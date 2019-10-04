文革前普洱茶 收藏價值暴增

【文·葉怡君 圖·周正隆提供】

那個活了兩千多歲的老闆，古色古香的「啞舍」裡，每件骨董背後承載著不同的故事與歷史，凝聚工匠心血，有著過去擁有者使用的痕跡，默然等待千百萬年，只為與有緣人再次相遇。

小說虛構角色真有其人！

上文出自於大陸作家玄色，於二○一○年《小說繪》刊登的連載小說，該小說累計銷量突破一千兩百萬冊，且每部圖書一上市，不僅穩居當當、京東及開卷等權威文學暢銷書榜前列，更在新華書店月銷榜中包攬前十大的四席。

位在大陸雲南昆明，一邊叼著雪茄一邊泡著百年普洱茶，桌上放了杯紅酒，啞舍主人龍惠農無奈地笑了笑，「我就這樣莫名奇妙成了兩千歲的老妖怪！」小說主角躍然紙上真有其人，啞舍也真有其所，可說是小說創作的雛形，門外經常有人探頭，想一窺會所內的神秘面紗，但卻都不得其門而入。

取自於《莊子》的篇，「天下有大美而不嚴」因而命名為「啞」，在大陸素有「北啞舍南澗松」的美名。 分享 facebook

天下有大美而不言─「啞」舍

二十年前，由龍惠農親手設計打造，門口「啞舍」的木製招牌，隨時光荏苒，自然斑駁的痕跡別有一番韻味，取自於《莊子》的〈知北遊〉篇，「天下有大美而不言」因而命名為「啞」，在大陸素有「北啞舍南澗松」的美名。

一進到古色古香的啞舍內，彷彿遁入時光隧道，裡頭擺放著龍惠農的各式收藏品，各朝代骨董文物、于右任禮運大同篇四條屏等大師字畫、文革前的老普洱茶磚、各朝代不同的各式茶具、翡翠及紅玉寶石，媲美小型故宮博物院，讓人看了眼花撩亂、目不暇給。

角落靜靜地坐落著一台百年鋼琴、金氏世界紀錄保持最大的水牛角、精細雕刻的象牙製品、紫檀木實木桌椅、乾隆景泰藍掐司琺瑯天瓶球、清朝大戶人家才有的臥床，愛音樂的龍惠農，還在上頭擺放了一把現代木吉他，看上去有些時光交錯的衝突美感。

南懷瑾的「入室弟子」─龍惠農

熱愛音樂、紅酒、雪茄、普洱茶，除了啞舍主人，龍惠農更有骨董商、礦場主人、老狼狗樂團主唱、慈善家、普洱茶收藏家等多重身份。

娶了雲南老婆，一九九三年女兒在當地出生，說自己是半個雲南人的龍惠農，過去藉著翡翠「賭石」一夜致富，在雲南昆明聲名大噪，朋友都稱他一聲龍哥，是抗戰時期海軍名將龍得志將軍的愛子，已故國學大師南懷瑾的「入室弟子」。過去，家中達官顯要川流不息，不愛讀書的他在環境薰陶下，從小耳濡目染，文化底蘊深厚，叼根雪茄，就能和你從「諾貝爾獎文學獎得主海明威，聊到他是如何在冰封大雪中，汲汲營營尋覓大寶法王印的奇幻之旅。」

愛喝普洱茶的他，在十六年前的某日夜裡，更親自題作普洱茶「內飛」中的文字。

「本品嚐飲、不役於形、隨心隨喜、濃淡無忌冷熱皆宜。茶湯色微弱時與晨光相近，厚重若紅霞彤雲，皆晶瑩透亮。氣質中庸調和、穩沉內斂：有思無癮，惜茶若敏求、則必珍之！聞正以蘭香，從以果香：偶有樟香，緩轉於有無之間、口感平順、柔甘回甜、留香生津，餘韻綿延。使倦勤趨緩、或有氣暢於隱約自得：揚修身養性見念，忘憂釋懷於濁塵人間！」

