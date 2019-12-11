分裂的國民黨對團結的民進黨 會贏嗎？

【文‧陳正修】

卓越雜誌首席顧問陳正修先生。 分享 facebook

上期論壇中，發表一篇《明年一月十一日總統大選勝負已定？》，吸引近六位數字點閱率，以及網友破百篇正反意見討論，甚至在有線電視新聞時段，被某人氣女主播拿來引用內文，更甚探討個人藍綠紅交友狀況，想瞭解個人政治傾向？

首先，筆者有一分證據說一分話，客觀與真實為第一優先，因為廣結善緣締結不少兩岸三地好友，交友圈各種顏色光譜朋友都有，不管深藍深綠到深紅等政治傾向的人，都經常與他們交流，自然得到不少最新訊息，可在文章中發表，預測之事目前都一一應驗。再者，個人沒在大陸做生意，實在地在臺灣打拚事業，因為與藍綠多位政治人物交情深厚，工作之餘身兼大陸廈門大學和深綠臺灣長榮大學榮譽顧問，是希望建立兩岸極端政治對立人士及學者有理性對話管道及相互表達立場等良性互動，以免造成雙方誤判，是筆者最希望看到的，基於種種愛臺灣因素，沒有任何私心可言。

上期文章刊出，某位支持高雄市長韓國瑜的粉絲跑來找我，他說，堅定認為韓市長仍有當選機會，支持者鐵票約有百分之二十到二十五，小英則是百分之三十五鐵票支持，之前「悟覺妙天禪師」公開表態力挺韓國瑜，但目前態勢轉向為中立，卻私下仍暗助韓政營並帶動近百萬選票入軌，再加上大陸在近期內強力的支持以及韓市長爆發性強，擁有主控媒體話語權，能創造新議題能力，必在重要時刻推出吸引游離不覺和年輕人選票之政策，對選情定有幫助，加上據他表示賭盤對韓國瑜沒有那麼悲觀，一來一往選票扣除下，認為韓市長還是會當選的，但他也不諱言，國民黨有不少豬隊友好心助陣發言，卻讓韓市長陷於被動無法進攻，如政黨票不投國民黨、臺商回臺投資零資金回流等之不當發言，再以不分區立委的提名迫使他要跟吳敦義切割等，造成目前國民黨應該已是分裂的狀況，這些議題都會嚇跑中間選票，對選情仍有堪慮。但他認為輸贏應該在五％之內，當然以上的觀點也有他的論述基礎個人也尊重，如今國民黨看似整合團結成功，各派系大老們仍暗中較勁，佈署未來權力掌握，我們只有看選舉的結果來驗證吧！

不同聲音不同意見，是臺灣言論自由可貴，雖然筆者認為大選勝負已定？並舉例不少事件支撐，但選舉變化多端或有其他重大變數影響選舉結果也不無可能，不管小英連任或是韓市長當選，都希望政治人物們不計個人榮辱毀譽，可以真心愛臺灣這片土地，為民眾謀取最大福利，做為表率。