新疆「一帶一路」灘頭堡 北京政府掛保障

【文/圖‧周義豐】

大陸改革開放四十年來，沿海城市北上廣深等一線城市，以及再崛起新一線城市，如武漢、成都、杭州等地，各產業已經發展飛速，不少當地企業都遙遙超越臺灣企業規模，甚至不將臺灣企業當一回事，相對來說，臺灣中小企業難以在這裡當領導品牌，不少臺灣企業開始大逃難退居三四線城市，甚至到五線城市，重新出發，複製二三十年前臺灣品牌在大陸稱龍頭地位。

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新疆作為「一帶一路」

核心區發展

新疆地理位置優越，六年前，中國國家主席習近平提出「一帶一路」倡議，「一帶一路」是大陸對外發展重要戰略，目標是推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合。除了涉及沿線的六十多個國家外，大陸內部不同省市地區對配合「一帶一路」發展十分積極。

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在二○一五年三月，大陸發改委發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和二十一世紀海上絲綢之路的願景與行動》指出，推進「一帶一路」建設，大陸將發揮國內各地區比較優勢，其中對新疆定位為「發揮新疆獨特區位優勢和向西開放重要視窗作用，形成絲綢之路經濟帶上重要交通樞紐、商貿物流和文化科教中心，打造絲綢之路經濟帶核心區」。

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國際精品直營店卡位

當地發展兵團說的算

但新疆不少臺灣人卻步，不敢進軍地方，二○一四年筆者初到新疆省會烏魯木齊，發現佔大陸國土六分之一大、周邊八個國家圍繞，人口數約兩千五百多萬人，發展飛速不輸上述提到沿海城市規模，甚至看到國際精品愛馬仕、香奈兒、迪奧等名牌，都在此設立直營店，滿街進口車飛奔著，有個數據讓筆者驚訝：二○一七年賓利車在烏魯木齊銷售，竟然是大陸各地銷售第一名，可見當地消費力堅強。

根據實地了解到，目前在新疆發展大型臺灣企業中，以統一和頂新為首，他們在當地設立食品製造廠，其他都是零星臺灣人在當地做個體戶，或是在那邊工作，人數約二十多人，鮮少有大型臺灣企業會將眼光放在新疆。

由於新疆幅員廣闊，每個城市距離都是二三百公里起跳，建議以「北疆」政治經濟重鎮為主，即為烏魯木齊和周邊地區，人口紅利近一千萬人（約大臺北地區人口總數），這些地區都沒有臺灣品牌，臺灣人有優勢存在。

另外，新疆是大陸現存最後一個生產建設兵團，為大陸最大兼具戍邊屯墾、實行「軍、政、企合一」特殊社會組織，新疆目前設有十四個兵團（即為師），是新疆特有政治文化；近年少有戰爭與紛爭，兵團逐漸走向商業發展，為促進地方建設與發展，釋出不少土地和新疆地產開發商合作，建立不少特色小鎮，設有購物中心帶動當地消費力，另一個特別的是，當地發展為兵團說的算，發展不會因為換長官就換了政策，要再重新打好關係，也是不同於其它省份運作模式。