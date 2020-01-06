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華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05卓越

帶著即將出版的書和畫作，藏不住的巨星風範，睽違多年，有著「最美麗節目主持人」封號的白嘉莉回來了。近年在國家重要慶典上總能見到她優雅的身影，於演藝事業達到顛峰之際，毅然決然急流勇退，甘願為愛遠赴他鄉，嫁給印尼材源帝集團主席黃雙安，原本在臺上光鮮亮麗的名主持人退居幕後，拿麥克風的手轉拿鍋鏟，為愛付出一切。

舌頭偶爾會被牙齒咬到　和黃雙安的相處點滴 

白嘉莉的夫婿，是被譽為「印尼木材大王」黃雙安，大陸福建人，六歲隨父母到印尼，從小就很有生意頭腦，以木材業白手起家，事業版圖擴張至漁產加工、旅遊、化工及水泥業，除印尼外，在新加坡、香港及澳洲等地都設有工廠。

白嘉莉為他撰寫的第二本書《情繫黃雙安》中形容他外表斯文，談吐不俗又沒有小商人身上常見的市儈，總給人一種爽朗、說話算話、忠誠可靠又幹勁十足的味道。

自己是苦過來的，也因此黃雙安特別體恤員工，事業有成後投身公益，黃雙安曾提及「左手做的事不要讓右手知道」，為善不欲人知的個性，有時候白嘉莉還得從朋友口中才能得知，可能自己老公又在哪造橋鋪路。

與白嘉莉結縭四十一年，婚姻美滿為外人稱道，多年來的相處之道，白嘉莉謹記母親曾告訴她：「夫妻相處就像舌頭和牙齒，很多時候牙齒咬到舌頭不是故意的，忍耐一下就過去了。」

二○一八年，黃雙安因病意外病逝美國明尼蘇達州，享壽八十六歲。白嘉莉感性地說：「他的離開對我打擊很大，雖有滿滿不捨，但身為基督教徒，相信此時此刻的他，已經到了天家」。在親朋好友的陪伴下，白嘉莉藉由到世界各地旅遊調適心情，逐漸走出傷痛。

白嘉莉與夫婿黃雙安，41年深厚情感為外人稱道。 圖/白嘉莉提供
白嘉莉與夫婿黃雙安，41年深厚情感為外人稱道。 圖/白嘉莉提供
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被自己的勇氣嚇到為愛遠走他鄉

不少觀眾難忘白嘉莉風采，當年紅極一時，早年在臺視主持《歡樂周末》、《莫忘今宵》、《喜相逢》、《銀河璇宮》等綜藝節目的表現，奠定「最美麗主持人」地位。偶然機會進到演藝圈，白嘉莉回想那段時光，凡事都得親力親為，錄影還要扛著兩大箱衣服，妝髮都要自己來，現在妝髮都有專業人士幫忙不同，她也笑稱：「現在的演藝圈朋友真的很幸福，要好好珍惜。」

在毫無預警下遠嫁印尼，就連白嘉莉也被自己當時的勇氣嚇到，驀然回首她才突然覺得「其實真的還蠻可怕的！」她形容自己，不是一個衝動的人，會到印尼去，一切歸咎「上天的安排」。

好奇她與黃雙安是如何從結識、互訂終身直到白首？白嘉莉語帶保留，只簡略提到：「大概是相處過後，覺得他人很好，四十一年的婚姻，在他身上學到很多做人處事的道理。」至於想瞭解更細節，只能從白嘉莉一月底即將出版的新書《白嘉莉﹒回眸》中一窺究竟。

退去鎂光燈的焦點　在畫中找回寧靜致遠

到了印尼，遠離鎂光燈的追逐，擺脫忙碌的生活，平時白嘉莉陪同黃雙安到各地勘廠，她笑說，每次黃雙安去看廠的時候，她都會要求去看博物館或是畫廊。白嘉莉形容當時印尼未像現在進步，隻身一人前往印尼，當地炎熱的天氣讓她有點吃不消，黃雙安又經常得到各基地探訪，她得學習如何自處。

在印尼的閒暇之餘，她經常和不同國籍的女生朋友們打打高爾夫、游泳或唱歌，當時白嘉莉的友人並不曉得她在臺灣是位名主持人，同時還出過專輯，還自告奮勇的想教她唱歌，現在想來她倒覺得有趣。

