耕耘育成農企業 展現科技新農業

【文·農業創新育成中心】

行政院農業委會強調，臺灣農業活力旺盛，兼容一、二、三級產業樣貌，融合為六級化產業模式，農業創新育成中心整合該會所屬農業、林業、水產、畜產試驗所及財團法人農業科技研究院之創新育成中心，肩負落實農業科技研發成果於產業發展之任務，提供農林漁牧全方位育成輔導服務。

畜產試驗所

台陽貿易有限公司

主要業務為引進實驗器材、畜牧生產及檢驗器材供學校、企業、研究機構與農民、農企業使用。並與畜產試驗所合作開發RFID及擠乳相關硬體資料介接之羊場管理系統，所研發的管理系統可將山羊擠乳設備iMilk401及RFID辨識系統整合成中文介面，嫁接在電腦、平板及手機上，把擠乳設備與RFID訊號自動匯入智能設備，大幅降低數據記錄及資料統整之人力需求，易於即時呈現飼養情況，提升羊群自動化管理，同時提升國內乳羊產業的競爭力。

立高生機股份有限公司

於二○一四年由王雅慧董事長成立，以「高品質、大眾化、真誠服務品質」為宗旨，提供安全優質的有色雞加工調理產品，進駐畜產試驗所進行常溫保存即食雞肉香腸和雞魯肉加工技術開發，同時提升加工技術與研發能量。生產原料來自契約養雞場，產品包含滴雞精、全雞雞湯、雞肉鬆及雞肉調理食品等，並通過生產履歷、HACCP、ISO22000、HALAL清真驗證等多項食品安全驗證，產品委由母公司立瑞畜產銷售，期以優質產品與品牌形象立足臺灣。

優尼克生技股份有限公司

以「健康守護的專家」為定位，研發獨步全球的UC氣態二氧化氯精密技術，在濃度、純度、安全性及有效性等皆經國際專家學者審查驗證，可安全且有效地應用在醫療、感染控制、有機農業、無毒養殖及日常用品中，與畜產試驗所合作乳牛新複合型乳頭藥浴劑之研發與調製技術，所研發之產品現場使用便利、安全高並抑菌效果良好，目標用以取代昂貴且具抗藥性的抗生素產品，使產業更加重視用藥安全，同時創造未來產業的新藍海。

華瓊有限公司

為電子零件製造業恆洲集團之子公司，主要進行綠能導向的工業電源供應器之設計與開發，與國外客戶合作而進入蕈菇栽培產業，積極建立全循環利用之菇蕈產業運作模式，與畜產試驗所合作開發狼尾草乾燥決策支援系統，量化產出品質穩定良好的乾燥狼尾草，同時取代木屑作為蕈菇生產基質，並在生產後亦可循環再利用，大幅降低環境生產成本，後與馬來西亞KAWAN公司合作成立樂蕈生技有限公司，進行自動化菇蕈生產及產品開發。

農委會王仕賢處長見證下進行畜產試驗所與台陽貿易有限公司技術移轉簽約儀式。 圖/台灣貿易有限公司提供 分享 facebook

水產試驗所

台灣漁業生態科技開發股份有限公司

以研發培育多樣化的海洋觀賞生物，如小丑魚及雀鯛等供應全球寵物水族消費市場，鑑於海水觀賞魚市場對海洋生態環境的破壞，在東部海洋生物研究中心鄭明忠聘用助理研究員的輔導下，已建立五種雀鯛（藍刻、灰刻齒、摩路加、副金翅及黑副雀鯛）種苗生產模式，可在不依靠野生捕撈方式，以人工培育達到雀鯛魚類完全養殖；另完成小型種魚蓄養條件及設備建置；種魚配對及穩定產卵模式；專屬飼料配方與飼料生物開發。

農業試驗所

保證責任彰化縣慶全地瓜生產合作社

透過技轉甘藷種苗去病毒及大量繁殖技術後使健康種苗繁殖量超過原先五倍，提升甘藷種苗品質，穩定甘藷種苗供應，所生產甘藷種苗除優先供應合作社契約農戶五百公頃，多餘種苗供應有需求之農戶。甘藷台農74號已進行至去病毒階段，後續可達量產規模，以作為外銷甘藷，並強化拓展南向政策。現階段已開發出智能手機APP。慶全地瓜擁有自我品牌「巴巴塔塔地瓜」為確保食品安全，堅持通過HACCP及ISO22000雙認證廠商。

永在林業股份有限公司

利用永續經營之國產材林木栽培菇類之標準化製程開發，配方為農試所協助業者建立，透過適當添加質地跟特有比例，對接合適廠商與永在合作。二○一九年可克服原料來源增加新生產線提升整體營收，荔枝木可解決雜木殘留問題外，同時可成為一部分雜木替代品，具備選取優質木材（包含銀合歡、相思木）能力及FSC森林認證標準管理系統。未來將透過奧丁丁(OwlTing Market)市集整合區塊鏈，將木屑介質及後續菌種廠菇類產品推向國際市場。

