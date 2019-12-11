跟緊！年底作帳、選舉行情來了

【文‧江非凡】

二○一九年底臺灣股票市場可說熱鬧非凡，受惠於資金回臺政策引導，加上外資持續大買推升，不單單是加權指數頻創二十九年來新高紀錄，在扮演政策指標的總統候選人發表產業利多，引領投資人看好執政者營造選前利多局面，加上中美貿易戰危機暫告一段落，年底作帳行情已然拉開序幕。

臺股創新高 資金及消息面雙行情

臺灣股票市場自二○一七年五月突破萬點以來，加權指數幾乎看回不回，時序走了兩年的多頭行情，十一月份在美中貿易戰可望簽署第一階段協議、美股續創高、加上外資持續大買下，臺股由電子權值股領軍，台積電再創新高，市值突破八兆元，外資連續買超，臺股再寫二十九年新高，加權指數在十一月六日便來到一萬一千六百六十八點的近年新高位置。

由於美中貿易談判可望達成協議，美股四大指數全面走揚，甚至創下新高紀錄，全球大環境國際股市持續彈升，更有利外資持續加碼臺股。自十月十四日迄十一月十二日，外資已連續二十二天買超、金額逾一千七百○九億元，創下近十四年最大的波段連續買超紀錄。

依先前統計，自二○○○年來，外資曾六度大買臺股逾一千五百億元，包括二○○五年十月、十二月和二○○六年三月創下波段買逾兩千億元的驚人行情，其後二○一六年七月七日至二○一六年七月二十八日連十五買臺股，波段買超一千六百五十三億元。

波段盤勢主要在「消息面」及「資金面」雙重影響，目前美中貿易談判樂觀，美股迭創新高，支持多頭持續出紅K線。今年十月三大法人買超排行榜，鴻海單月買超逾二十三萬張、台積電亦買超十二萬餘張，其他包括緯創、聯電、台泥、日月光投控、中信金、光寶科、和碩、力成、華通、新光金、華南金、南亞、上海商銀、國巨、長榮航、正新、晶電、台表科等均有逾兩萬張的買盤。

相較同期間的賣超排行榜，包括旺宏、群創、元大金、友達、統一、仁寶、南亞科、彩晶、華航、台達電、彰銀、長榮、國泰金、中環、嘉聯益、燿華等，均有逾兩萬張以上的賣超。

整體而言，持續引領加權指數的變動，仍以鴻海及台積電馬首是瞻。臺股創下新高，買盤逐步逢高減碼，轉進低基期有題材的個股。譬如5G、半導體類股，絕大部分已反映明年成長性，若投資人想衝高績效，勢必要換入以代工廠和金融股為大宗，相對低基期新股票。

選舉行情看好何類股？

臺股此波表現堪稱全球最強，而這波股市起漲點，湊巧是第十五屆總統大選進入百日之內倒數計之時，然而，美中將進行第十三輪高層級貿易談判，指數短線也易受國際情勢因素震盪，風險偏高。

臺股長線仍正向看待，觀察選舉概念股，有別於過去以執政當局或個人持股為指標，現則以政策面為考量，並可留意各政黨所提出的政策方向涵蓋的相關族群。

二○一六年總統大選，民進黨選情領先，當時以民進黨候選人蔡英文相關性較高的生技股漲幅居冠。此次第十五屆總統大選，法人也點名較看好生技類股將受惠選舉題材，主要原因在於藍綠雙方候選人皆提出生技相關的政策牛肉。

而根據統計近六次總統大選加權指數，臺股選舉行情在投票日前的半年即默默啟動，其中計算選前六十個交易日，平均漲幅達六％，市場普遍預測，在總統大選前，對臺股仍可偏多看待。

上屆蔡英文提出的「五加二」產業創新政策及長照2.0，韓國瑜則提出推動長照保險制度與六十五歲以上政府養等政策，預期生技類股中的長照、醫材、醫美健檢等是相對看好，尤其看好獲利穩健且具競爭力標的。

政府規劃二○二五年再生能源發電占比要達到二十％的政策目標，以調整臺灣的能源結構，包含太陽能、風電等綠能相關類股值得注意，近期廠商在建置綠能過程中，也透過發行債券籌措所需的資金。

金管會近年積極發展綠色金融，銀行對綠能科技產業放款餘額超過新臺幣一．一兆元，且金管會已核准保險業資金投資八家再生能源電廠，金額達到九十八億。截至今年十月底，綠色債券已發行三十二檔合計七百三十八億，後續的基礎建設以及建置廠商均是焦點。

投信基金、大股東作帳行情

每每到了季底，以股票為投資標的的投信基金，往往會出現拉抬自家持股高的個股，以增加基金淨值，展現操盤績效。而在年底此風更盛，形成所謂的作帳行情，就是指法人或大股東為了美化帳面數字，讓他們在期末總持股的淨值能夠達到最大化，所以在期末之前運用一些手法來拉抬手中持股的股價，而促使某些個股或整體大盤上漲的行情。

瞭解美化帳面數字的原因便可掌握行情及波段，這會隨著背後操盤者的身分不同，而有著不一樣的目的。以基金經理人來看，每季、每半年或每年底，都是投信公司評比每一位基金經理人經營績效、決定分紅獎金的關鍵時刻，基金經理人自然會透過一些手段設法拉抬股價，以提升自己操盤的績效。

