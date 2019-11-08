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成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51卓越

【文‧葉怡君　攝影．徐裕庭】

臺南作為臺灣的第一府城，這個全臺歷史最悠久的老城市，過去一直是政治、經濟及文化的重心，更有「文化古都」之稱，當昔日的繁榮退去，臺南又該如何脫胎換骨，再現往日風華？

臺南用什麼吸引鮭魚返鄉？

為此，臺南市政府推動產業創新轉型，一直以來將「創新創業」作為施政重點項目，並提供新創團隊豐沛養分，從前端草創期的培育與陪伴，到後端的資金媒合與技術研發，期望能以最優質的服務，吸引各地人才到當地創業，讓年輕族群鮭魚返鄉，為當地注入新血與活力，藉此提升在地就業率。此外，更希望傳統產業能依循過往的軌跡中發展創新，讓臺南成為在地企業的溫床。

成立不到一年

台罡科技拿下企業集團大單

多年來的努力沒有白費，新創企業在地萌芽的故事，正悄悄地發生中。以豐沛的技術能量，拿下多個創新創業獎項，二○一九年一月才成立的台罡科技，短短不到半年的時間，以「超重力空污處理系統」新技術，有效解決各大科技大廠製造的空氣污染難題，二月份一舉拿下企業集團訂單，預計十月底第一座系統即將建置完成，後續更有七座系統尚待建置。

與此同時，有多家廠商對台罡科技提出的解決辦法大感興趣，表達高度合作意願，後續正在積極洽談當中。台罡科技創辦人暨執行長楊富吉預估，若以建置一座系統破千萬元的金額，明年營收有望破億。

中年創業　前台積電高層的告白

台罡科技從公司成立到找到市場，獲取訂單的歷程快速，在新創公司當中實屬少見，對此楊富吉表示：「一路上受到不少貴人的提攜，尤其是臺南市政府與工研院給了極大的『陪伴』及輔導」。

中年創業的楊富吉過去任職於台積電，是部門經裡的高階主管，有穩定的工作、豐厚的報酬，問他為何走上高風險的創業之路？他不諱言地說：「在高壓的環境下工作，基本上大多數園區高科技廠商員工都曾有過自行創業的念頭」！

台罡科技創辦人暨執行長楊富吉，曾任群創(統寶)光電主管、能通光電CEO(執行長)...
台罡科技創辦人暨執行長楊富吉，曾任群創(統寶)光電主管、能通光電CEO(執行長)、台灣積體電路(Solar)部門主管、台灣通用器材(美商)主管。
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資金、技術連市場都有了

創業者還缺什麼？

然而，真正走上創業之路，才又開啟了另一段不同人生旅途的扉頁。對楊富吉而言，新創公司最煩惱的資金、技術及市場他都不缺，那還能有什麼問題？一路走來，看著台罡科技成長，陪伴在一旁的工研院指出，大多創業者在創業過程中「心理」層面的孤單及排山倒海的壓力，非一般人所能理解。臺南市政府與工研院適時的扮演陪伴者的角色，協助新創業者導入企業經營模式，帶領業者與較具規模的企業談判，給予新創企業最後一哩路上的協助。

活化舊有資產　

打造新創交流場域

發展創新刻不容緩，多年來與臺南市政府共同推動與輔導新創團隊的工研院表示，新創隊伍經常面臨相同的問題及挑戰，彼此間的頻率相通，但多年來臺南市缺乏創業基地，團隊之間難以互相交流，經常產生孤軍奮戰的感覺。

為此，臺南市政府積極向經濟部爭取前瞻計畫經費，改建臺南市議會民治議事廳，活化當地舊有資產，修繕過後成為贏地創新育成基地，為當地注入新血，成為北臺南地區最重要的創新創業聚落地。

目前各項輔導措施已經邁入軌道，透過官方網站及社群網站推播，提供贏地活動課程及創業資源等資訊，更建立服務生態系統，連結各領域專家及其他合作夥伴資源，從諮詢、行銷、規劃、企業協作到資金及技術的媒合等，藉由軟硬體的完備，吸引各地優秀新創人才，並於臺南落地生根，為臺南培育國際化人才，帶動區域整體的經濟發展。

卓越雜誌2019.11號403期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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