萬生生機股份有限公司

培育菇類生產與加工技術，穩定栽培降低成本，提升產量達八十％以上；透過萬生集貨場進行倉儲物流管理，並具備專業車隊全冷鏈系統整合、機能性菇類栽培技術之研究與應用、產品之營養價值分析、菇類萃取跨產業之產品開發與應用，如活力晶凍：活用胺基酸成份；複合胜肽頭皮滋潤乳：與市售落健產品市場區隔；複合胜肽睫毛滋養液：睫毛強健不掉落；高纖菇餐包：活力晶凍製作完後廢渣利用期望達到全菇應用。

鮮綠農業科技股份有限公司

培育玉米精緻栽培管理、果品分級與廢棄物利用技術，透過有效防治玉米薊馬、生長累積溫度應用、藥劑合理施用及果穗採收期產量減少二十％至五十％之損失（包含水果玉米筍），水果玉米甜度均值達十八度，並具有濃郁皮薄特性，符合產銷履歷安全用藥合格標準，生產位置、日期等資訊完整及非基因改造種子檢測。二○一八年第二場區建置，補齊設備及選育空間、選擇較耐熱之品種，完成具備紫糯米風味的黑寶玉米。

玉美研究股份有限公司

培育木瓜、番茄、甜瓜、花胡瓜及甜椒設施內栽培技術，蒐集其設施內環境與作物生長數據，供智慧農業研發參考，建構蔬果設施內無農藥生產技術。提升木瓜台農10號種苗生產銷售十％，促進合作廠商生產效率，減少胡瓜病蟲為害比率二十％，增加十％產能，調整辣椒肥料施用方式，降低成本五％。未來將擴大溫網室耕作面積，配合不同土壤及氣候條件朝向更無毒栽培模式、設施栽培作物穩定供貨給予國內市場後接軌國際。

林業試驗所

有限責任屏東縣永在林業生產合作社

從事菇木造林與生產利用，合作社為提升林地管理成效、增加屏東縣林產品品質，逐步提高屏東縣林主在造林、撫育專業素養，協助林主以合作經營模式，由合作組織提供專業技術及協助，取得國際FSC團體驗證，達到林產品市場區隔，增加林主收入。合作社並利用在地林木資源，生產高品質菇蕈栽培太空包，拓展南部菇蕈栽培市場，協助鏈結森林經營、林產加工廠商，逐步健全產銷供應鏈，達到永續經營。

台灣利得生物科技股份有限公司

進駐林業試驗所創新育成中心，透過專家團隊輔導共同合作研發，協助對牛樟樹人工林修枝復育技術，檢定枝條品質分別化，研發優良化品系培育，精油品系完備後，進行精油萃取，完成牛樟品系精油成分鑑定，確立精油資訊與精油標準品規格，建構台灣利得蒸餾牛樟精油技術及標準作業流程，以提供台灣利得進行新品開發。二○一九年技術移轉林業試驗所「牛樟優秀組織培養品系（Ａ３）」及辦理人員訓練。

台灣樹木保育股份有限公司

配合林業試驗所樹木醫學中心支援樹保個案，二○一六年開始向各縣市政府及民間公司團體進行樹木保護推廣，並於進駐期間向林業試驗所技術移轉「樹木注射技術」以及「樹木褐根病PCR快速檢測技術」，透過林試所在技術開發及行政管理上的諸多協助，使團隊的技術水準大幅提升，也讓樹木保護產業科學化向前邁進一大步，期望能不斷地開發精進樹醫相關技術，累積服務能量，守護樹木健康，建立都市林美好環境。

農業科技研究院

瑞康國際股份有限公司

從事鳳凰蟲蛋白營養效能研究開發，二○一三年技術移轉畜產試驗所「黑水虻小規模養殖技術」，取得虻蟲種原與人工養殖技術。

二○一五年進駐農科院育成中心完成「黃金水虻生物工廠開發計畫」及相關效能驗證，有效掌握鳳凰蟲®應用在豬隻餵養的成效，有助提高畜牧產業的育成率，並積極推廣以鳳凰蟲®取代傳統飼料，養殖高經濟價值的水產畜禽產品，實現無廢氣、零污染、低成本的概念，達到真正環保和生態永續理念。

畢士大生技股份有限公司

生產無公害無殘留天然農藥BSC-21 除螺劑，有效防治水稻秧苗被福壽螺吞吃，為這塊土地盡一份心。公司發展策略上為結合國內外學者及專家，對生物型包覆技術，無論是在奈米或微米級領域進行有系統的研究，並進行大數據資料庫建立，推出高附加價值之世界級產品，產品生產模式不但節省原物料成本（客製），也為農民省工（智慧）同時生態環保（綠色）。