【文‧葉怡君 攝影‧徐裕庭、孫玉璞】

證券業盛會《2019卓越證券評比》，去年十二月十日於寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。為瞭解臺灣民眾對國內證券業者表現，《卓越雜誌》委由世新大學民調中心調查全國二十歲以上，有證券消費經驗的民眾看法，再經由專家會議評比，於一○六家業者當中，評選出十一家證券廠商獲得殊榮，與會嘉賓包含證交所總經理簡立忠、《卓越雜誌》發行人林定芃、商發院董事長許添財等人。

證交所總經理簡立忠（左八）、卓越雜誌發行人林定芃（右七）商發院董事長許添財（右六）與十一家得獎證券公司合影。 分享 facebook

以客為尊 創造最大價值

簡立忠指出，多次參與頒獎典禮，證券交易所（以下簡稱證交所）與證券商界互為堅實的夥伴關係，感謝證券商站在第一線，協助幫忙推動各項工作，用心服務對待投資人。藉著證券業者齊聚同時，簡立忠表示，明年證交所即將推出的「證券逐筆交易」及「盤中零股交易」兩項活動，期望能讓委託方式更加多元，期望證券業的先進，能輔導投資人使用相關功能，讓投資者享受新機制所帶來的好處。

簡立忠特別感謝《卓越雜誌》與世新大學民調中心，舉辦評比活動促進產業競爭，勉勵業者做出更貼近投資者的服務，肯定獲獎的各家業者，建立良好的口碑與信譽，在產業的高度競爭中脫穎而出，期望各家業者持續成長，秉持著以客為尊的經營理念，以創造投資人最大價值為目標邁進。

臺灣證券交易所總經理簡立忠上台致詞。 分享 facebook

把人數位化

做出前瞻性的金融預測

會中不斷強調創新的許添財則表示，臺灣現正走在經濟的十字路口，在大環境不斷改變的過程中，若是總以不變應萬變的做法，注定面臨淘汰，不可操控將面臨大災難，企業應該保有「動態的平衡」才算是真正的穩定。

企業的興衰起伏不定，許添財更舉首家千元股王益通，如今卻面臨下市的情況為例指出，要瞭解一家企業，最重要的必須瞭解幕後真正的決策者為何人？在數位化的時代，並非單用數據預測，而是得「把人數位化」，結合董事長、總經理等企業中核心人物想法，找出決策大數據模式，超越AI（人工智慧）演算法，在金融市場做出前瞻性的預測，改變未來。

充斥腥羶色的媒體業中

帶來向上提升的力量

曾成立證券公司，證券業老兵林定芃長年關注臺灣產業發展，他指出，《卓越雜誌》於一九八四年成立，接手發行人二十年來，秉持報導正面的人事物理念，期望能在充斥著腥羶色的媒體中，帶來向上提升的力量，多年來堅守媒體義務，督促政府對各個產業的政策，引領臺灣企業主走向更好的發展。

林定芃表示，過去臺灣景氣榮景，證券業務發展蓬勃，如今業者要在夾縫中求生存不易，期望證交所能為證券業找出明確的發展發向，開放更多元化的產品與項目。透過舉辦的評比活動，促進同業間的相互交流與觀摩，並在此其中獲得成長，恭賀獲獎廠商努力有被看見，勉勵各家業者繼續努力，創造更美好的未來。

2019卓越證券評比 得獎名單

金控證券類:最佳品牌形象獎－元大證券、最佳財富管理獎－永豐金證券、最佳數位金融服務獎－永豐金證券、最佳數位創新獎－台新金證券、最佳風險控管獎－台新金證券、最佳企業社會責任獎－元富證券、最佳數位平台體驗獎－元富證券、最佳專業團隊獎－凱基證券、最佳永續經營獎－華南永昌證券、最佳服務品質獎－第一金證券

非金控證券類：最佳數位創新獎－群益金鼎證券、最佳個股期貨獎－群益期貨、最佳數位金融服務獎－宏遠證券、最佳區域專業團隊獎－安泰證券