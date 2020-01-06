數位化是噱頭還是生財工具？

【文‧金麗萍、蔡秀蓮 圖‧沈文生】

「要讓中小企業導入5G應用，這將是一件很辛苦的事，」在一場由勤業眾信舉辦的研討會上，國家通訊傳播委員會委員孫雅麗語直言。5G最艱難的關鍵績效指標（KPI），恐怕就是敲開中小企業的大門。

一百四十萬中小企業

數位轉型死角？

臺灣中小企業為數驚人。據經濟部的統計資料顯示，目前，家數為一四六萬六二○九家，占臺灣企業家數的百分之九七．六四。根據經濟部出版的二○一八年《中小企業白皮書》，說明中小企業數位化程度的調查結果，內容確有一些驚人的發現，也引起外界數位轉型死角的論述。

部份中小企業真如處於數位的蠻荒時代。在中小企業的製造業中，仍有接近百分之五十的企業，在日常管理上，依舊使用紙本和人工。另於未滿十人的企業內，有近八成的公司，尚未導入自動化設備；尤有甚者，在中小型服務業內，有官網並非理所當然，因為，未設置官網的比例，也近達五成；而當AI、大數據喊得震天價響時，中小企業仍多數關在工廠內，按照自己熟悉的模式，兀自埋首、進行生產出貨，其中，只有百分之五導入智慧自動化。

無感導入 破冰要素

有趣的是，沒有現代化的數位轉型，這些中小企業依舊天天現金進帳。所以，對於積極搶賺資本財的5G服務商，中小企業數位化，正如「非洲人不穿鞋」所出現的解讀，是商機無限，還是市場的不毛之地？

可確認的是，要前進數位蠻荒地區開墾，跨入門檻頗高。首先，必須說服從未閒著的中小企業主，停下忙碌的腳步，聽聽這時尚玩意，就必須先務實證明：數位化不是噱頭，是生財工具，而且，是立即性的賺錢機器；再者，如何無感導入？更是破冰要素。看來，要攻下中小企業數位化市場，真是關關難過；無怪乎，不少人憂心：5G和中小企業，彼此是否為絕緣體？

安靜務實的中小企業，往往低調而忙碌地經營日常生產事務。 圖/沈文生提供 分享 facebook

賺錢與花錢

股神眼中大不同

事實上，中小企業以賺錢衡量花錢的價值，卻與全球投資教父華倫．巴菲特(Warren E. Buffett)的理念契合。對巴菲特而言，花錢不能代表的企業價值，賺錢才是。於是，他曾在給股東的一封信中寫道，根據公司資本支出比重，可將企業分為卓越、優秀和差勁等三類，他認為，資本支出和營業現金流的比重，如果小於百分之三十，表示自由現金豐沛，這一類的企業屬於卓越型的公司。

「資本支出」在巴菲特的眼中，必須嚴格管理；但對5G服務商而言，卻是在力促4G升級外，另一塊勢在必得的B to B企業端應用市場。

技術快跑跟進

等著敲開產業大門

面對服務商的市場開發需求，相關技術早已快步跟上。目前，5G的一項和垂直產業應用息息相關的技術標準3GPP Rel-16，已臻完備，針對3GPP Rel-163進一步改善的GPP Rel-17，也已開始上路。於是，一般對於5G 促進產業轉型的期待升高，B to B模式，便成了5G重要的希望所寄。臺灣五大電信商之一的遠傳電信，最近在5G的應用推動上，腳步尤顯積極，但如何打破企業濃厚的觀望氣氛，儘速將5G應用嵌入垂直產業應用？遠東電信企業暨國際事業群副總經理李明憲強調，遠傳在企業內部已開始實際導入5G相關應用，接著，將向客戶進行導入實績說明。但重點還是在於花錢與賺錢的距離有多遠？因為，前期投資正是買家裹足不前的重要阻力。