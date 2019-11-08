黃進龍美國Besharat Museum Gallery新作展
【文／圖‧陳貺怡】
國立臺灣師範大學特聘教授黃進龍，是享譽國際的知名畫家，擔任臺灣國際水彩畫協會榮譽理事長，他的水彩創作享有國際盛名，油畫也不惶多讓。
達成「融中貫西」之理想
在他將近三十年的職業生涯中，一直被認為繼承了林風眠、徐悲鴻、常玉，以及臺灣六十年代以來無數引領風騷的大師們「融中貫西」或「東西共榮」之理想。
東西之間在內涵與方法上的貫通，似乎成為其創作的中心議題，黃進龍過往的作品經常在不同層級的許多元素上，勤勤懇懇地依照個人對東、西藝術的認知進行整合，這也是他的作品在國際間大受歡迎的原因之一。
然而，「融中貫西」是何等困難的議題？自十九世紀以來，多少東方、西方藝術家前仆後繼，只為了探尋和鑽研兩個看似對立的文化傳統之間的關係，特別在當前全球化已成事實的資訊時代裡，黃進龍又是如何回應這個千古議題卻不落入俗套？
盡情揮灑又嚴格控管
的材料世界
黃進龍的油畫作品比諸於水彩，從取景角度上，很明顯的近取代了遠，局部取代了整體，櫻花或單純或複雜的枝幹一筆縱貫或橫掃整個畫面，花朵若隱若現，精緻勾勒的花瓣與隨意撒布的色點混為一談，足證明他不再把重點放在所見對象(objects seen)的整體描繪。
此外，黃進龍在處理櫻樹時，不斷誇張顏料的流動性或稠密度，以至於形體時而清晰時而模糊難辨。如此的處理方式對觀者而言幾乎脫離了視覺(optique)的主導，而營造了一種德勒茲(Gille Deleuze)所謂的「視觸性」(haptique)。
而他更喜歡在背景中進行種種材料的試驗與表現，只要旁觀黃進龍繪畫的過程，便能被他在材料掌握上的專業度折服：他自製顏料，試驗各種接著劑與溶劑的效果；他自製或嘗試各種中、西材料、筆刷的尺寸，運用顏料的潑灑、滴淋、流動、塗敷、渲染、層疊，及筆刷的乾擦、甩點、動勢轉折與速度變化等技法，營造出一個盡情揮灑卻又嚴格控管的材料世界。在其中形體時而浮出、時而隱沒，製造出一種具象／抽象、可視／不可視、理性／感性、物質／精神之間的辯證與對話。需知，他縱使「觀櫻花千棵」創作時總不打精細草稿，任憑形像快速「成形」（Gestaltung），然而並沒有在成形之後就此停筆，而是繼續展開一場造形與材料的激烈辯證。
畫中所有的元素均相互滲透，而多餘與超過的元素也可能被覆蓋或擦洗。畫面中的細節，在甫成形時原本清晰可見，但在材料介入後，反而因模糊而像謎一般的誘人。至於藝術家原本擁有的出色造形能力與材料掌握力，也在這樣過程中，間歇性地讓位給偶然和隨機。
生活經驗中
萃取出超然的生命境界
所以我們知道材料的介入讓「形」讓位給揮發、流動、延展、模糊；所有的不穩定、偶發和變動；讓顏料的性質與狀態被看見，而不是被掩蓋在櫻樹嚴峻的形狀與輪廓之下。甚至是為了讓藝術家繪畫的過程被看見，不論是尚未開始或已經完成的。
甚至為了在「賞櫻」之外，更上一層樓的「知櫻」：從觀賞的感性體驗，到對繪畫對像與材料的知性理解，黃進龍畫的不只是櫻花美麗的容顏與身姿，也是賞櫻時那稍縱即逝、無法言傳亦不可視的「氛圍」。正是這種內容與容器的高度契合，使我們從「賞櫻」這樣的浮世中，透過黃進龍「畫櫻」時東西融貫的普世美學，萃取出「知櫻」所達到的超然卓越的生命境界。
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