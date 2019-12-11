親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

幾乎全是公務員！ 旅行社、協會涉暗渡5千名陸客來台

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

準備六十度仰角向上 2020年臺灣脫困

2019-12-11 16:03卓越

【文‧金麗萍】

二○一九年，又開始進入倉促打包的階段。只不過，二○一九與二○二○的交接處，因政治、社會、經濟、醫療、教育……接連不斷的大震盪，相較於以往無數個「送舊迎新」，讓人更覺揮別不易。因為，變數橫陳，累積堆砌出一座座高聳的天險。

送舊迎新　麻煩事揮別不易

臺灣，瞬間髮白，退休焦慮，兜頭罩下。退休準備，忽然成為重要而急迫的事；但，是否有不退休的劇本可演？「12682」，二十九年前，一場逃命行情所締造的股市歷史高點；如今，物換星移，「12682」的股市天險，是起點還是高點？二○一八年國人十大死亡原因，癌症再居首位；愈見頑強的世紀殺手，是迎面而來的健康天險。再者，從社會各個角落響起的長照悲歌，似乎正在拖垮社會的正常運作。

未來總統的錦囊裡，是否藏有妙計？帶領全民跨越天險，將是二○二○年一月十一日後，臺灣總統首要的施政KPI（Key Performance Index；關鍵績效指標）。

退而不休，挑戰不長照的樂活人生。 圖/沈文生提供
退而不休，挑戰不長照的樂活人生。 圖/沈文生提供
分享

瞬間白髮　臺灣忽然老了

最近，退休商機爆發。在媒體大肆炒作下，退休，似乎成了必然、人人追求的快樂人生。

至於，規劃退休的必要條件，需有足夠的退休金。多少退休金？才足以讓人毫無懸念地Fire（參「金融小檔案」）掉老闆，有人提出一千萬元、一千五百萬元，更有人索性喊出兩千萬元。

金融機構的電腦裡，不斷地跑出試算表。通常，退休金計算會將退休後的需求劃分為：生活開支、醫療費用、旅遊支出及長照費用等，而其中，醫療及長照的支出，尤屬大宗。

對於多數人而言，退休著實大不易。根據中華經濟研究院接受富邦投信所進行的二○一九年「國人安心樂活享退問卷調查」結果顯示：不論是已退休族群，或是上班族，退休金來源都有高達百分之五、六十是靠政府的退休金。所以，不論是一千萬元、一千五百萬元，抑或是兩千萬元，對計畫退休者而言，都是一座仰之彌高的天險。

退休商品　兵家必爭之地

顯然，兩千萬的退休準備金，已為金融事業單位創造巨大商機。據新加坡Aging Asia 總經理Sylwin Angdrew估算，亞太地區的銀髮產業規模達美金三．三兆元。

於是，投信業的ETF市場，出現吹氣式的膨脹。最近，國內外投信業者狂推ETF相關商品。據金融研訓院董事長吳中書援引中華經濟研究院以退休為調查核心的報告顯示，二○一七年，僅有百分之二的受訪者投資ETF相關商品，但到了二○一九年，提高至百分之十三．二，足足成長六倍；只是，對金融機構而言，百分之八十六．八的ETF處女市場，更是兵家必爭之地。

於是，投信界的龍頭老大，縱身躍下，惟恐動搖領先地位。富邦高調發表退休調查報告，包裝ETF銷售；國泰投信也以ETF資產配置訴求，搶食大餅。

養生、樂齡、退休保單，更為壽險業大大進補一番。近日，金管會保險局公布二○一九年一至九月的養生樂齡相關保單銷售，暴增數十倍。

永不退休　也是選項

擔憂、恐懼，讓自己的情緒、荷包跟著市場氣氛走，都不是面對「退休」的明智之舉。「F.I.R.E」一說，看似主張早早退休，卻隱含著永遠「退而不休」、積極的人生規劃。

「退而不休」，應不是籌不足退休金、不得不賴在職場，而是對自己人生規劃，握有主導權。只是，多元的臺灣社會，是否提供多元的選擇？

最近，立法院開始重視這項議題，針對滿四十五歲及六十五歲以上，訂定重回職場的就業專法。二○一九年十月底，在第九屆最後一個會期的「社會福利與環境衛生」委員會中，通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案。重回職場，雖如蜀道，但建構環境，已邁出重要一步。在此，勞動部也不得閒，透過「青銀合作．世代共識」，模擬中高齡返回職場的情境。

