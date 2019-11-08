除了槍 撿得到金融商機嗎？

【文‧金麗萍、蔡秀蓮 圖‧沈文生】

只要變動，就有機會，特別是長有四隻腳的錢。除非是長處安逸的舒適圈裡，讓人聽不到外面的風吹草動，甚至無感於炮聲隆隆。

東方明珠 嚴重走音

香港走調，在亞太地區不時發出尖銳的走音。對臺灣而言，正值總統大選時刻，輿論搶報：「小英總統檢到了槍」；只是，作為亞太金融中心的香港，出現劇烈搖晃，我們除了短暫作戰的政治槍枝，還能檢到什麼？

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從今年二月十三日開始，香港反送中事件快轉近兩百五十天；躍上媒體的混亂場景，舉世震驚；有四隻腳的錢，飛奔逃離現場的速度，尤其嚇人。錢跑去哪裡了？同為國際金融中心的新加坡，自然成了首選，據傳，相近的這段時間，有超過五百億港幣流出香港，流進新加坡的新加坡幣超過八百億元。

臺灣呢，也進補了一番。根據經濟部的統計資料顯示，今年上半年，港資來臺投資金額達三．四億美元，近達百億新臺幣，較去年同期約一．一億美元，成長約二．三億美元。

小處著手 靠碎步前進

反送中效應所引發香港資金大逃亡的議題，少不了再把臺、星兩地拿出來較量一番。只不過，政府談國家理財，應開始思想從小處著手、先理自己國家的財。

建立臺灣成為亞太理財中心，向來不缺計畫。只是，計畫太大，得找到可以立刻動手做的切入點（Starting Point）。在創業圈裡，盛談精實創業（Lean Startup），強調動手作的即戰力，這套創業模式，輕看營運計畫書的價值，甚至誇張地形容：計畫書自印表機列出來的同時，世界早已改變了。高舉數位金融的臺灣，開始積極揣摩速度感。

成為亞太理財中心，臺灣，從二○一二年談到今天，看似恢宏氣度，企圖心滿滿，但似乎仍在「談」之中打轉。去年，由金管會推年的「金融發展行動方案」，再一次將政策精神雷同的「打造國際化理財平台」，列為重要關鍵績效指標（KPI）。

央行總裁楊金龍不認為香港會發生金融危機。 分享 facebook

忘了我是誰 臺星港出身不同

忘記歷史，會失去比較的基礎。香港、新加坡、臺灣，都很小，但卻有不同的出身。正如中央銀行總裁楊金龍所言，香港、新加坡所具有國際金融中心的角色，很重要的因素源自出身轉口貿易的歷史背景。依楊金龍所言，將香港的錢轉移至新加坡，可能只是一個按鍵（Click）的工夫。

從香港「反送中」事件，臺灣所聞到的錢味，恐怕與星港不同。具有不同經濟內涵的臺灣，對資金具有不同的吸引力，錢進臺灣的路徑，也不盡相同。

近年的兩岸關係，在臺灣投資環境政治風險項下，形成重大減分；只是，當全世界掉入一場嚴重的失序混亂時，兩岸問題滲入不同元素；這時，重新置於全球快速變動的投資決策看板上，臺灣能否負負得正、被納入一籃子內？仍待觀察。

現在，資金仍持續湧進臺灣，落腳處除了在進出頻繁的投資市場外，設廠生產也所在多有。經濟部趕在雙十國慶前報喜，公布與英商戴樂格(Dialog)等十三家國際大廠簽定投資意向書(LOI)，也頒發十大傑出貢獻外商獎，並宣佈今年外人投資創新高。

資金破門而入 試驗場域成形

外人投資不振，已是臺灣多年的痛，現在，終於守著雲開見月明。被外界視為具有臺灣水牛精神的經濟部部長沈榮津喜形於色地表示，今年前九月外商投資臺灣持續轉正，成長百分之九．四，全年可望創新高，打破去年一百一十四億美元的記錄。除錢進臺灣的外資，再加上臺商回流超過六千億的資金，早已構成資產管理重要的試驗場域，是一個可以立刻動手作的Starting Point。事實上，面對資金潮，各大金融機構也開始以小碎步急急前進，就等相關管制進一步鬆解，加大步划。

有感科技 為投資有感打底

面對破門而入的錢潮，臺灣金融界展開跨界。投資大師華倫．巴菲特一生奉行的重要投資原則就是：不投資自己不懂的事。

現今，對投資界而言，充滿各式新鮮名詞，嚴格說來，只投資自己懂的標的，要做的功課可不少。今年九月下旬，由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主辦的「掌握科技前瞻趨勢．發掘未來投資價值」的研討會上，不難體會投資界探究科技奧秘的急迫感。

科技背景出身的復華證券投資信託副總經理黃壬信在簡報中指出，從二○一六年至二○二○年，短短的五年間，在物聯網產業革命下，已出現改變世界的各式「元年」之說。要讓金融界的資金找到出口，當然不能對科技無感；而創造有感科技，需要有溫度的應用，它不會是實驗裡的雛型品，或展示櫥窗內的概念機，而是在生活中的有感應用。

從科技再到金融投資商品的設計，就是投資界的強項了。當金融與科技聯手參與「兩人三足」的競賽，誰決定速度，至關重要。

當金融與科技聯手參與「兩人三足」的競賽，誰決定速度，至關重要。 分享 facebook

創新vs.風險 挑戰平衡感

十月初，期交所上市美國那斯達克100，引來市場大動作，在期交所持續推動與國外指數標的連結的商品下，已使得期交所成為除了美國以外，唯一同時具有美國道瓊期貨、美國標普500期貨以及美國那斯達克100三種商品的交易所。

香港外逃資金，泰半流入大門廣開的新加坡，而臺灣金融大門的鑰匙握在誰的手裡？是管理外匯的中央銀行？還是負責金融監理的金管會？一直予人保守形象的金管會，對於金融創新，向來態度一致：金融創新必需在創新與風險間，取得平衡。