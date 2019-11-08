陳雙全推動水上運動 澎湖成為海洋城市驕傲
【文‧周義豐】
根據瞭解截至今年十月澎湖觀光人數近一○八萬，有望達到計畫一二○萬人次，突破新高紀錄，但夏冬淡旺季旅遊人口數落差之大，如何吸引玩家冬季來澎湖旅遊？變成一個新顯學。
「國家海域訓練中心」完成
帶動冬季旅遊人口
從政二十二年的澎湖縣副議長陳雙全，自身是澎湖在地人，長年關注這個議題。同時身為中華民國風帆船運動協會理事長陳雙全，近二十年來不斷推動水上運動，讓澎湖成為海洋城市驕傲。
他認為澎湖四境環海，曾培訓出參加亞運、奧運的本土風浪板國手辛金隆、張浩等優秀選手，一直以來積極向中央政府和地方政府爭取在澎湖設置「國家帆船海域訓練中心」的方案，十多年來都沒有下文，最終方案「國家帆船海域訓練中心」的計劃已是胎死腹中。
但在近期我提出的「國家海域訓練中心」設置在澎湖方案，終於獲得中央政府教育部體育署和地方政府核定，這對澎湖地區多年來致力在推展帆船運動的「老人」而言，不啻是注入了一劑強心針，陳雙全受訪時也大力感謝這個正確決定，對澎湖推動海上競技運動將會有正面的效益，也可帶動地方發展。
看陳雙全爭取了十幾年的國家海域訓練中心設在澎湖的美夢終於成真，陳雙全日前陪同中華民國帆船協會副理事長朱家慶到西嶼地區視察「國家海域訓練中心」的預定場地，他表示澎湖內海是一處天然的風帆訓練基地與海域，一旦「國家海域訓練中心」座落完成，未來帆船、風浪板、重帆、輕艇及潛水運動等國家級培訓國手都會來到澎湖「國家海域訓練中心」接受長期的訓練，這對澎湖幾十年來全力推動海上競技運動項目，應可達到實質的效益。
國際帆船總會主席專赴澎湖
掛保證最好場地
自身也熱愛水上運動的陳雙全表示，澎湖近期將舉辦「二○一九澎湖國際風箏浪板邀請賽」、「二○一九RS：X亞洲錦標會」、「二○一九澎湖國際風浪板公開賽」等國際賽事，日前國際帆船總會主席Göran PETERSSON實地到澎湖瞭解，認為澎湖的優良場地與風速，加上地方政府配合，因此決定二○二○年東京奧運帆船賽會前賽，及今年亞洲站賽事選在澎湖觀音亭舉行。
陳雙全強調，澎湖觀音亭符合國際風帆船運動海域規格，近期向體育署請示後獲得支持，也得到澎湖縣長賴峰偉的支持。風帆船運動協會近日將正式向國際帆船總會提出申請舉辦二○二○年東京奧運風帆船運動會前賽澎湖站的賽事。
後續除了公文申請往返、簽約等流程，澎湖若申請通過，將會是全臺第一個舉行國際奧運會賽事的城市。
東京奧運風帆船運動的會前賽採積分制，分別在歐洲、美洲、亞洲舉行三站的賽事。澎湖站賽事預計在今年十月至十一月間舉行，屆時至少有一五○個國家以上的選手參賽，爭取排名前列六十個名額進軍東京奧運。
兩岸水上運動好手集聚澎湖
劍指二○二四年巴黎奧運奪牌
「我們不斷地推出觀光旅遊配套相關措施，讓我們在秋冬季，可以到澎湖觀光旅遊、吹吹風，且能品嚐澎湖最好吃的美食，最重要的是來澎湖看我們的風浪板及風箏浪板比賽。」陳雙全指出。
澎湖是世界三大帆船運動聖地之一，而每年秋冬則是這項運動的旺季，未來只要再加強相關軟硬體設施，就能吸引全球帆船運動愛好者前來，善用澎湖的風營造冬季觀光。日前陳雙全訪問北京期間，他還敲定海峽盃重型帆船競賽，在闊別三年後重返澎湖舉辦，並計畫與對岸擴大賽事交流，替臺灣培訓二○二四年巴黎奧運風浪板國手。
澎湖繼今年承辦世界最美麗海灣組織年會後，明年又爭取到二○二○年奧運的風帆船會前賽，讓世界看見澎湖，再度將澎湖推上國際舞台，打響臺灣澎湖的知名度。
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