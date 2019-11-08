明年1月11日總統大選勝負已定？

【文·陳正修】

卓越雜誌首席顧問陳正修先生。 分享 facebook

日前在聚會中，筆者與國民黨高層交流，並談到藍營候選人─高雄市長韓國瑜近幾個月低迷選情要如何搶救甚至急救？該名高層只是不斷地搖頭，口中唸唸有詞：當初若不是因為有人私心，為了卡前新北市長朱立倫出線，刻意為韓國瑜量身製作參選總統提名權，現在就不會落成這下場，還有韓粉嗆聲，若韓國瑜落選，要去包圍黨中央讓吳敦義主席好看。

根據瞭解，國民黨中央黨部已不看好總統大選勝出的可能性，逐漸切割韓國瑜陣營，連第一副主席位子都不願意交出，就是害怕「國瑜黨」誕生，當權者已開始防範，將大選決勝戰場放在立法院。權威消息指出，國民黨不分區安全名單裡，有機會出現吳敦義名字，若總統選不好，挑戰成為吳「院長」。另一方面，明年總統大選後，「國瑜黨」似乎在黨內變成最大主流聲音，朱立倫至今仍保持沉默，是否劍指二○二四年大位？連大陸涉臺單位都不看好韓國瑜勝出，開始思考後續如何跟民進黨打交道。

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至於綠營呢？雖然總統蔡英文連任機會大，但不意味立法委員戰情樂觀，據一位民進黨大將透露，小英若勝選，行政院長蘇貞昌被視為最大功臣，暫時還不敢輕易換昌，但若昌逐漸坐大，將來可能跟新潮流策略聯盟，後續兩年似乎可以保住行政院長位置，甚至以後任何人事物、政策他們說了算，是不是順手也就變成「內閣制」？小英有可能令不出總統府，尚需時間來證明。

面對蘇院長和新潮流不斷掌控主導權，小英也不是沒有動作可以制衡，她可學習李登輝當時對付郝柏村從「肝膽相照」變「肝膽俱裂」，待一、兩年後考試院或監察院院長期滿後，蘇貞昌有可能到這兩個位置好好退休，自己選出聽話的行政院長也說不定。至於小英副手最大呼聲應是前行政院長賴清德，他代表蔡總統前往歐美國家慰問僑胞，明顯有機會成為副手人選之一，也是他最後爭取大位的好機會。等二○二四年蔡英文卸任後，那時桃園市長鄭文燦跟他，應是未來民進黨的接班人選。

至於連任成功後蔡英文的下一步，是認真當總統，數饅頭等日子到來，為自己留下「臺灣第一女總統」歷史定位，但也有可能窮的只剩「總統府」，就要看未來局勢的變化及小英的智慧了！