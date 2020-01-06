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樂利拓展全球布局 全方位的優質服務

2020-01-06 15:17卓越

【文·陳怡瑄】

目前是兩岸跨境電商最大且第一家和唯一連續數屆獲頒天貓金牌及五星服務商的臺資企業，秉持著「專業、用心、踏實」的經營方針，累積多年電商代營運服務經驗，就此奠定樂利專業工作團隊擁豐厚的知識素養及基礎。主要在跨境電商切入時間早，在兩岸間也有完整的電商運營團隊，所以樂利可以即時符合臺商、國外企業快速進入大陸市場或海外市場落第生根。

樂利數位科技執行長施凱文預計電商在臺灣市場發展，將會有數倍成長。 圖/孫玉璞拍攝
樂利數位科技執行長施凱文預計電商在臺灣市場發展，將會有數倍成長。 圖/孫玉璞拍攝
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最具影響力的跨境電商 

樂利成立於二○○七年，二○○八年成立上海樂麗，並於二○一五年成立香港樂利國際，以成為最具影響力的跨境電子商務平臺為目標；同年，樂利創立自有通路品牌「吉室商行」，整合臺灣本土生產的商品，透過跨境電商推廣到世界各地。以專業電子商務服務為核心，透過自有電商平臺、第三方電商平臺協助建立品牌銷售通路，在臺北及上海擁有電商運營團隊經營兩岸跨境及國際跨境的運營服務。在系統建置部分，訂單包含國內、外間，數據流轉能即時達成客戶需求，也讓雙方都能安心合作。

深得客戶喜愛的五大優勢 

樂利在大陸落腳，以各大大陸電商進行運營，樂利執行長施凱文表示，上海團隊是以本地為主，所以本地團隊非常瞭解本地市場，是一個有優勢的接地氣團隊。提供電商運營服務：圍繞電子商務核心，提供「端到端」全鏈路整合的服務商，所提供運營服務包括商品策略、行銷推廣、會員經營、數據分析、視覺管理、客戶服務、倉儲物流等一站式服務；且支援多電商平臺、多店鋪、微信的無縫對接、按照不同的ERP要求，進行客制開發及對接、自建系統擴容彈性高，數據價值提昇競爭力，有效降低成本、SaaS(Software-as-a-Service)模式應用，IT成本大幅降低、社群加上電商數據庫優勢，運用價值高，讓樂利深受廣大客戶喜愛。

六大營運服務　客戶有保障 

一、商品管理：選品策略、價格策略、賣點挖掘、店鋪規劃、爆款計畫及貨品計畫；二、數據營銷：數據分析、會員分析、廣告投放、社群營運、活動策畫及報名；三、視覺管理：店舖設計、網頁設計、平面設計、品牌設計、行銷活動設計及移動端UI設計；四、系統開發：CRM系統開發、商城系統開發、微信小程序軟體開發、多元平臺系統對接及活動系統開發；五、客戶服務：線上客服、電話客服、售後客服、支持運營團隊及消費者系統評價體系維護；六、倉儲服務：一體化倉配服務、多倉解決方案、多元化配送服務、KPI精細化管理及跨境物流解決方案。

樂利數位科技執行長施凱文與樂利工作團隊。 圖/孫玉璞拍攝
樂利數位科技執行長施凱文與樂利工作團隊。 圖/孫玉璞拍攝
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看好臺灣市場　將倍數成長 

電商在臺灣市場發展，施凱文預計將會有數倍成長。根據無店面零售業公會指出，整個電商占臺灣比例約六％左右，相對周邊國家地區，都將近有十五％，所以還有兩、三倍的成長機會，更遑論說，臺灣是個海島國家，以跨境電商來探討。往後，不需要再靠線下招商的活動來推廣，而是透過線上平臺往海外發展。

如今樂利已在大陸、日本、韓國布局完成，二○一九年完成新加坡、馬來西亞等地區布局，未來會朝向越南、菲律賓、泰國等西進，預計二○二○年第一、二季度開始著手進攻市場。以電商平臺方式，進入這幾個國家，也就是說臺灣廠商在未來可以坐在辦公室來做海外生意，無須到海外設公司、養團隊、投資大量資金，方能瞭解當地適合哪種商品。

 電商代營運　

滿足電子商務策略需求 

施凱文認為臺灣、大陸以及其他各國跨境電商的環境截然不同，樂利主要為代運營服務商。何謂電子商務代運營？是針對品牌客戶對電子商務需求開展的一種商業服務模式。電子商務代運營企業是傳統品牌企業以合同方式委托專業電子商務服務商為企業提供部分或全部電子商務運營服務或網路營銷服務。電子商務代運營服務可幫助企業有效地降低成本，獲得更專業的服務，提高工作的效率，同時也樹立企業在網路上的品牌形象，滿足企業對拓展電子商務戰略需求。

 未來期望整合大數據 

樂利期望未來三年除了在國內業界成長之外，能變成臺灣表現最好的線上運營服務商、電商零售業，也期望在未來三到五年，成為零售數據的提供服務商，在交易時用戶的數據，整合大數據做加值的運用，以便協助品牌進入海外市場時，對於當地市場、用戶喜好、產品策略給予幫助；海外目標三年內的重點是以國內、外品牌帶入大陸及其他國家，希望跨境業務占比能夠超越五十％。

卓越雜誌2020.01號405期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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