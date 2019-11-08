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紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51卓越

【文‧陳怡瑄】

預防感染是最好的治療。季節轉換時氣溫變化較大，是黴漿菌助長的大好時機，因此，五至十五歲的孩童要特別注意。歐淑娟醫師表示，治療黴漿菌肺炎若使用一般抗生素是無效的，最好的方式是使用「紅黴素」。

小心交叉感染黴漿菌

黴漿菌是一種介於病毒與細菌之間，而且是目前發現最小且能自行繁殖的病原體，是屬於非典型的細菌，會透過唾液飛沫及鼻腔分泌物等傳染，造成呼吸道輕微的感染，為社區性肺炎最為常見的致病菌之一，因多數感染者可以自行痊癒，所以又被稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

其實肺炎黴漿菌四季均有病例報告，但春夏交替及入秋比較常見。潛伏期通常一至四週，常見的臨床病症為喉嚨痛、發燒、倦怠、頭痛及長達數週甚至數月的咳嗽；嚴重的病人有可能出現肺炎症狀而需要入院治療。因此托兒所、學校及家庭中是最為容易被傳染的地點。

預防感染是最好的治療。 圖/本刊資料室
預防感染是最好的治療。 圖/本刊資料室
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國人濫用抗生素

治療黴漿菌肺炎簡單直接的方式就是使用紅黴素，但是為什麼治療黴漿菌肺炎會引起醫師們的軒然大波？根據早期台灣數據資料顯示，只有十到十四％的病人對紅黴素有抗藥性，但近期臺灣竟然有高達七成的病人對於治療第一線抗生素紅黴素已產生抗藥性，對第二線抗生素（巨環黴素）有十二到二十三％左右的抗藥性。這是不容忽視的問題。

其實早在第二次世界大界期間，抗生素就已經問世了。隨著時間的轉變，抗生素現今唾手可得，帶給人們數不盡的好處。也因取得抗生素的便利性，以往受傷時，老一輩常會塗紅黴素藥膏等抗生素，預防細菌感染。

不論是感冒發燒、發炎感染等等，大部分醫師都會開抗生素，雖然效果顯著，但濫用抗生素卻是被忽視的嚴重問題。

不光是醫療　連食安也中標

感覺好像有點危言聳聽，但事實卻可能還不僅如此。國內的食安危機也與抗生素有關，法務部表示各國的肉品間抗生素殘留與耐藥性細菌會相互流通，沒有任何國家能置身事外，亦即這是一件全球性的危機，我國雖已明定禁止使用的抗生素種類，甚至由二○○○年至今已刪減了三十四種藥品，但於畜禽水產品殘留動物用藥檢測中，卻仍持續檢出禁藥。

儘管全世界都在擔心抗生素濫用的問題，但抗生素的使用仍以驚人速度成長，預計將由二○一○年的六萬三千兩百公噸增加到二○三○年的十萬五千六百公噸，增加幅度約三分之二。

超級細菌誕生　如何防範於未然

不光是臺灣，全球各地濫用抗生素，全球使用抗生素的劑量比起往成長了六十五％，英國「抗生素抗藥性研究」（Review on Antimicrobial Resistance）委員會也曾於二○一六年五月發表研究報告，全球每年有七十萬人死於抗藥性疾病，稱若無法解決抗藥性細菌感染的問題，到了二○五○年，全球每年將有一千萬人死於具抗藥性的「超級細菌」感染。

臺灣衛福部疾管署已正視民眾濫用抗生素帶來的威脅，倡導抗生素的「三不政策」：不自行購買、不主動要求醫師開立抗生素、不隨便停藥。

卓越雜誌2019.11號403期
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