與基金經理人利益不同的是，上市櫃公司每當到了年底，為了當年度財報數據好看，提升市場對企業的認同度，促使目前股東對企業經營更有信心、讓更多投資人願意購買股票成為股東，多半會在年底前主動釋出利多消息。如對外放話公司目前開發的新技術可望實現、預期接到新的訂單等消息，或者是透過處分部分資產、賣出轉投資股票的方式，實際為企業帶來額外收益，以非本業的收益，來改善年底財報數字。

相較於景氣波動大、產品生命周期短的科技業，傳統產業成立時間多半比其他產業集團來得長，旗下轉投資的上市櫃公司比較多，資金籌碼有較充裕的操作空間。其次，傳統產業多半會選擇年底來進行操作，反觀科技業就不會刻意鎖定年底作為主要操作的期間。譬如以台塑集團為首的台塑、台化、南亞；遠東集團的遠東新、東聯等個股，每年底都幾乎都能看到明顯的年底作帳行情。

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題材或資金行情移動速度要快

觀察近期臺股盤勢，在美股指數三天兩頭創新高，而臺股受惠於新臺幣強勢，不過對應國際股市則風險偏高，尤其近日進行的美中貿易談判，根據過往經驗，雙方會談後，若無重大進展，甚至簽定協議形成利多出盡，反而會有長多之後明顯的重挫情形出現。特別是指數來到相對高檔位置，居高思危仍有可能持續出現驚驚漲的行情。

但並不是每一個集團在年底都會有所謂的作帳行情，也未必旗下每一檔個股都會出現明顯的漲幅，例如在遠東集團底下，遠東新和東聯上漲趨勢很明顯，但遠東銀、亞泥卻沒有任何起色，畢竟在背後操作的主事者，當然會優先選擇大眾投資人感興趣的股票，會比操作那些比較不具有話題性、低知名度的股票來得好拉抬股價。另外每年作帳行情發生的時間也不太一樣，這是因為有些集團，會為了避免無法在期限內有效美化帳面，而選擇提早啟動喔。

題材面包括，鴻海、廣達、緯創、緯穎等四大代工廠相繼獲美銀、野村及摩根士丹利等券商升評等到「買進」。而金融股則有獲利改善、總統大選、股價低基期等題材，包括今年股價最弱的國泰金、新光金等壽險金控，十月或前十月獲利均好轉。

然而，臺股這波熱錢洶湧，指標的鴻海、台積電領軍大漲，加上聯準會十一月起重啟購債，如此印鈔票的政策力道預期將延續到明年第二季，新增資金也有機會加碼臺股。不論是什麼樣的波段行情，支撐股價繼續往上走的始終是根本的獲利能力，話題性與作帳僅是短期促使股價再次衝高的引爆點，因此建議新手投資人不要於年底盲目追捧集團股，建議多做點功課去瞭解集團、個股的營業前景，以及往年是否都會如期如實的啟動作帳行情，避免投錯標的、資金空轉，或來不及退場反而蒙受損失囉。

過去在六月和十二月順勢拉抬，是法人圈的常態。雖然投信半年和全年績效排名，在六月底和十二月底才能確定，但並非最後一週，才啟動作帳行情，而是在五月底和十一月底就開始悄悄卡位了，而作帳的高峰是在六月十五日和十二月十五日之前。在此之後，為了確保戰果，股價成功拉抬之後，賣出實現獲利，或為了影響競爭對手排名，而摜壓自家手上持股少、對方持股多的股票，作帳行情常常演變為「結帳行情」，反倒不利於股價表現。

景氣（供需）行情才是真行情

展望長線行情，上市櫃公司九月營收普遍繳出不錯成績單，且大廠釋出的產業展望也正向，基本面看來並不悲觀，仍有利多頭持續向上。在5G新手機陸續問市，4G手機反其道出現大量搶市的「機海盛況」，臺灣代工廠漸入佳境，受惠下半年來CPU缺貨緩解、iPhone銷售樂觀，以及接下來伺服器、半導體景氣可望觸底，主要代工廠毛利率和獲利向上，躍居買盤翻多新趨勢。選擇鴻海集團旗下的鴻海、鴻準、榮創；華新集團旗下華新科、信昌電、新唐、瀚宇博、華東；台塑集團旗下台塑、南亞、台化、台塑化、台勝科；中美晶集團的中美晶、環球晶、兆遠，是可以參考的標的。

不過，和投信績效排行，是以每季季底最後一天為基準，依目前會計原則，集團旗下公司的評價，是以整個月的平均價格作為評價基礎，所以通常是三、六、九、十二月的上半月較易表現，再參酌當時的市場氣氛、線型和本益比位置等擇機介入。

以技術線型來看，整體來說，臺股大盤沿著五日線一路攻高，日 KD 在高檔持續鈍化，不過，因短線漲幅相對較大，上漲空間有限，短線上易出現高檔震盪，若能力守在十日線之上，臺股仍有高點可期。

而在消息面看好，法人投資策略更會出現反其道而行，以二○一九年十月份三大法人賣超排行榜來看，包括群創、南亞科、台達電等個股在獲利增加預期，反而是法人大賣的標的。其他如元大金、國泰金以及彰銀和中壽等重量級金融股，更是被賣的抬不起頭，各方面都顯現資金的快速輪動，投資策略更不是一成不變，跟上這波搶錢行情，投資人手腳更是要快快快。