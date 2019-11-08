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投資型政府出列 打造國家隊

2019-11-08 08:51卓越

【文·金麗萍】

國家隊，行不行？端看政府成就的決心。

今年的雙十國慶，對國家隊而言，形同一場全民大閱兵。漢翔新式高教機「勇鷹號」、台船的國造艦艇模型，由中華電信代表的5G國家隊，一一走過觀禮臺前。國家隊提起沈重步伐，因為，肩上背負著全民期待；也深知在臺前贏得熱烈掌聲後，所將面對的挑戰，才正要開始。

雙十國慶幕後　交錯世界變局

十月十日這一天，臺灣雙十國慶舞臺的幕後，交錯著全球政經亂象。美中貿易爭端，難有寧日；香港反送中，更不時出現尖銳的走音……，國內，總統大選百日倒數，求勝心態驅使短線操作力度加大，持續扭曲經濟議題。

這時，在國慶觀禮臺上，坐著各界嘉賓。今年，大會首度將工業成果與閱兵並重，實具有深刻的時代意義：產業發展與國家安全，已是密不可分；國機國造、國艦國造、5G，在海、空、陸、星際、網際空間等戰事可能發生之處，都將扮演重要角色。所以，國家隊行不行，答案應是：國家隊不能不行。

左手買武器　右手自建技術

國防工業在臺海形勢中，尤屬重中之重。目前，政府左手買武器，右手落實國機國造、國艦國造。

今年八月下旬，川普證實批淮售臺六十六架F-16V戰機，價值八十億美元，約新臺幣二千五百億元。美國商界在臺重要組織美僑商會(AmCham)對外代表刊物「Taiwan Business Topics」，以代表商會立場的社論發表「A Good Time for an Arms sales（對臺軍售的好時機）」，文章指出，綜觀臺海、美中關係，香港反送中事件演進，再加上美臺互動等形勢，此時，正是軍售臺灣最佳時機。

軍售臺灣，向來是美中臺之間，一根最敏感的神經。當國機國造、國艦國造被視為國家重要的產業政策，軍購極可能轉換為商機。

由蔡英文總統親自命名為「勇鷹號」的漢翔新式高教機，今年九月底正式出廠。據漢翔董事長胡開宏表示，新近，我方正向美爭取六十六架F-16在國內組裝，若順利成形，將成為臺灣航太產業全面升級的重大契機。

國艦國造，則由台船挑大樑。慘賠多年的台船，近來，靠國艦國造、風電等產業政策，士氣大振。接下來，就看台船如何轉虧為盈，重拾全民信心？

漢翔「勇鷹號」高教機，交出國機國照的第一張成績單。 圖/沈文生提供
漢翔「勇鷹號」高教機，交出國機國照的第一張成績單。 圖/沈文生提供
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5G熱鬧有餘　誰是買家？

在漢翔之後，5G國家隊中華電信接續上場。趕在國慶前，中華電信向行政院國家通訊傳播委員會（NCC）正式遞送5G申請文件；各大電信公司一一跟進。

5G具有超高速、低延遲、大連結等說不盡的好處，也是全球電信商相互較勁的重要舞臺。只是，當設備商賺走軍火財後，電信服務業者頭痛的問題，才要開始，功能華麗的5G服務，誰來買單？

股市國家隊　隱身幕後

投資市場的國家隊，總是隱身幕後，少見在臺前亮相；但績效表現如何？尤其直接，無處閃躲。財經大老前行政院副院長施俊吉，一直是小英總統倚重的愛將，曾對臺股發表：「萬點是起點」、「萬點是常態」之說。自二○一六年五月以來，臺股萬點指數走了超過五百個交易日；其間，更九度站上一萬一千點，且共有四十八個交易日超過萬一；另成交量穩定於千億元以上。對照臺股萬點是起點之說，數字會說話，看來，臺股國家隊算是兌現承諾。當然，臺股萬點與投資獲利，卻非全然等號，原因在於信心。

亂世操盤　讓資產變現

政府基金的操盤國家隊，則繳出亮眼成績單。今年九月初，勞動基金運用局及公務人員退撫基金雙雙報捷。就公布的操作績效顯示，截至七月底，整體勞動基金、國保基金及退撫基金等政府三大基金的收益創歷史新高，為全民賺進新臺幣三千九百二十三．八億元，逼近四千億元。

卓越雜誌2019.11號403期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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