他說，此文不拘泥形式、標點符號，若能細細品茗於文句之間，便能與之體會啜飲普洱茶所能帶來的深刻感受。

文革前的普洱茶

鐵罐意外保存風味

愛收藏骨董、奇珍異寶的龍惠農，因緣際會下，意外尋獲一批大陸文革前的老普洱茶磚，原想與同好分享，但過去普洱茶的品質不一，更經常有農藥殘留問題，深怕有礙人體健康，凡事講求一門深入，為此他特別邀請專家，台灣茶協會創會理事長區少梅教授為他鑑定這批老茶。

性格正氣凜然、直言不諱的區少梅，過去因為朋友的關係，進而接觸研究普洱茶，透過不同樣品採集及檢測，發現普洱茶因製造過程及保存方式的不同，品質參差不一，有些甚至含極高的生菌數，危害身體健康。當年站在保護消費者立場，不怕得罪業者，她堅持公開發表研究報告，踢爆普洱茶品質衛生問題，瞬間造成市場上的普洱茶銷量銳減。

二○○三年六月，區少梅成立台灣茶協會，多年來舉辦兩岸學術研討會，致力於兩岸的茶文化交流，現在不少茶界大師級的人物，都是她的得意門生，在茶道界聲名遠播、深具威望。

憑藉著她多年於食品加工產品的經驗，講究科學數據的研究精神，經由精密儀器鑑定，該批文革前的百年普洱茶，受到馬口鐵罐完整保存，裡頭的營養、兒茶素及風味，絲毫沒有因為時間的流逝減少。

區少梅指出，與食品加工中採用罐頭包裝的道理相同，罐頭在製造前殺菌，藉由材質的特性擋掉風、氧氣、光及水氣等傷害成分的重要因子，也因此最能夠保持內容物的穩定性，也才令這批老茶受到完善保存風味猶存。

龍惠農(右)特別邀請專家，台灣茶協會創會理事長區少梅教授為他鑑定這批老茶。 分享 facebook

選對標的、好的保存

普洱茶具有增值空間

即便目前市面上這批老茶，已喊到十二萬人民幣（約五十五萬元新台幣）的價位，但龍惠農不以營利為目的，期望能透過這批好茶拋磚引玉，邀請大家一起和他做公益，對社會做出貢獻，藉此不僅展現出普洱茶的高度，更是寬度。

中華普洱茶交流協會理事長、創會秘書長同時也是資深媒體人許怡先，收藏、研究普洱茶多年，著有《紅酒能、普洱茶為什麼不能？》一書，過去創辦《典藏》雜誌，當時在八千元的價位，買下一片「龍馬同慶」，二○一七年同品項，以一筒（七餅）加一餅，拍出了五千萬新臺幣的驚人天價。

許怡先指出，過去因為興趣與嗜好接觸普洱茶，隨著大陸幾年來注重百年文化資產的傳承，也賦予普洱茶不同的價值，喝普洱茶不只是喝健康、生態，更是要喝出一種品味。

許怡先表示，目前市場三足鼎立，分為古董普洱茶、小作坊及當代普洱的十大品牌。十大品牌分別為中茶、大益（勐海茶廠）、福海、嘉茗、郎河、龍生、龍圓號、老同志、易昌號等。許怡先強調，只要選對標的，搭配完善環境保存條件，普洱茶具有一定的增值空間。

普洱茶界的國寶級人物─鄒炳良

手中握有好茶，龍惠農也與優質茶廠保持良好互動，十大品牌之一海灣茶業便是其中之一，並不排除未來雙方能有合作的機會。海灣茶業由普洱茶界的國寶級人物鄒炳良與盧國麟共同創立，秉持著「為天下人做好茶」的「海灣精神」，匯集十二座山頭的好茶，專業的渥堆發酵技術，推出老同志、加嘉及海灣良品三大品牌。

目前海灣茶業已由第二代接班，出口至日本、韓國、歐盟、香港、馬來西亞及臺灣，品牌當中以老同志市占率最高，拼配茶與純茶都有；加嘉則主打海外市場，更加入當地特產玫瑰，增添風味打開外銷通路；海灣良品則集合幾個名山上最優質的原料拼配而成。

茶是中國之道，普洱茶作為「茶中智者」質樸而高潔，從帝王、王公貴族到平民百姓都愛雅俗共賞，雲南的普洱茶，內涵豐富歷經傳奇，乍看似乎沒有什麼印象，卻能愈品愈有味道、愈品愈有感悟。