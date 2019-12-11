香港暴亂升級 社會經濟動盪

【文‧邱歌】

新華社十一月六日報導，香港特區立法會議員何君堯遇襲受傷，其暴力指向已經從打砸搶燒滑向令人不安的殺人害命，也嚴重影響香港的經濟繁榮。

香港動亂

百業蕭條陷危機

特首林鄭月娥警告說，二○一九年香港經濟可能全年出現負增長，ING銀行大中華區經濟學家彭藹嬈預測，香港第四季經濟有機會按年收縮五％。如果社會持續動盪一整年，二○一九年全年則收縮二．二％，二○二○年經濟很可能為負五．八％，進而指出，香港已陷入「海嘯級」經濟危機的風險之中。

十月三十一日，香港政府統計處公布本年度第三季，本地生產總值預先估計數字，較去年同期下跌二．九％，香港連續兩季出現按季負增長，步入「技術性衰退」，首當其衝受影響的行業是香港的旅遊業。八月份比去年同期下降了四十％；九月按年下跌三十四％，過夜旅客下跌了四十二％；「十一黃金周」比去年同期下降了五十五％。

《旺報》十月二十九日報導，香港反送中風波持續發酵，致使香港百業蕭條，零售管理協會主席謝邱安儀二十八日表示，受社會事件影響，上月有約一百間餐飲店家結束營業，現在升至近三百間，衣物、類鞋和珠寶等零售行業近日的生意跌幅一定不少於三十％，位於遊行示威地區的商家，生意跌幅更高達八十％。

香港機場反送中活動。 圖/維基百科Mozhizhai 分享 facebook

臺獨思想與大陸交惡

臺灣雖然沒有像香港那樣的暴亂，但是臺獨思想、「人道救援」方式、特朗普軍售，無不是與大陸交惡。據觀光局統計，九月來臺國際旅客為七九四四一五人次，較去年同期的八三六五九四人次，減少四二一七九人次，出現五．○四％的負增長。《旺報》指出，估計九月臺灣較去年同月減少約新臺幣五十一億元觀光外匯收入，原因是陸客團大減，加上自由行來臺人數逐漸歸零。

《新聞早餐》八月二十九日報導，臺灣多個觀光業團體負責人近日表示，八月以來陸客驟減，大陸方面從八月一日開始暫停赴臺自由行申請，而自由行陸客消費力特別強。

台海網八月二十一日《島內爭搶「最後的陸客」》也指出，「如果明年民進黨繼續當選，臺灣旅遊業將更是哀鴻遍野。在過去的一周，島內大陸遊客不少……然而，這樣的熱鬧情景將很快消失了。」臺灣旅遊業無奈地稱這些陸客是「最後的陸客」。

據臺灣行政當局「主計總處」近日發佈的最新資料顯示，臺灣十月躉售物價指數(WPI)創近四十六個月來最大跌幅，下跌六．二一％，其中，出口物價指數創十年來最大跌幅。

社會安定方能與大陸共創共贏

二十一世紀，世界開啟互聯網科技革命，英國學者曾說：「二十世紀是美國的科技爆發時代，二十一世紀是大陸的科技爆發時代。而大陸將在不久的將來超越美國，成為全球第一大科技大國。」

香港回歸後，大陸為了促進香港發展，鼓勵內地赴港遊，為了確保民生所需的持續供給，向香港提供水電；強化其樞紐地位，修建港珠澳大橋等工程；為繼續發揮其金融中心的作用，將香港放在粵港澳大灣區的突出位置……。

三十多年前，「我要回家」，開啟兩岸交流的大門；「讓回家的路更短些」，實現兩岸直航。想當年，陸客赴臺遊的場面何等壯闊？臺北故宮博物院負責解說的專家說，二○一五年，臺北故宮遊客人數最高峰達到了五百四十萬，較二○一四年增長四十六％。如果香港和平安定，兩岸關係朝著良好的預期發展，我們有理由相信：港澳臺一定能與大陸同發展，共命運。