觀眾多年累積的作品，歡迎全國人民都能到臺中共襄盛舉。

帶著即將出版的書和畫作，藏不住的巨星風範，睽違多年，有著「最美麗節目主持人」封號的白嘉莉回來了。近年在國家重要慶典上總能見到她優雅的身影，於演藝事業達到顛峰之際，毅然決然急流勇退，甘願為愛遠赴他鄉，嫁給印尼材源帝集團主席黃雙安，原本在臺上光鮮亮麗的名主持人退居幕後，拿麥克風的手轉拿鍋鏟，為愛付出一切。

被自己的勇氣嚇到 為愛遠走他鄉

不少觀眾難忘白嘉莉風采，當年紅極一時，早年在臺視主持《歡樂周末》、《莫忘今宵》、《喜相逢》、《銀河璇宮》等綜藝節目的表現，奠定「最美麗主持人」地位。

在毫無預警下遠嫁印尼，就連白嘉莉也被自己當時的勇氣嚇到，驀然回首她才突然覺得「其實真的還蠻可怕的！」她形容自己，不是一個衝動的人，會到印尼去，一切歸咎「上天的安排」。

最美的主持人－白嘉莉 分享 facebook

退去鎂光燈的焦點 在畫中找回寧靜致遠

白嘉莉形容當時印尼未像現在進步，隻身一人前往印尼，當地炎熱的天氣讓她有點吃不消，黃雙安又經常得到各基地探訪，她得學習如何自處。

白嘉莉的語言天分很好，無論是印尼文、西班牙文、葡萄牙文、日文及英文全都難不倒她。聽從母親的建議，拿起畫筆學習作畫，師承臺灣國畫大師張大千，三十多年來白嘉莉臨摹張大千的畫作，畫風多元包含油畫、水彩畫及國畫等，題材多取自生活周遭，她愛畫院內的花卉、魚池裡悠游的魚群等。

多年不見 反倒有點近鄉情怯

二○一九年三月，白嘉莉受臺中市長盧秀燕邀請，以「臺中花博代言人」的身分短暫回臺。盧秀燕指出，白嘉莉過去陪同夫家企業，長年全球各地跑透透，外語能力強，正是最適合的國民外交官。

帶著《白嘉莉﹒回眸》一書重回螢光幕前，新書發表會已於一月三十一日登場；二月八日的臺中元宵燈將由盧秀燕親自點燈，同時白嘉莉也將帶回多年累積的百幅畫作，規劃在近百坪的臺中花博「花舞館」中展出，更特別展出白嘉莉回臺時，在鶯歌老街畫青花瓷及盤子作品，會中也會展出過去與林青霞等演藝圈好友的照片，白嘉莉邀請全球各地的親朋好友及觀眾，到場共襄盛舉。