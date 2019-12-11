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羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

同泰砍掉重練 有望脫離營運谷底

2019-12-11 16:03卓越

【文‧葉怡君】

股神巴菲特說：「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪。」追逐市場熱門股，倒不如找找看市場是否遭逢危機，被打落谷底，但未來營運可望有轉機的個股？

三方結構面調整　十一月撥雲見日

各產業靠新應用翻身，過去揚州廠產能滿載還賺不到錢，軟板廠同泰（3321）預期明年Mini Led產能開出，可望藉著新應用翻身？總經理曾山一表示，過去虧損主因之一是獲利金雞母揚州廠熄火，該廠二○一四年還能有兩億五千多萬獲利，但二○一五至二○一八年慘不忍睹，二○一八年虧損金額更高達一億四千萬元。

翻身第一步，讓獲利金雞母再度發光。如今同泰揚州廠強化內控，從品質、生產效益到業務訂單產品結構三方面調整，至今年七月起轉虧為盈，在營運改善下，軟板廠彌補載板廠虧損，同泰十一月轉虧為盈，未來每季都能維持獲利。

上半年看三星　下半年靠谷歌

曾山一指出，大陸垂直整合能力優異，現今美中貿易開打，大陸極力去美國化，但事實上大陸最早做的是去臺灣化，陸資廠夾帶著政府扶植的力量，壓低成本，造成不少臺廠相繼式微。不公平的競爭下，揚州軟板廠原有幾家面板大客戶轉單。

去年七月份，同泰決定不再坐困愁城，主動出擊拿下三星S9無線充電軟板；去年十二月至今年五月，則憑藉S10訂單大幅度拉貨。作為市場熱銷S10+的唯一供應商，S10Lite也供應二分之一的需求，本該獲利，但因年前人員返鄉，大量的短期工素質及教育訓練相對不足，拖累學習曲線成長，過低的良率，讓獲利遲遲無法於財報中反映，以至該廠達一億六千萬的營收規模，還無法獲利。

如今，揚州廠四萬坪米的產能利用率，目前已達兩萬五千坪米，至今年七月份以來，該廠營收未低於一億以下。然而，翻身上半年靠三星還不夠，下半年，作為谷歌手機Pixel4無線充電軟板NFC及WPC的獨家供應商。法人預估，單靠三星及谷歌的無線充電訂單，就能讓揚州廠損平甚至能小賺無虞。

同泰總經理曾山一調整內控、降低虧損，讓公司保持在獲利的軌道上等待機會。 圖/同泰...
同泰總經理曾山一調整內控、降低虧損，讓公司保持在獲利的軌道上等待機會。 圖/同泰公司提供
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東二廠另謀出路　有機會損平

同泰於臺灣有軟板及載板廠各一。東二軟板廠受華映影響，月營收減少四、五千萬，虧損幅度達一千萬，無法獲利只能另謀出路。和拿下國際品牌高階手機訂單，某興櫃軟硬結合板廠策略合作，提供部分軟板產品，預估一個月能有一千至三千萬的營收，彌補東二廠虧損。此外，揚州廠拿下三年約一億組的RFID軟板大單，從今年十一月開始供貨，估計能讓揚州等軟板廠的產能利用率滿載。

載板廠待Mini Led發酵 

至於載板廠，月虧損幅度從兩千萬減少至一千八百萬元。該廠主要客戶為億光及勝利國際，但因載板認證問題仍無法打入車載市場，單靠億光及勝利，需達兩億元以上的經濟規模，才能到達損平點，判斷該廠在明年Mini Led發酵前，暫時難以擺脫劣勢。

不過，同泰從億光四分之一的供應商，變成唯一供應商，預估LED單量逐月提升至兩千五百萬，達到經濟規模後，能降低成本減少虧損，明年五月待車載認證通過，有望拿下勝利訂單，為營運增添材火。

揚州廠獲利　臺廠不再當絆腳石

雖然揚州廠頻頻釋放利多，但受臺灣兩廠月總虧損約三千萬元拖累，讓財報始終不漂亮。展望未來，曾山一樂觀表示，揚州廠以三星及谷歌無線充電軟板作為獲利主力，大陸政策轉彎，陸資廠於去年底面臨消防、環保、社保及工安等嚴格規範，成本大幅上調，原有合作客戶於今年初陸續回頭加碼訂單。

三方面並進，揚州廠管理調整，產品結構強化；臺灣兩廠虧損降低，產能利用率提升之下，法人預估，同泰今年第四季有望小賺，未來單季都有機會獲利，但營收能否大幅跳躍，則得視明年Mini Led是否發酵而定。

卓越雜誌2019.12號404期
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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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