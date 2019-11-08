電商傳奇 久保雅司集團的成功秘訣

【文‧陳彥竹 圖‧徐裕庭】

「說不被大環境影響，那是不可能的，但是我們找到適當的平衡點，達到最有效益的結果。」久保雅司集團董事長兼財務長黃泰郎邊忙碌的處理著公司大小章的公文，邊與我們閒聊，過去學位一選就是化學工程、大眾傳播、企業管理碩士跨領域研讀的他，如今也掌管公司財務一職，在理性的數字分析下，也不忘給予感性的行銷指引方向，不盲目追求數字的增加，而是將事半功倍作為決策首選。

董事長閒聊般的出場，已經讓我們感受到不一般的營運思維，而同為集團重要靈魂人物的久保雅司集團執行長黃惠玲走進辦公室，俏麗的裝扮，彷彿自帶鎂光燈的閃耀，有別於一般嚴肅距離感的女強人印象，眼前這位親切十足又帶有優雅氣息的執行長，溫柔卻抉擇果斷，柔中帶剛的形容詞，再適合不過，「走吧！我們去安靜的咖啡廳聊。」為了不打擾夥伴，也不讓夥伴使採訪中斷，轉移陣地，顯示出了她對於每一件事情安排的細心與重視。

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久保雅司集團董事長兼財務長黃泰郎用理性思維，給予感性行銷最大後盾與支持，讓集團穩健成長不畏大環境寒冬。 分享 facebook

跨足中、日、臺

不只溫度更有專業

久保雅司集團在去年已經跨足中國大陸，即便起初與德國廠商討論直接正貿走進市場，也卡了不少關，經過多年努力，終於正式走進通路，並跨足當地電視購物，「雖然中國大陸與臺灣一樣，電視的收視率逐漸下滑中，但仍以電視娛樂為首的民眾，數量還是可觀的。」黃惠玲點出電視購物的優勢仍未滅，因此也得緊抓機會。

她也提到，一般電商已經開始疲乏的原因，在於零溫度的價錢比較，許多電商成為純粹比較的平台，那麼消費者對於平台便不會有黏著度，而是路過看看價錢是否低廉罷了。「網路直播反倒很可觀！」黃惠玲相當看好網紅模式，她提到，曾經看到一位網紅，每天固定上播數個小時，與粉絲聊肌膚問題，像是線上看診般一一回覆粉絲的問題，也推薦自己認為好用的產品。有內容的互動，不僅讓粉絲黏著度增加，也讓個人可信度成為商品銷售的利器，成績相當可觀。

「花向東購物網能夠六年持續穩定成長的原因，就是因為我們的經營，不是純粹的網購平台模式，而是真正推薦好用的產品給消費者，我們對產品的品質把關，比消費者都還嚴厲！」黃惠玲相當有自信地說道，從網紅、直播未興起前，就已經開始注意到電商溫度的重要性，並在三年前加速成立「愛典選」購物網，著重電商溫度，甚至有課程選擇，讓消費者有回娘家的氛圍。

而將溫度做滿的他們，仍繼續精進集團實力，「今年我們在東京成立了自然物研究所！」擁有化工科專業的黃泰郎，不放過任何能夠成長的機會，並且選擇臨床實驗最多且標準最嚴格的日本作為新起點，與日本原物料百年品牌工廠以及沖繩大學、骨科醫師做全方位合作，未來不僅可做日本當地內銷，也能利用優質產品與全世界競爭。

「歐洲經濟狀況不穩定，整體市場仰賴亞洲趨勢，亞洲外銷能力也在上漲中。」黃泰郎以經濟面分析到全球市場狀況，也說明了亞洲現存優勢。

兩位集團重要靈魂人物，黃泰郎主掌財務，黃惠玲主持行銷 ，最佳互補角色，不論是工作或生活，都成為最令人稱羨的組合。 分享 facebook

多元發展

產品線、營運者都不侷限

「因為臺灣握有最好的膠原蛋白原料，我們連紡織品都不放過！」黃惠玲說到，臺灣農產品業相當發達，能夠自產自銷出優質產品，甚至連法國巴黎精品都指定御用，因此效仿日本將好的產品留給國內使用，她也以誠信、愛、善良為主軸的花向東通路回饋好商品給粉絲。

擅長分享故事的黃惠玲，過去就是廣播節目的常客，甚至有帶狀性節目與聽者分享品牌大小事，「廣播裡面，沒有影像，只有聲音，要吸引人，無非就是用心。」時時刻刻都不忘用全心的她表示，首先要清楚自己的目標族群、找到適當話題，並且謹慎發言，適當分享好文：「成功的人不怕做錯事，勇敢的追求成功，一定會做錯事，但是從來不會放棄。」黃惠玲隨口一句希爾頓創辦人的名言，也表示著不隨意批評、即便失言也得及時修正道歉的謙虛心態。

不論是處事或與人相處，總是遊刃有餘的黃惠玲，其實早為自己規劃退休時程，即便時間已經到達，但是仍在學習「如何退休？」不斷放權給予心目中的接班人、提供資源與內訓給公司夥伴。

不僅僅是知識的填充跟傳達，連心靈的提升也是她重視的環節，「並肩同行者，都是不斷一同修正的，或許有人會在中途下車，但是後者上車的人也不是沒有機會。」從不吝嗇培訓夥伴的她，甚至時常帶領夥伴出國開拓視野，不侷限商品的多元，連營運者的挑選，也不斷觀察修正，找到最好的答案。

兩位集團的重要靈魂人物，黃泰郎主掌財務，黃惠玲主持行銷，卻非分頭進行，而是無時無刻並進討論，財務的分析，適時給予行銷支持與煞車；行銷的發想，適時給予財務更精準的規劃。

無論是何方與我們介紹所掌管的專業時，在旁一同聆聽的另一方，總是不斷的點頭表示著認同，甚至帶有崇拜的眼神，如此充滿正向力的企業，能夠給予消費者滿滿的溫度，也實在不稀奇！