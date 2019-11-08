親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

懊惱！本只想改1筆資料...台大生測資安漏洞 把全校改成87分

男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51卓越

【文·陳正修】

卓越雜誌首席顧問陳正修先生。
卓越雜誌首席顧問陳正修先生。
分享

日前在聚會中，筆者與國民黨高層交流，並談到藍營候選人─高雄市長韓國瑜近幾個月低迷選情要如何搶救甚至急救？該名高層只是不斷地搖頭，口中唸唸有詞：當初若不是因為有人私心，為了卡前新北市長朱立倫出線，刻意為韓國瑜量身製作參選總統提名權，現在就不會落成這下場，還有韓粉嗆聲，若韓國瑜落選，要去包圍黨中央讓吳敦義主席好看。

根據瞭解，國民黨中央黨部已不看好總統大選勝出的可能性，逐漸切割韓國瑜陣營，連第一副主席位子都不願意交出，就是害怕「國瑜黨」誕生，當權者已開始防範，將大選決勝戰場放在立法院。權威消息指出，國民黨不分區安全名單裡，有機會出現吳敦義名字，若總統選不好，挑戰成為吳「院長」。另一方面，明年總統大選後，「國瑜黨」似乎在黨內變成最大主流聲音，朱立倫至今仍保持沉默，是否劍指二○二四年大位？連大陸涉臺單位都不看好韓國瑜勝出，開始思考後續如何跟民進黨打交道。

至於綠營呢？雖然總統蔡英文連任機會大，但不意味立法委員戰情樂觀，據一位民進黨大將透露，小英若勝選，行政院長蘇貞昌被視為最大功臣，暫時還不敢輕易換昌，但若昌逐漸坐大，將來可能跟新潮流策略聯盟，後續兩年似乎可以保住行政院長位置，甚至以後任何人事物、政策他們說了算，是不是順手也就變成「內閣制」？小英有可能令不出總統府，尚需時間來證明。

面對蘇院長和新潮流不斷掌控主導權，小英也不是沒有動作可以制衡，她可學習李登輝當時對付郝柏村從「肝膽相照」變「肝膽俱裂」，待一、兩年後考試院或監察院院長期滿後，蘇貞昌有可能到這兩個位置好好退休，自己選出聽話的行政院長也說不定。至於小英副手最大呼聲應是前行政院長賴清德，他代表蔡總統前往歐美國家慰問僑胞，明顯有機會成為副手人選之一，也是他最後爭取大位的好機會。等二○二四年蔡英文卸任後，那時桃園市長鄭文燦跟他，應是未來民進黨的接班人選。

至於連任成功後蔡英文的下一步，是認真當總統，數饅頭等日子到來，為自己留下「臺灣第一女總統」歷史定位，但也有可能窮的只剩「總統府」，就要看未來局勢的變化及小英的智慧了！

卓越雜誌2019.11號403期
卓越雜誌2019.11號403期
分享

卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

相關新聞

除了槍 撿得到金融商機嗎？

2019-11-08 08:51

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

投資型政府出列 打造國家隊

2019-11-08 08:51

電商傳奇 久保雅司集團的成功秘訣

2019-11-08 08:51

人事保證不用花錢 員工誠實險免找保人 您如何選？

2019-11-08 08:51

陳雙全推動水上運動 澎湖成為海洋城市驕傲

2019-11-08 08:51

新疆「一帶一路」灘頭堡 北京政府掛保障

2019-11-08 08:51

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

從地方創生到旅居臺灣

2019-11-08 08:51

黃進龍美國Besharat Museum Gallery新作展

2019-11-08 08:51

文革前普洱茶 收藏價值暴增

2019-10-04 12:49

房屋家華人最專業國際投資團隊

2019-10-04 12:49

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

教的不只是課程 更是熱忱和服務

2019-10-04 12:48

當健身成為一種生活態度……

2019-10-04 12:47

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

「吸吸管」搭上潮流 一個月吸「金」五百萬

2019-10-04 12:46

丰彩今年營收有望翻倍成長

2019-10-04 12:46

打假 打出真商機

2019-10-04 12:45

搶奪科技地盤 戰火中見商機

2019-10-04 12:44

保險業業者 微利時代中求生存

2019-10-04 12:44

臺美準邦交國關係 犧牲小國換強權德國澳洲等支持？！

2019-10-04 12:43

以親民價招商破除工業區炒作魔咒

2019-09-16 15:45

全臺「園區」 翻修上妝ing

2019-09-16 15:45

美中日韓混戰誰受益？

2019-09-16 15:45

莊青岳創辦度度客 群募創業之路有你有我

2019-09-16 15:45

戶戶送做好服務再談營利

2019-09-16 12:49

都更大未來 不要也讓不動產老化淪為「臺灣之光」

2019-09-16 12:49

「植愛」種子醫師 讓病患找回自信笑容

2019-08-13 09:07

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

脫離舒適路 耕讀園扮演臺灣茶拓荒者

2019-08-13 09:07

從「畫」中有話到無限演化

2019-08-13 09:07

千億市場 誰與爭鋒

2019-08-13 09:07

萬芳醫院國際醫療恪守品質 提供有溫度的醫療服務

2019-08-12 15:19

臺皮外骨 混血企業鏈結全球

2019-08-12 15:17

中美貿易戰最終決戰點臺灣2020大選

2019-08-12 09:53

巨大隱形勢力 掀起科技完美風暴

2019-08-12 09:53

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

西太平洋島嶼 對臺灣的啟示

2019-07-09 09:04
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top