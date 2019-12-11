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改革青年政策 喚醒首投族

2019-12-11 16:03卓越

【文‧陳怡瑄】

首投族對總統參選人的喜好可以說是一面倒，其中的差距高達五十．九％。據民調顯示，首投族一定會投票的比例為三十七．四％，估計投票率為五十五．六％。

提出新政策　以求符合年輕人需求 

目前許多年輕人投票意向已經有比較明確的方向，民進黨政府在這幾年，針對不同年齡層、不同身份的青年政策作出許多改革，如：連連提高基本薪資，調漲幅度近五％，明年一月更調升至二三八○○元，時薪則從一五○元調至一五八元，還有租屋補貼、單身補貼等政策，對剛出社會的青年有很大的感受；政府也啟動地方創生，鼓勵離鄉背井的青年回鄉，推動經濟模式轉型、擺脫代工經濟，鼓勵新創。

民進黨青年發展部主任吳濬彥表示，年輕一代生長在這片土地，臺灣國家認同強，此時此刻，民進黨主權立場上是符合年輕世代的期待。在一些國際議題上，像是香港反送中運動，年輕人也關心檯面上政治人物，有誰真的願意去發聲？但年輕人在乎的絕對不是只有主權，更在乎的是政府部門的反應靈敏度，遇到假消息或是政策被質疑時，相關單位能不能立即回應？新創法規能否跟上新一代的需求？年輕人可能更關心的是這些。

民主進步青年參加活動。 圖/民進黨青年部提供
民主進步青年參加活動。 圖/民進黨青年部提供
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青年參政　注入新血

今年民進黨中央做出了改變，第一階段：黨務主管人事年輕化；第二階段：黨工年輕化；第三階段：參選人年輕化；第四階段：參與活動群眾年輕化。許多投入民進黨的青年們在街頭創意輔選，稱之為「民主進步青年」，把傳統選舉活動，在既有選舉過程，思考如何增加趣味性，還做了大型綠色公仔小綠人，幫助競選活動的暖場。

民進黨在二○○八年總統大選慘敗下台，元氣大傷，儘管想勵精圖治，卻仍力有未殆，於是產生了去民進黨符號的心態，很多的選舉看板上的綠色，甚至黨徽都不見了。吳濬彥表示：創黨三十三年，回頭去看民進黨這個品牌，在民主、人權上絕對經得起檢驗。但民進黨也跟個三十幾歲的青年一樣，一定曾有犯過錯、有猶豫過，甚至是做出錯誤的政策。但民進黨同時也一直在成長，不曾中斷注入新血，現在的民進黨有穩固的基礎，再加上年輕政治工作者加入，所以這次選舉大量使用民進黨元素，要重新擦亮民主進步黨這個招牌，爭取年輕人的認同。

青年返鄉投票

省思是如何看待民主自由 

總統大選倒數階段，爭取首投族的認同，民進黨從過去就有多項政策，像是宣傳片、返鄉列車等，靠著社群媒體，在返鄉投票宣導增加了便利性，也可同時提醒青年，有支持的候選人，也有喜歡的政黨，但缺少的就是青年們跨出去投票。

民進黨青年部在最後一個月的輔選工作，街頭創意宣傳活動會降低，增加呼籲青年們返鄉投票的活動，去刺激首投族投票的意願。青年總部將於二○一九年十二月七日世界人權日前舉辦大型活動，剛好碰上美麗島四十周年，大多數年輕人並無經歷過戒嚴時期的社會氛圍，藉由青年部的基地活動，讓青年來省思是如何看待民主自由？是從何而來？未來會何去何從？以青年的角度去詮釋這些已被視為歷史事件的日子。

吳濬彥：不僅僅是總統大選，民進黨在爭取國會席次上，仍會繼續如履薄冰戰戰兢兢地往前衝，更期望藉由此次總統、國會大選，培養出下一個世代的政治工作者。

卓越雜誌2019.12號404期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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