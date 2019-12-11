為臺灣土地 善盡企業責任

【文‧葉怡君 攝影‧徐裕庭】

臺灣產物保險（2832）成立於一九四八年，致力打造讓客戶安心及深植人心的品牌形象，深耕臺灣超過一甲子的歲月裏，隨著世代變遷需求增加，保險商品種類已多達八十餘項，全臺設有超過四十多個營業據點，服務網遍及全國各地。

地震不用怕 住宅火險靠得住

近年來，臺灣產物保險積極配合政府推動住宅火災、地震、農業災害及綠能產業等相關保險，規劃設計有關環境與弱勢團體保護等各具特色及多元化的社會責任商品，期望為臺灣社會盡一份心力，善盡企業社會責任。

今年適逢九二一地震屆滿二十周年，臺灣位處環太平洋地震帶上，每年大小地震頻傳，加上三十年以上的老舊房屋林立，前內政部長李鴻源曾表示，北部土壤液化嚴重，若遭遇芮氏規模六﹒○的地震，恐造成大量房屋倒塌。

臺灣產物保險總經理宋道平指出，面對地震所有人都應戒慎恐懼，臺灣不僅有老舊房屋的問題，不少新建房屋蓋在土壤液化的土地上，同樣也面臨相當高的風險，臺灣產物保險積極配合政府推動「住宅火災及地震保險」，現行民眾投保率已達三五％，臺灣產物保險市占率超過十四％，為業界翹楚。

臺灣產物保險總經理宋道平。 圖/徐裕庭拍攝 分享 facebook

蓮霧也能投保

臺灣以農立國，長久以來農林漁業作為出口外銷主力，但因溫室效應，歷年來全球氣候極端異常，突發性的強降雨、寒害等，導致農林漁業損失及幅度甚鉅。為增進農民保障，二○一七年，臺灣產物保險響應政府推動農業保險，推出全國首張參數型農業保險「降水量參數養殖水產保險」；二○一八年更開發首張「蓮霧參數保險」三合一保單，結合「颱風風速參數保險」、「降水量參數保險」兩種必保主險，並可選擇投保之「溫度參數保險」附加保險等三種保障，多元化的商品提供農漁民保障，轉嫁受異常天氣影響的相關風險，並作為農漁民風險管理之後盾。

除地震外，臺灣也經常遭受颱風侵襲，熱帶低氣壓及西南氣流帶來的豪大雨，令養殖業者苦不堪言，二○一七年臺灣產物保險開辦「養殖水產保險」，當年度就遭遇尼莎、海棠颱風連兩個颱風接踵而來，降下豪大雨，累積降雨量達到保單約定的全額理賠標準，臺灣產物保險於一週內即完成理賠，賠付金額達一千九百餘萬元。二○一八年八月二十三日熱帶低氣壓及西南氣流帶來的豪雨，達到保險賠付門檻，也於一週內完成理賠，共賠付了六十二位保戶，理賠金額達三千兩百餘萬元，另外，當年度開始銷售的「蓮霧保單」也在一週內完成理賠，理賠金額逾七十萬，協助農漁民儘速恢復產能，實現永續經營。

事前預防 好過事後理賠

近年來火災事件頻傳，擁有四十餘年產險經歷的宋道平每當進入陌生場所都會存有風險管理的意識，也因此深刻瞭解到對法人客戶而言最怕發生火災造成重大損失。經過調查，百分之六十的火災起因為電線走火，宋道平認為：「做好事前預防，好過事後理賠。」臺灣產物保險為服務法人客戶，免費提供紅外線熱影像檢測的服務，及早發現設備本質安全或設計缺陷不良等因素，協助企業掌握潛在危害並擬定預防及改善方針，以降低風險，保障生命財產安全。

為響應環保、節能理念以創造更美好的生活環境，十月份臺灣產物保險推出「臺灣產物住家綠能升級附加條款」，提供保險標的物因承保之保險事故發生導致毀損，選擇以綠能建材設備修復或重建時，理賠金額可提高至損失金額的百分之一五○，最高賠償限額以住宅火險約定之保險金額為限，期望藉此減少對環境的污染與衝擊，達到節能、減碳、環保的綠生活。

即時掌握爭議案件

讓消費爭議降到最低

甫於十月榮獲卓越雜誌保險評比「最佳服務品質獎」肯定，面對保險糾紛案件層出不窮，宋道平表示，臺灣產物保險透過內部教育訓練和宣導，讓前端銷售人員重視傾聽客戶實際需求，並解說保單條款與理賠範圍，進而落實公平待客，顯示本公司對於每一份保單的承諾，堅持最值得信賴的優質服務。

臺灣產物保險擁有逾兩百萬名保戶，其中汽車險約占該公司業務比重五成以上，當客戶上班時間於都會區內發生交通事故，經保戶通知客服人員後，即派員前往協助處理，並主動致電進行客戶滿意度調查。根據調查，去年的滿意度平均為九﹒六分，每月理賠滿意度也高達九﹒四三分。自二○一七年至二○一九年上半年度，臺灣產物保險於金管會每半年公告的《保險公司分級指標評分》中，連續四次評分為國內產險業「綜合評分值」一﹒○○，總名次排名第一。

宋道平不諱言地說：「做保險業，不可能完全沒有客訴。」但自己每週親自過濾客訴案件，第一時間掌握處理進度，尤其是具有爭議的案件，要求以客戶的角度進行合宜的溝通，務必圓滿妥處，創造雙贏局面。他更感謝客戶、媒體及公部門給予三方面的肯定，但不以此自滿，未來仍將持續精進，優化服務品質，以提供保戶更完善與全方位的服務。

建置數位金融科技

提供便捷快速服務

展望未來，宋道平指出，順應金融科技（FinTech）趨勢，該公司依據金管會頒布之《保險業辦理電子商務應注意事項》規定，發展網路投保服務。

臺灣產物保險透過完整便捷的電子化商務平台建置，提供豐富的網路投保內容，例如，該公司專為高端旅行族群之旅行費用損失風險所規劃設計的「旅行費用補償保險」，除了是張領先業界的創新保險商品外，亦透過電子化作業系統，採用線上投保服務，讓保戶能在短時間內就快速完成投保的各項作業，充分展現現代化社會所講求之高效率，亦能符合無紙化作業的環保趨勢，善盡企業社會責任。