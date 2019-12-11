儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

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孔子第七十五代直系子孫孔祥林（孔健），以《論語》傳授儒學思想，教導企業經營者應以儒學為指導，實現自己的人生理想與價值。

「當今大中華缺的不是金錢，而是道義」，孔子第七十五代直系子孫孔祥林（孔健），一語道出當今商人無道的現況。一九八八年澳大利亞首都坎培拉最大的報紙《坎培拉時報》曾報導，第一屆諾貝爾獎獲獎者國際大會，一九七○年物理學獎獲獎者漢內斯．阿爾文博士提及：「人類要生存下去，就必須回到二十五個世紀以前，去汲取孔子的智慧。」當中蘊藏哪些道理？

追求金錢之餘

更當學習何謂儒商？

孔祥林說：「要在商道中謀求智慧，就得要找上孔夫子學習『何謂儒商？』」他形容，「三流的企業家只有商品，二流的企業多了品牌及金錢，然而，只有一流的企業家擁有文化與哲學，沒有文化的企業家，不能戰勝社會的風風雨雨。」

一九五八年出身大陸青島的孔祥林，移居日本三十多年，受到不同文化薰陶，指出兩岸及日本的文化差異。臺灣過去受日本殖民，文化教育多少受到些影響，不過仍舊維持臺灣文化的根基，時至今日，大陸不少著名的演說家皆來自於臺灣，包含國學大師南懷瑾等人；日本更是世界著名的禮儀之邦。

孔祥林感嘆現今的社會「浮華浮躁」，一昧的追求金錢腐敗，多數人只顧著向「錢」看，不認親、不認情，忽略文化與哲學的重要性。他說，臺日及大陸的出身不同，大陸崛起快速，成為世界第二大經濟體之後，影響性不同於以往，應當靜下心加強學習，走在文化的道路上。

孔祥林與SBI集團總裁北尾吉校積極推動儒商培育。 圖/大陸巨龍新聞社提供 分享 facebook

左手論語、右手算盤

精通《論語》的日本人

孔子的儒家思想博大精深，孔祥林期望能將孔子的智慧，融會貫通於企業運營的管理當中。籌備兩年，二○○八年，孔祥林與SBI投資集團總裁北尾吉孝（以下稱北尾），在東京橫濱創辦了「SBI大學院大學」，是日本教育部核准的金融學院，十多年來，學員包含各產業領域的高階經理人，教育出許多儒商企業菁英。

而成功推動「SBI大學院大學」後，為將北尾吉孝與孫正義的經營理念與儒商精神傳播世界，近期孔健會長在日中政經金融、教育界和日本軟銀投資機構的支持下，率世界孔子基金會與大陸巨龍新聞社積極推動「軟銀金融商學院」，計畫於二○二○在亞太地區聯盟十五個院區，目前已在大陸深圳籌備第一個據點，而第二個據點則選擇落腳臺灣。

事實上，孔祥林與北尾吉孝及孫正義結緣，是由「孔子」與「論語」開始的，其中，孔祥林驚訝於北尾吉孝這位日本人對論語的瞭解，並成功應用於企業經營上，可謂名符其實的「儒商」代表。

北尾的祖父是個論語研究家，他以「左手論語、右手算盤」馳騁在商場上。過去曾任職於野村證券，協助多家企業上市，原是野村的候補社長人選，在日本首富軟銀創辦人孫正義的邀請下，至軟銀集團擔任副總裁，憑藉著過去累積的人脈與實力，輔佐日本軟銀集團達到如今地位，功不可沒。後來，他與孫正義分道揚鑣，帶領五十五位部屬創立SBI，與孫兩人個別打造了金融證券帝國及全球通信王國。

區塊鏈打造孔子元

促進儒教經濟圈發展

孔祥林原本與孫正義本為舊識，他指出「如果沒有孫正義，就沒有今天的阿里巴巴；如果沒有《孫子兵法》，也就沒有今天的孫正義。」孫正義善用《孫子兵法》於企業經營管理當中。如今他與北尾兩人以《論語》傳授儒學思想，教導企業經營者應以儒學為指導，實現自己的人生理想與價值。

為傳承孔子精神，二○一五年孔祥林創立「世界孔子基金會」，並在日本的赤阪開創「世界孔子名人會館」，每月頒發孔子經營獎、孔子仁和獎、孔子教育獎。得此殊榮者分別有北尾吉孝、福田康夫、稻盛和夫、鳩山由紀夫……等知名政商人士。

孔祥林表示，隨著時代的發展，與北尾等孔子文化獎的獲得者創意，為發展孔子文化教育，發行「2570年紀念金幣」，並投入區塊鏈打造「孔子元」，讓大中華的華人，一同促進儒教經濟圈的發展，並培養出更多如SBI集團總裁北尾吉孝般成功的儒商，讓經濟成長率與社會貢獻力並行。