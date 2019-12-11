「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

【文‧陳怡瑄】

韓國瑜搶攻青年票，針對青年提出了四點建議：與國際接軌、主張政府要編預算幫助青年創業、設立「中華民國基金布局」。其中最吸睛的，就是鼓勵碩士生與大學生有一年時間可以到國外當交換學生，費用則由政府來想辦法。

丟下過去威權包袱

首投族通常是大學生階段，國民黨負責的就是青年團，這個組織負責經營對象大學生以及三十歲以下的在學生，有著高度重疊。青年重視周遭同學，第一張票很重要，對於現在青年優點是利用媒體聲量可以順利傳遞訊息，另外一個壞處是青年投票率不高，目前國民黨可能會再取捨。

第一個就是歷史上的問題，過去威權時代有些包袱，有些確實要去加強論述，比如臺灣主體性是現今年輕人十分注意的事，這就是面對過去歷史問題。

講到首投族就會講到現今火熱的「天然獨」議題，國民黨青年團第十三屆青年團總團長李成蔭表示，中華民國是我們的國家，臺灣是這塊土地要有我們的主體性，民進黨一再扯過往傷痛歷史且放大，甚至強調當中部分錯誤片段，面對中共的打壓，我們臺灣人應該是要共同對抗，而不該只出一張嘴且莫名其妙就扣紅帽子，這個話題就是刻意引起爭議。

國民黨青年團第七屆「民主R.P.G.政治實踐營－決戰開山里」活動大合照。 圖/李成蔭提供 分享 facebook

國民黨轉型「議題」

重新擦亮招牌

李成蔭指出為什麼民進黨可以引領年輕人？以議題為主，像是經濟成長率為主或是勞工；當然民進黨對於勞工部分做得不好，但也成功引領了一個議題。以往國民黨的發言都是偏向商業術語，或是政令宣導無法帶到議題上，除了過去國民黨愛打經濟牌、兩岸牌，不過臺灣人民似乎並不買單，以後會表現得更為明確，力道再加強，相信不管是中間選民或者國民黨年輕世代所樂見的。

現在國民黨對於青年免息學貸、出國留學，開始有務實政策，這確實提升青年的討論，青年票源逐漸回溫。不管韓國瑜或是國民黨，未來想要引起青年支持注意，都會以生活相關的議題來帶動人民討論的熱度。

透過校園活動

與青年多拉近距離

如今的韓國瑜，成功在網路上立足，帶動話題成為網路上的新寵兒。韓國瑜在十月二十七於臺北舉辦「走出同溫層」青年論壇，李成蔭說：「發起這個活動，當天有些人是來看戲，但更多是想要來瞭解的，其實不喜歡也沒有關係，因為這個論壇本身就是要走出同溫層。」果不其然成功引起媒體報導，以北漂青年做為舞台開始探究青年政策。

現在年輕學子覺得在學校只要掛上政黨名號，話題就會很敏感，國民黨為避免這種情形發生也有跟學者舉辦講座，在寒暑假舉辦營隊，包含培訓課程、介紹國民黨，加入議題為導向：婚姻平權、核能議題、兩岸議題等較開放性的答案，讓現今學子們瞭解國民黨。國民黨青年團主要招募來源是透過臉書，而每間學校都有義務幹部，可以傳遞營隊或是相關活動訊息。