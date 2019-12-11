親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

幾乎全是公務員！ 旅行社、協會涉暗渡5千名陸客來台

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

香港暴亂升級 社會經濟動盪

2019-12-11 16:03卓越

【文‧邱歌】

新華社十一月六日報導，香港特區立法會議員何君堯遇襲受傷，其暴力指向已經從打砸搶燒滑向令人不安的殺人害命，也嚴重影響香港的經濟繁榮。

香港動亂

百業蕭條陷危機

特首林鄭月娥警告說，二○一九年香港經濟可能全年出現負增長，ING銀行大中華區經濟學家彭藹嬈預測，香港第四季經濟有機會按年收縮五％。如果社會持續動盪一整年，二○一九年全年則收縮二．二％，二○二○年經濟很可能為負五．八％，進而指出，香港已陷入「海嘯級」經濟危機的風險之中。

十月三十一日，香港政府統計處公布本年度第三季，本地生產總值預先估計數字，較去年同期下跌二．九％，香港連續兩季出現按季負增長，步入「技術性衰退」，首當其衝受影響的行業是香港的旅遊業。八月份比去年同期下降了四十％；九月按年下跌三十四％，過夜旅客下跌了四十二％；「十一黃金周」比去年同期下降了五十五％。

《旺報》十月二十九日報導，香港反送中風波持續發酵，致使香港百業蕭條，零售管理協會主席謝邱安儀二十八日表示，受社會事件影響，上月有約一百間餐飲店家結束營業，現在升至近三百間，衣物、類鞋和珠寶等零售行業近日的生意跌幅一定不少於三十％，位於遊行示威地區的商家，生意跌幅更高達八十％。

香港機場反送中活動。 圖/維基百科Mozhizhai
香港機場反送中活動。 圖/維基百科Mozhizhai
分享

臺獨思想與大陸交惡

臺灣雖然沒有像香港那樣的暴亂，但是臺獨思想、「人道救援」方式、特朗普軍售，無不是與大陸交惡。據觀光局統計，九月來臺國際旅客為七九四四一五人次，較去年同期的八三六五九四人次，減少四二一七九人次，出現五．○四％的負增長。《旺報》指出，估計九月臺灣較去年同月減少約新臺幣五十一億元觀光外匯收入，原因是陸客團大減，加上自由行來臺人數逐漸歸零。

《新聞早餐》八月二十九日報導，臺灣多個觀光業團體負責人近日表示，八月以來陸客驟減，大陸方面從八月一日開始暫停赴臺自由行申請，而自由行陸客消費力特別強。

台海網八月二十一日《島內爭搶「最後的陸客」》也指出，「如果明年民進黨繼續當選，臺灣旅遊業將更是哀鴻遍野。在過去的一周，島內大陸遊客不少……然而，這樣的熱鬧情景將很快消失了。」臺灣旅遊業無奈地稱這些陸客是「最後的陸客」。

據臺灣行政當局「主計總處」近日發佈的最新資料顯示，臺灣十月躉售物價指數(WPI)創近四十六個月來最大跌幅，下跌六．二一％，其中，出口物價指數創十年來最大跌幅。

社會安定方能與大陸共創共贏

二十一世紀，世界開啟互聯網科技革命，英國學者曾說：「二十世紀是美國的科技爆發時代，二十一世紀是大陸的科技爆發時代。而大陸將在不久的將來超越美國，成為全球第一大科技大國。」

香港回歸後，大陸為了促進香港發展，鼓勵內地赴港遊，為了確保民生所需的持續供給，向香港提供水電；強化其樞紐地位，修建港珠澳大橋等工程；為繼續發揮其金融中心的作用，將香港放在粵港澳大灣區的突出位置……。

三十多年前，「我要回家」，開啟兩岸交流的大門；「讓回家的路更短些」，實現兩岸直航。想當年，陸客赴臺遊的場面何等壯闊？臺北故宮博物院負責解說的專家說，二○一五年，臺北故宮遊客人數最高峰達到了五百四十萬，較二○一四年增長四十六％。如果香港和平安定，兩岸關係朝著良好的預期發展，我們有理由相信：港澳臺一定能與大陸同發展，共命運。

卓越雜誌2019.12號404期
卓越雜誌2019.12號404期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

分裂的國民黨對團結的民進黨 會贏嗎？

2019-12-11 16:02

改革青年政策 喚醒首投族

2019-12-11 16:03

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

僱傭承攬 什麼關係重要嗎？

2019-12-11 16:03

同泰砍掉重練 有望脫離營運谷底

2019-12-11 16:03

挑戰全亞洲最乾淨豬肉出口國

2019-12-11 16:03

準備六十度仰角向上 2020年臺灣脫困

2019-12-11 16:03

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

為臺灣土地 善盡企業責任

2019-12-11 16:03

耕耘育成農企業 展現科技新農業

2019-12-11 16:03

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

投資型政府出列 打造國家隊

2019-11-08 08:51

電商傳奇 久保雅司集團的成功秘訣

2019-11-08 08:51

人事保證不用花錢 員工誠實險免找保人 您如何選？

2019-11-08 08:51

陳雙全推動水上運動 澎湖成為海洋城市驕傲

2019-11-08 08:51

新疆「一帶一路」灘頭堡 北京政府掛保障

2019-11-08 08:51

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

從地方創生到旅居臺灣

2019-11-08 08:51

黃進龍美國Besharat Museum Gallery新作展

2019-11-08 08:51

除了槍 撿得到金融商機嗎？

2019-11-08 08:51

文革前普洱茶 收藏價值暴增

2019-10-04 12:49

房屋家華人最專業國際投資團隊

2019-10-04 12:49

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

教的不只是課程 更是熱忱和服務

2019-10-04 12:48

當健身成為一種生活態度……

2019-10-04 12:47

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

「吸吸管」搭上潮流 一個月吸「金」五百萬

2019-10-04 12:46

丰彩今年營收有望翻倍成長

2019-10-04 12:46

打假 打出真商機

2019-10-04 12:45

搶奪科技地盤 戰火中見商機

2019-10-04 12:44

保險業業者 微利時代中求生存

2019-10-04 12:44

臺美準邦交國關係 犧牲小國換強權德國澳洲等支持？！

2019-10-04 12:43

以親民價招商破除工業區炒作魔咒

2019-09-16 15:45

全臺「園區」 翻修上妝ing

2019-09-16 15:45

美中日韓混戰誰受益？

2019-09-16 15:45

莊青岳創辦度度客 群募創業之路有你有我

2019-09-16 15:45

戶戶送做好服務再談營利

2019-09-16 12:49
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top