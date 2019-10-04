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模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

房屋家華人最專業國際投資團隊

2019-10-04 12:49卓越

【文·周義豐 攝影·孫玉璞】

臺灣第一家從事O2O行銷房產網躍身大陸市場龍頭

房屋家創立於二○一四年，是臺灣首發互動式房地產VR領導品牌，團隊成員來自於VR、科技、房地產、互聯網知名企業專家，全球營運總部設於臺灣地標：臺北一○一大樓，架構「屋家房產網」是臺灣大型新建案的資訊專業平台，採最新瀑布流網站風格，與Facebook極簡風同步，並能整合Facebook官方粉絲團聯合行銷。房屋家是臺灣第一家從事O2O行銷房產網，更是首位將臺灣房產行銷至大陸的房產網。

因應二○一七年是臺灣房產VR元年，房屋家領先同業搶商機，以業內頂尖的VR虛擬實境技術，為買房者創造所見即所得極致看房體驗，通過自主研發，發表了臺灣第一套互動式VR樣品房，推出以來，已經先後與臺灣各大知名建商合作，虛擬樣品房累積開發數量為全臺灣之首。房屋家也陸續進駐臺灣與大陸幾個主要城市和地區，為實現全球化的戰略佈局，特在美國洛杉磯設立VR研發中心。

為什麼房地產需要導入VR，房屋家執行長李世垚強調，房屋家提供高品質預售屋VR虛擬實境技術，讓看房者可以突破實景樣品屋的限制，透過VR具臨場感的展示技術，將真實世界元素與虛擬世界融合在一起。

VR看房提供的一一○度視野，帶來令人沉醉的視覺沉浸式效果。通過房屋家VR平台，買房者可以百分之百看到實屋大小，百分之百看得到房屋任何細節，百分之百任何角落都走得到，百分之百的真實窗景。

李世垚目前在房屋家擔任執行長職務，負責房屋家整體戰略制定及公司管理。 攝影/孫玉...
李世垚目前在房屋家擔任執行長職務，負責房屋家整體戰略制定及公司管理。 攝影/孫玉璞
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VR虛擬空間

宛如置身於未來的家

房屋家以領先的VR技術打造虛擬樣品屋，李世垚認為，相比傳統實景樣品屋，它能跨越時間和區域的限制，讓買屋者在任意場景下，獲得沉浸式的看房體驗，帶上VR眼鏡，宛如置身於未來的家。在VR虛擬空間中，買房者可以自由自在地查看新建案周邊區域規劃，從周圍交通到周邊配套設施，從建築物外觀到景觀大道。在視覺效果上，已經逼近百分之百真實還原度，並且買房者能隨時切換不同的樓層、戶型、內部裝潢，可以任意走動、和環境隨意互動，VR看房的整體體驗，已遠遠超越實體。李世垚表示，房屋家VR平台，不僅容易複製，還可再展示，符合國家環保政策。房屋家VR平台展示房屋，還可有日夜景變化，符合實際生活。用最具臨場感的展示技術，讓買房者親身走入無限寬廣的建築，從室內到室外一氣呵成，從日景到夜景絕無冷場。

投入「區塊鏈」開發

造福業界領導品牌

就因為憑藉著多年的行銷經驗和外商高管經歷，李世垚再將公司營運焦點放在「區塊鏈」（blockchain）開發，他強調，由於區塊鏈公開透明的特性，該技術可革新房地產的第一項方式，就是改良「房地產登錄服務系統」。區塊鏈的第二項革新將可用於「產權記錄」，由於區塊鏈技術的分散式帳本，具備無法竄改的特性，還可望降低新興市場的房地產詐騙事件。

區塊鏈的第三項革新是「身分認證」。房地產交易所產生龐大的現金流，可能是一般人一生中的最大筆交易，因此買賣雙方都承受著高風險，所以能確保買家與潛在買家的身分確認自然是至關重要的。由於區塊鏈可以加快房地產的產品生命週期，並增加交易的安全性和透明性，因此房地產的買方、賣方、房地產仲介和房地產經紀人皆可因區塊鏈這項新技術而受惠。

李世垚表示，一向站在技術尖端與永遠為客戶著想的房屋家，一定不會在這項革命性的潛力科技中缺席，並正式地宣告二○一九年是房屋家進入區塊鏈技術的元年，至於房屋家加上區塊鏈，已經參酌眾多專家學者意見，當房地產行業遇上區塊鏈：提升交易安全與效率，將會是區塊鏈技術對這個產業顯而易見的改變與貢獻。 

卓越雜誌2019.10號402期
卓越雜誌2019.10號402期
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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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