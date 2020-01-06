親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

數位化是噱頭還是生財工具？

2020-01-06 15:05卓越

【文‧金麗萍、蔡秀蓮　圖‧沈文生】

「要讓中小企業導入5G應用，這將是一件很辛苦的事，」在一場由勤業眾信舉辦的研討會上，國家通訊傳播委員會委員孫雅麗語直言。5G最艱難的關鍵績效指標（KPI），恐怕就是敲開中小企業的大門。

一百四十萬中小企業

數位轉型死角？

臺灣中小企業為數驚人。據經濟部的統計資料顯示，目前，家數為一四六萬六二○九家，占臺灣企業家數的百分之九七．六四。根據經濟部出版的二○一八年《中小企業白皮書》，說明中小企業數位化程度的調查結果，內容確有一些驚人的發現，也引起外界數位轉型死角的論述。

部份中小企業真如處於數位的蠻荒時代。在中小企業的製造業中，仍有接近百分之五十的企業，在日常管理上，依舊使用紙本和人工。另於未滿十人的企業內，有近八成的公司，尚未導入自動化設備；尤有甚者，在中小型服務業內，有官網並非理所當然，因為，未設置官網的比例，也近達五成；而當AI、大數據喊得震天價響時，中小企業仍多數關在工廠內，按照自己熟悉的模式，兀自埋首、進行生產出貨，其中，只有百分之五導入智慧自動化。

無感導入　破冰要素

有趣的是，沒有現代化的數位轉型，這些中小企業依舊天天現金進帳。所以，對於積極搶賺資本財的5G服務商，中小企業數位化，正如「非洲人不穿鞋」所出現的解讀，是商機無限，還是市場的不毛之地？

可確認的是，要前進數位蠻荒地區開墾，跨入門檻頗高。首先，必須說服從未閒著的中小企業主，停下忙碌的腳步，聽聽這時尚玩意，就必須先務實證明：數位化不是噱頭，是生財工具，而且，是立即性的賺錢機器；再者，如何無感導入？更是破冰要素。看來，要攻下中小企業數位化市場，真是關關難過；無怪乎，不少人憂心：5G和中小企業，彼此是否為絕緣體？

安靜務實的中小企業，往往低調而忙碌地經營日常生產事務。 圖/沈文生提供
安靜務實的中小企業，往往低調而忙碌地經營日常生產事務。 圖/沈文生提供
分享

賺錢與花錢　

股神眼中大不同

事實上，中小企業以賺錢衡量花錢的價值，卻與全球投資教父華倫．巴菲特(Warren E. Buffett)的理念契合。對巴菲特而言，花錢不能代表的企業價值，賺錢才是。於是，他曾在給股東的一封信中寫道，根據公司資本支出比重，可將企業分為卓越、優秀和差勁等三類，他認為，資本支出和營業現金流的比重，如果小於百分之三十，表示自由現金豐沛，這一類的企業屬於卓越型的公司。

「資本支出」在巴菲特的眼中，必須嚴格管理；但對5G服務商而言，卻是在力促4G升級外，另一塊勢在必得的B to B企業端應用市場。

技術快跑跟進

等著敲開產業大門

面對服務商的市場開發需求，相關技術早已快步跟上。目前，5G的一項和垂直產業應用息息相關的技術標準3GPP Rel-16，已臻完備，針對3GPP Rel-163進一步改善的GPP Rel-17，也已開始上路。於是，一般對於5G 促進產業轉型的期待升高，B to B模式，便成了5G重要的希望所寄。臺灣五大電信商之一的遠傳電信，最近在5G的應用推動上，腳步尤顯積極，但如何打破企業濃厚的觀望氣氛，儘速將5G應用嵌入垂直產業應用？遠東電信企業暨國際事業群副總經理李明憲強調，遠傳在企業內部已開始實際導入5G相關應用，接著，將向客戶進行導入實績說明。但重點還是在於花錢與賺錢的距離有多遠？因為，前期投資正是買家裹足不前的重要阻力。

卓越雜誌2020.01號405期
卓越雜誌2020.01號405期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

翁梁源在藝術森林裡踽踽獨行

2020-01-06 15:17

樂利拓展全球布局 全方位的優質服務

2020-01-06 15:17

把人數位化 做出前瞻性的金融預測

2020-01-06 15:17

如何看準不動產局勢 在課稅之間尋求獲利

2020-01-06 15:05

改革青年政策 喚醒首投族

2019-12-11 16:03

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

僱傭承攬 什麼關係重要嗎？

2019-12-11 16:03

同泰砍掉重練 有望脫離營運谷底

2019-12-11 16:03

挑戰全亞洲最乾淨豬肉出口國

2019-12-11 16:03

準備六十度仰角向上 2020年臺灣脫困

2019-12-11 16:03

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

為臺灣土地 善盡企業責任

2019-12-11 16:03

耕耘育成農企業 展現科技新農業

2019-12-11 16:03

香港暴亂升級 社會經濟動盪

2019-12-11 16:03

分裂的國民黨對團結的民進黨 會贏嗎？

2019-12-11 16:02

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

投資型政府出列 打造國家隊

2019-11-08 08:51

電商傳奇 久保雅司集團的成功秘訣

2019-11-08 08:51

人事保證不用花錢 員工誠實險免找保人 您如何選？

2019-11-08 08:51

陳雙全推動水上運動 澎湖成為海洋城市驕傲

2019-11-08 08:51

新疆「一帶一路」灘頭堡 北京政府掛保障

2019-11-08 08:51

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

從地方創生到旅居臺灣

2019-11-08 08:51

黃進龍美國Besharat Museum Gallery新作展

2019-11-08 08:51

除了槍 撿得到金融商機嗎？

2019-11-08 08:51

文革前普洱茶 收藏價值暴增

2019-10-04 12:49

房屋家華人最專業國際投資團隊

2019-10-04 12:49

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

教的不只是課程 更是熱忱和服務

2019-10-04 12:48

當健身成為一種生活態度……

2019-10-04 12:47

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

「吸吸管」搭上潮流 一個月吸「金」五百萬

2019-10-04 12:46

丰彩今年營收有望翻倍成長

2019-10-04 12:46

打假 打出真商機

2019-10-04 12:45

搶奪科技地盤 戰火中見商機

2019-10-04 12:44
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

你想用蠍子毒 還是玩虛擬實境遊戲來減輕疼痛？

2019-12-31 13:54

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top