在地老化，得強化社區長照功能。 圖/沈文生提供
在地老化，得強化社區長照功能。 圖/沈文生提供
分享

多元職場　五代同堂 

電影《高年級實習生》，正是以跨世代職場共事為場景。年輕CEO茱兒．奧斯丁（Jules Ostin）與資深實習生班．惠塔克（Ben Whittaker），雖創造許多喜劇爆點，卻不時也令人笑中帶淚。《高年級實習生》終究是一齣喜劇，但現實人生呢？背景、角色雷同，但劇情卻可能大不相同，比較接近實況的跨世代職場場景，恐怕是一幕幕赤裸的資源爭奪。目前，職場上多元跨界、五代同堂的現況，早已讓企業人資主管頭痛不已。若再加上離開職場的中高齡族群重新歸隊，該如何安頓？在在都是挑戰。

從校園到職場　打造另類生態系

持續有系統的學習，是立足職場的第一要務。一代企管宗師彼得杜拉克的致理名言：「不創新，就滅亡（Innovate or die）」；在世界急速翻轉的當下，這句話似乎調整為「不學習，就滅亡（Innovate or die）」，也毫不誇張。

對此，校園已進行戰鬥裝備。在南臺灣的成大校園內，即開設「成就一生」校友隨班附讀的課程。課堂內，建立新學習生態系；五○年後與九○年後，面對同一主題，加入世代落差的新元素，互動反應勢必不同。

嚴格說來，中高齡是否得以重新連結職場，源頭仍在於產業。企業具有多元的發展動能，自然需要多元世代、具有跨界專長的職場人士，加入擴張陣營。所以，「退而不休」是個人的挑戰，更是企業必須跨越的天險。

卓越雜誌2019.12號404期
卓越雜誌2019.12號404期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

分裂的國民黨對團結的民進黨 會贏嗎？

2019-12-11 16:02

改革青年政策 喚醒首投族

2019-12-11 16:03

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

僱傭承攬 什麼關係重要嗎？

2019-12-11 16:03

同泰砍掉重練 有望脫離營運谷底

2019-12-11 16:03

挑戰全亞洲最乾淨豬肉出口國

2019-12-11 16:03

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

為臺灣土地 善盡企業責任

2019-12-11 16:03

耕耘育成農企業 展現科技新農業

2019-12-11 16:03

香港暴亂升級 社會經濟動盪

2019-12-11 16:03

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

投資型政府出列 打造國家隊

2019-11-08 08:51

電商傳奇 久保雅司集團的成功秘訣

2019-11-08 08:51

人事保證不用花錢 員工誠實險免找保人 您如何選？

2019-11-08 08:51

陳雙全推動水上運動 澎湖成為海洋城市驕傲

2019-11-08 08:51

新疆「一帶一路」灘頭堡 北京政府掛保障

2019-11-08 08:51

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

從地方創生到旅居臺灣

2019-11-08 08:51

黃進龍美國Besharat Museum Gallery新作展

2019-11-08 08:51

除了槍 撿得到金融商機嗎？

2019-11-08 08:51

文革前普洱茶 收藏價值暴增

2019-10-04 12:49

房屋家華人最專業國際投資團隊

2019-10-04 12:49

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

教的不只是課程 更是熱忱和服務

2019-10-04 12:48

當健身成為一種生活態度……

2019-10-04 12:47

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

「吸吸管」搭上潮流 一個月吸「金」五百萬

2019-10-04 12:46

丰彩今年營收有望翻倍成長

2019-10-04 12:46

打假 打出真商機

2019-10-04 12:45

搶奪科技地盤 戰火中見商機

2019-10-04 12:44

保險業業者 微利時代中求生存

2019-10-04 12:44

臺美準邦交國關係 犧牲小國換強權德國澳洲等支持？！

2019-10-04 12:43

以親民價招商破除工業區炒作魔咒

2019-09-16 15:45

全臺「園區」 翻修上妝ing

2019-09-16 15:45

美中日韓混戰誰受益？

2019-09-16 15:45

莊青岳創辦度度客 群募創業之路有你有我

2019-09-16 15:45

戶戶送做好服務再談營利

2019-09-16 12:49
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top