5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

【文‧金麗萍、唐俊彥 圖·沈文生】

最近，5G成為產業最夯關鍵字。只不過，在第一回合商機即將登場時，卻呈現幾家歡樂幾家愁的景象。一場美中貿易，讓半導體在5G市場成了大贏家；但還在為4G建設完全回收傷腦筋的電信商，卻是有苦難言。

紅潮襲擊 半導體忙招架

二○一五年十一月間，亞太半導體協會作東，邀請大陸展訊總裁兼CEO李力游來臺演講。背後有富爸爸紫光撐腰的展訊，被聯發科技視為頭痛對手。而這場講演下來，李力游渾身上下，展現的就是霸氣，毫不掩飾的狼性，從他的話語中顯露出來。

這時，臺灣半導體面臨舖天蓋地的紅潮襲擊，產值走勢起伏加大。二○一四、二○一五、二○一六，連續三年，產值成長停滯；二○一七、二○一八，開始向上攀升，但二○一九年再度下滑。

美中對峙 天上掉下來的禮物

只是，當美國對大陸科技封鎖，卻使得臺灣半導體及網通產業，成為大陸去美供應鏈的受惠對象；二○二○年至二○二三年，臺灣半導體產值可望自四二六○億美元增加至五三七四億美元，幾乎與5G出貨的成長趨勢同步。

原本，外界預期臺灣在美中貿易戰中，將受傷慘重；結果，卻跌破專家眼鏡。根據聯合國於二○一九年十一月五日所出具的報告顯示，臺灣意外成為美中貿易的最大受益者；其中，半導體產業尤其直接獲利。

資本支出 開始為市場進補

半導體產值預期成長，首先，在市場上釋放的就是資本支出的大利多。根據SEMI國際半導體產業協會表示，二○一九年，全球晶圓廠設備投資金額支出將上修至五六六億美元，至於二○二○年，晶圓設備投資將調高至五八億美元。另外，SEMI特別強調，若以二○一九年第三季而言，相較於中、美、南韓、日本等國，臺灣在半導體設備投資居冠，單季達三九億美元；而十一月單月的半導體設備購置進口額共二三．九億美元，較前一年大增一．六倍；再就個別企業觀察，由三星、台積電奪冠。

最近，台積電不僅股價飆漲，更成為半導體產業鏈的聖誕老公公。在台積電「供應鏈論壇」中，該公司宣示二○二○年資本支出將維持一四○億至一五○億美元，和二○一九年相當。在台積電供應鏈上的設備廠商及材料廠商，如昇陽半導體、漢唐等，如同吞下訂單大補帖，二○二○年業績已向市場掛出保證。

談起5G，遠東集團董事長徐旭東語重心長。 圖/沈文生提供 分享 facebook

設備商心喜 營運商有苦難言

面對5G第一回合商機，買賣雙方呈現兩樣情。當半導體大膽進行資本支出時，電信營運商卻還只能望著市場大餅，苦思變現之道。遠東集團董事長徐旭東即表示，5G的譜頻費外加設備採購，少說也要四百至六百億元，這是一筆龐大的建置支出。所以，當設備商忙著數鈔票時，電信營運商還在煩惱：收入從哪裡來？

特別是，近來，電信營運商的獲利表現並不理想。電信三雄上市公司：中華電信、臺灣大哥大、遠傳電信，在每股獲利表現上，均呈現衰退；除臺灣大哥大勉強在營收上，維持成長局面，中華電信、遠傳電信的營收表現，雙雙呈現下滑走勢。看來，徐旭東的煩惱，其來有自。

相較於同樣環繞5G議題的台積電、聯發科技，同屬臺灣五十的績優企業，電信三雄所呈現的獲利窘態，就更為明顯了。無怪乎，當半導體產業歡喜迎5G時，電信商只能尷尬地在旁應和。