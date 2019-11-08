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從地方創生到旅居臺灣

2019-11-08 08:51卓越

【文‧邱文通】

專欄作家邱文通。 圖/邱文通提供
專欄作家邱文通。 圖/邱文通提供
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從來臺灣就是個移民社會。從十六個原住民族、西荷占臺、閩客橫渡黑水溝、日本治臺、國府播遷來臺，到新住民居臺，這過程有無數次衝突與「轉型正義」，但也因此繁花薈萃──不同族群在這塊美麗之島交織，融匯出多元的文化，尤其料理之多樣、飲食之豐盈，更是世所罕見。

善用臺灣得天獨厚的優勢

尤其難得的是，臺灣這個蕞爾小島，四面環海，島內峻嶺、丘陵、平原、谷地、河湖，一應俱全，植被從熱帶海岸林到高山寒原，一「島」打盡，成了數百年來探險家眼中最寶貴的森林之島。林相如此，居住其間的動物昆蟲，自然也是不遑多讓，特有種及特有亞種之多與奇，更是多到不可勝數、奇到難以盡書。

臺灣擁有這麼多得天獨厚的優勢，讓地方創生有了扎實基礎，也讓旅居臺灣有了深厚本錢。地方創生的要義是，盤點地方既有「地、產、人」的資源優勢，並確立其獨特性與核心價值，設計翻轉地方的產業策略，以「創意＋創新＋創業」的輔導機制，將地方的「作品、產品、商品」，創造出兼具「設計力、生產力、行銷力」的關聯效應，並構築出可供各縣市依循執行的推動架構。

旅居臺灣的宏旨是，落實地方創生的架構與計畫，方方面面讓各地更適合旅遊、居住，建構出旅居的生態網，同時透過國際行銷、口耳相傳，讓名聲傳揚，讓全球的旅人、背包客、退休族，都樂於來臺灣做短天期旅遊、中天期旅居、長天期的避冬移居。

且讓總統大選的政治口水戰休矣！把心力用來落實地方創生、推動旅居臺灣，進而創造就業機會、繁榮地方經濟，消弭國家認同的對立、降低世代剝奪的問題，更為臺灣撐起安心、安居、安全的「三安」保護傘。

卓越雜誌2019.11號403期
卓越雜誌2019.11號403期
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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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