喜歡到各地旅遊，白嘉莉的語言天分很好，無論是印尼文、西班牙文、葡萄牙文、日文及英文全都難不倒她。聽從母親的建議，拿起畫筆學習作畫，師承臺灣國畫大師張大千，三十多年來白嘉莉臨摹張大千的畫作，畫風多元包含油畫、水彩畫及國畫等，題材多取自生活周遭，她愛畫院內的花卉、魚池裡悠游的魚群等，在印尼、新加坡及澳洲各地累積不少畫作。

白嘉莉說，她特愛畫花，尤愛院裡的「嘉德麗雅蘭」，因花名和她的名字相似，因此成為她最愛的花卉之一。

多年不見　反倒有點近鄉情怯

二○一九年三月，白嘉莉受臺中市長盧秀燕邀請，以「臺中花博代言人」的身分短暫回臺。盧秀燕指出，白嘉莉過去陪同夫家企業，長年全球各地跑透透，外語能力強，正是最適合的國民外交官。

未來是否有長期待在臺灣的打算？白嘉莉說：「自幼在臺中念書長大，之後北上工作，身為臺中的女兒，對家鄉有諸多懷念。非常感謝盧市長邀請，讓自己能以代言人的身分回臺，回到多年不見的故鄉，有些近鄉情怯，臺中也和她印象中不同變化很大，城市的進步早已不可同日而語，但不變的依舊是臺灣濃厚的人情味，還有很多愛護我的好朋友。」

帶著《白嘉莉﹒回眸》一書重回螢光幕前，新書發表會將於一月三十一日登場；二月八日的臺中元宵燈將由盧秀燕親自點燈，白嘉莉也帶回多年累積的百幅畫作，規劃在近百坪的臺中花博「花舞館」中展出，更特別展出白嘉莉回臺時，在鶯歌老街畫青花瓷及盤子作品，會中也會展出過去與林青霞等演藝圈好友的照片，白嘉莉邀請全球各地的親朋好友及觀眾，到場共襄盛舉。

白嘉莉／主持作品：《歡樂周末》、《莫忘今宵》、《喜相逢》、《銀河璇宮》 個人專輯...
白嘉莉／主持作品：《歡樂周末》、《莫忘今宵》、《喜相逢》、《銀河璇宮》 個人專輯：《喝不完的酒》、《可愛的陌生人》、《藍色的街車》、《夢裡再見》、《愛在心裡》 電影：《新娘與我》、《我永遠是你的》 電視連續劇：《風蕭蕭》 圖/Julia提供
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【採訪後記】

多年不見，《卓越雜誌》領先全球獨家專訪華人女神白嘉莉，專訪過程中，從枝微末節觀察，白嘉莉對自己很要求很高，過去身為藝人，梳妝、服裝樣樣都得自己來，專訪當天，敬業的她特別聘請梳化，希望能以最美的姿態呈現在觀眾面前。

高挑的身材穿上亮桃紅色外套，擦上同色系指甲油，搭配一身典雅的黑色亮片連身裙，踩著中低跟高跟鞋，白又纖細的雙腿，大膽地搭配上大網格絲襪，風姿綽約，絲毫不見歲月的痕跡。

問她怎麼保持身材？只見她笑了笑，稍微皺眉思考了一下，說出了一個讓所有女人羨慕又忌妒的答案，她說：「很多人都問我這個問題，但我真的沒特別保養，親近的朋友都知道，我也沒特別忌口，可能是愛打高爾夫，運動游泳吧！加上我很愛到處旅遊，『勤走機場』也可能也是我保持身材的小祕訣。」

第一次到她下榻的美福飯店開會，討論專訪細節，過去張小燕、她和孫越共同主持《銀河璇宮》，此次返臺張小燕特地送上花籃，卡片上親近的註明小燕，可以見得她們數十年如一日的好交情。

即使許久沒面對鏡頭，卻也未見一絲生疏，為配合拍攝，聽從攝影師指令來來回回走了好幾趟長廊，並反覆來回確認相片的光線及角度，敬業精神感染與她同場的工作人員，這時也才真正見識到，「最美主持人」的風範，不單只有外表，而是在那美貌之下清晰口條、優雅的氣質和敬業的態度，原來這才是成就「最美主持人」的必要條件。

卓越雜誌2020.01號405期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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