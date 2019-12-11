挑戰全亞洲最乾淨豬肉出口國

【文‧葉怡君】

農曆年節在即，肉品需求大增，去年八月，非洲豬瘟疫情在全球最大豬肉生產、消費及進口國的大陸爆發，重創豬肉市場。根據大陸官方數據，截至今年九月，豬肉產量年減一七二％，創下十年最大降幅，供需失衡造成市場價格飆漲，全球豬肉市場重新洗牌。

非洲豬瘟來襲

臺灣如履薄冰

二○一六年，蔡英文上任宣布的農業政策之一「讓口蹄疫從臺灣絕跡」，為此，找來專家黃金城擔任農委會副主委，三年前著手規劃，二○一八年七月一日，農委會宣布，口蹄疫拔針並樂觀預期二○二○年五月，臺灣即可從疫區除名。但去年八月大陸瀋陽無預警爆發非洲豬瘟，著實為臺灣能否除名投下一枚震撼彈！只要出現疫情，三年來的努力將前功盡棄。

辦公桌上被滿滿的資料掩蓋，黃金城掌握瞬息萬變的疫情絲毫不敢鬆懈，雖然大陸去年八月才爆發疫情，但就他猜測，當地可能三、四月就有相關疫情發生。

黃金城說：「自己是獸醫出身，一聽到非洲豬瘟就戒慎恐懼，因為這是一個沒有疫苗醫治的超級病毒，十五天的潛伏期，透過廚餘、載運染病豬隻及廚餘的車輛、壁蝨、豬隻、排泄物、肉類製品及相關人員衣鞋夾帶等途徑傳播，豬隻感染後的致死率達百分百，除了撲殺別無二法。」

行政院副主委黃金城，從三年前規劃「讓口蹄疫從臺灣絕跡」，二O一八年七月一日，農委會宣布口蹄疫拔針。 圖/農委會提供 分享 facebook

陸海空戒備 防堵在境外

農委會史上唯一獸醫出身的事務官副主委，過去三十多年來，黃金城任職家畜衛生試驗所，對動物傳染疾病瞭解甚深的他，敏感度極高，第一時間得知疫情，便意識到非洲豬瘟若是爆發，將引發破壞性的影響。

隨即上報當時的行政院長賴清德，立即啟動陸海空防疫作業，才能在蒙古、越南、北韓、寮國、緬甸、菲律賓及南韓週邊等國相繼淪陷之際，讓臺灣成為東亞地區與日本，至今還能倖免於難的國家。

黃金城指出，「防堵在境外」是唯一手段，只要從疫區回來的旅客全面管制，包含托運行李等都要百分百檢驗並祭出重罰。布下天羅地網，借助科技的力量，全臺近三千輛的運活豬及肉品車輛加裝GPS，若不幸爆發疫情，能追蹤十天內的運輸紀錄，以方圓三、五、十公里的範圍層層管控。現階段，沒裝設GPS的運豬車輛，除不能進入屠宰場外，還會遭到罰款，豬隻也會被安排到最後屠宰。

今年五月，與大陸僅有一海之隔的金門，發現一頭漂流死豬，經檢驗證實感染非洲豬瘟病毒，當場採樣、消毒後就地焚燒掩埋。黃金城強調，拔針只是第一步，臺灣是個開放國家又四面環海，每天來往旅客眾多，若是沒有落實邊境管理，很容易淪陷。

陸、空嚴密防堵，海防同樣不能鬆懈，黃金城半開玩笑地說，二○一五年臺灣遠洋漁業遭歐盟舉黃牌警告，卻因禍得福，當時漁業署建構「二十四小時不間斷監控中心」，隨時掌握每艘船的確切位置，現在只要到過疫區的船一進港靠岸，便能馬上通知海巡人員登船檢查，讓非洲豬瘟的管控更加嚴密。

黃金城：

三年來「戰戰兢兢」做事！

面對非洲豬瘟戰戰競競，相信不少老一輩的人，對過去那場口蹄疫造成的浩劫仍然餘悸猶存。一九九六年，臺灣毛豬單項產值超越稻米，躍居第一，在日本市占五十％風光一時。口蹄疫爆發前，臺灣豬隻的在養量約一千兩百萬頭，目前僅約五百四十萬頭幾乎腰斬，當初造成不少家庭一夕之間破產，重創相關產業鏈，損失高達一千八百多億，這還不算二十二年來，每年固定一至兩次的人工施打疫苗的固定成本支出。

黃金城指出，口蹄疫十年前曾拔過針，但因為「檢測不夠確實」，拔針後隨即傳出相關疫情，拔針宣告失敗。過去失敗經驗，讓黃金城不敢鬆懈，他形容自己，這三年來是「戰戰兢兢在做事」，抱著只許成功不許失敗的決心，做了很多「同居實驗」加以檢測，確保環境中沒有殘留病毒，安全無虞之下才下定決心。

今年六月三十日拔針剛屆滿一年，九月前已備妥相關審核文件送進OIE，最快明年五月宣布臺灣為口蹄疫非疫區，有機會重啟豬肉外銷市場。但黃金城說，二十二年來，時空背景、經濟環境的改變及環保意識抬頭與過去大相逕庭，過去有兩萬多個養豬場，現在僅剩不到七千場，豬肉產業要回到過去的榮景不太可能，也沒有必要。

典型豬瘟拔針 指日可待

臺灣目前的豬肉自給率達九十％，有十％從加拿大、美國、丹麥及西班牙等國進口，不過進口的肉類大部分用於加工，只有少部分進到餐廳使用。黃金城充滿自信地說：「有吃過外國豬肉的都知道，臺灣的豬在出生一週內就進行閹割，較沒有豬騷味，品質優良，極具國際競爭力」。

大陸非洲豬瘟淪陷，鄰近香港地區的活豬價格，飆升至一公斤一百九十元新臺幣，是臺灣的三倍之多，香港肉商公會已選擇來臺另覓貨源，黃金城自信地表示，「臺灣準備好了」，目前處理肉品的相關程序已符合香港所需要的規格，待通過審查後，預期香港將會是第一個出口的地區；新加坡方面也指出，只要通過確認無虞，即可進口。

至於過去最大的進口國日本則表示，雖然臺灣口蹄疫拔針，但「典型豬瘟」尚未拔針，黃金城認為，日本雖然沒有非洲豬瘟，但典型豬瘟卻相當嚴重，待臺灣從口蹄疫疫區除名後，將致力於典型豬瘟的清除，有信心讓臺灣豬肉成為全亞洲最乾淨的豬肉，讓日本心悅誠服，使臺灣豬肉能重返過去榮耀。